General ruso recibió un disparo y resultó herido en Moscú, en el último ataque contra altos líderes militares

Un general ruso que se desempeñaba como subdirector de la inteligencia militar rusa recibió un disparo y resultó gravemente herido en Moscú este viernes, informaron las autoridades, en el último de una serie de ataques contra altas figuras militares.

Un atacante desconocido disparó varias veces contra el teniente general Vladimir Alekseyev en un edificio residencial en la autopista Volokolamskoye en Moscú y huyó del lugar, dijo un portavoz del Comité de Investigación de Rusia en un comunicado el viernes.

El Comité de Investigación Ruso dijo que sus oficiales están en el lugar y que ha abierto un caso penal por lo que llamó el intento de asesinato de un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa.

Alekseyev ha sido trasladado a un hospital de la ciudad, según el comunicado del Comité de Investigación Ruso. Se encuentra en cuidados intensivos y en estado grave tras el tiroteo, según los medios estatales rusos.

Alekseyev, de 64 años, es el primer subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU), según un informe de 2025 del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. El general ruso ha sido sancionado por Estados Unidos.

También fue sancionado por la Unión Europea en enero de 2019 tras un ataque con agente nervioso en Salisbury, Inglaterra, que, según el gobierno británico, fue perpetrado por agentes del GRU para envenenar a un exespía ruso. Las sanciones de la UE describen a Alekseyev como “responsable de la posesión, transporte y uso en Salisbury durante el fin de semana del 4 de marzo de 2018 del agente nervioso tóxico “Novichok” por oficiales del GRU”, junto con el sancionado jefe de inteligencia militar rusa, Igor Kostyukov.

Alekseyev fue un participante clave en las negociaciones de las fuerzas armadas de Rusia con Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo mercenario privado Wagner, durante el motín del grupo Wagner en 2023. En ese momento, calificó las acciones de Prigozhin como un golpe de Estado y también como “una puñalada por la espalda al país y al presidente”.

Varios rusos destacados han muerto a causa de dispositivos explosivos o han sido asesinados a tiros en Moscú en ataques atribuidos a los servicios de seguridad ucranianos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

El tiroteo del viernes en Moscú se produce un día después de que negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses se reunieran para mantener conversaciones trilaterales en los Emiratos Árabes Unidos, donde la delegación rusa estuvo encabezada por su jefe de inteligencia militar, Kostyukov.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

