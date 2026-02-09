Diosdado Cabello dice que hay opositores que se creen “intocables” tras la detención de Guanipa luego de su exarcelación

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa…

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido solo horas después de ser excarcelado por “violar” las condiciones de su liberación.

“Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, dijo Cabello durante la rueda de prensa semanal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

El también secretario general del PSUV señaló que, desde diciembre, el Gobierno había liberado a 897 personas, pero ahora son 896, ya que “una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”.

Además, Cabello cuestionó que haya opositores que “se creen intocables”.

“Si ustedes quieren hacer política hagan política, nadie les va a negar su derecho de hacer política pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país, el sistema de justicia, va a funcionar”, añadió el ministro.

Guanipa, figura cercana a la líder opositora María Corina Machado, fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes que no tenían identificación alguna” cuando estaba en un evento a las 11:45 p.m., hora local, según relató su hijo, Ramón Guanipa, en un video publicado en redes sociales.

Familiares y aliados del dirigente denunciaron que fue “secuestrado” en la urbanización Los Chorros de Caracas. “Les apuntaron con sus armas, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre”, dijo su hijo, quien exigió pruebas de vida.

Durante la madrugada de este lunes, el Ministerio Público confirmó la detención de Guanipa y explicó que se solicitó “ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada” debido al incumplimiento de las condiciones impuestas, sin detallar cuáles. También solicitó que se evalúe un régimen de detención domiciliaria.

CNN envió una consulta a la Fiscalía para saber de qué condiciones se trata y dónde está detenido Guanipa, y espera respuesta.

Guanipa había sido excarcelado más temprano el domingo después de más de ocho meses en prisión. Poco después de salir de un centro de detención en Caracas, Guanipa subió un video a las redes sociales en el que dijo: “Hoy estamos siendo liberados. Mucho que discutir sobre el presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

Fue arrestado en mayo de 2025 acusado por Cabello, que no presentó pruebas, de participar en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

La liberación del dirigente opositor ocurrió en medio del proceso de liberaciones impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y mientras avanza en la Asamblea Nacional una ley de amnistía, que según el chavismo sería aprobada esta semana.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento.

Además, persisten grandes diferencias entre las excarcelaciones confirmadas por grupos civiles, en torno a 400, y las que asegura el Gobierno, cuyo cálculo supera los 900, sin haber difundido hasta el momento una lista oficial de personas liberadas.

Organizaciones civiles advierten que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena, ya que los beneficiarios deben cumplir medidas cautelares como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales y restricciones para declarar públicamente.

