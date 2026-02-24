Eclipse total lunar de marzo: ¿cuándo y dónde podrá verse la luna de sangre?

El 3 de marzo de 2026, los observadores del cielo de gran parte del mundo serán testigos de un espectacular…

El 3 de marzo de 2026, los observadores del cielo de gran parte del mundo serán testigos de un espectacular evento celestial: un eclipse lunar total, a menudo llamado luna de sangre. Durante este fenómeno la Luna atravesará completamente la sombra de la Tierra, tiñéndose de un llamativo color rojo cobrizo durante casi una hora.

Según la NASA, casi 2.500 millones de personas viven dentro de la zona de visibilidad total para este eclipse. Para quienes estén en partes de Asia, el Pacífico, Australia o América, este evento del 3 de marzo promete un espectáculo memorable tanto para madrugadores como para trasnochadores.

La fase total del eclipse, conocida como totalidad, durará aproximadamente 58 minutos, de 11:04 a 12:02 UTC (6:04 a 7:02 a.m., hora de Miami). El eclipse más grande, cuando la Luna se encuentra en su punto más profundo dentro de la sombra de la Tierra, ocurrirá a las 11:33 UTC. El evento completo, incluyendo las fases penumbral y parcial, durará aproximadamente 5 horas y 39 minutos.

Este eclipse lunar total será completamente visible desde:

Oeste de Norteamérica (desde Columbia Británica hacia el sur, pasando por California y Baja California)

Océano Pacífico y sus islas (incluyendo Hawai, Guam, Fiji y la Polinesia Francesa)

Asia Oriental (China, Japón, las Coreas, Taiwán y Filipinas)

Australia y Nueva Zelandia (ambos países en su totalidad)

Centroamérica y el este de Norteamérica verán la totalidad, pero la Luna se pondrá durante o justo después del final del eclipse.

Asia Central y gran parte de Sudamérica solo presenciarán las fases penumbrales o parciales.

El eclipse no será visible desde Europa ni África.

Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, haciendo que la Luna atraviese la sombra umbral de la Tierra. Durante la totalidad, la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre, dispersando la luz azul y permitiendo que solo los tonos rojos y anaranjados alcancen la superficie lunar, creando el espectacular efecto de luna de sangre.

Time and Date ofrece una transmisión en vivo exclusiva con animaciones en tiempo real, mapas y comentarios de expertos.

El Observatorio Griffith tendrá una transmisión en línea en vivo desde Los Ángeles, de 00:37 a.m. a 6:25 a.,m., hora estándar del Pacífico, es decir de 3:37 a.m a 9:35 a.m., hora de Miami, el 3 de marzo.

El astrofísico Gianluca Masi organizará una transmisión global con imágenes en vivo desde varios lugares internacionales a partir de las 3:30 a.m. , hora de Miami.

Space.com ofrece una página de “Actualizaciones en vivo”, que generalmente integra las principales fuentes astronómicas para facilitar su visualización.

NASA SVS proporciona animaciones telescópicas detalladas y es una fuente confiable de cobertura oficial de la agencia.

