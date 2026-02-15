Día de los Presidentes: ¿qué se celebra y cuál es el origen de este feriado de EE.UU.?

Este lunes es el Día de los Presidentes y el cumpleaños de George Washington. Pero, ¿es en realidad así? Los…

Este lunes es el Día de los Presidentes y el cumpleaños de George Washington. Pero, ¿es en realidad así?

Los estadounidenses no han celebrado el natalicio del primer presidente del país durante su verdadera fecha de nacimiento por más de 50 años. En vez de eso, en Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes el tercer lunes del mes de febrero.

Esta es la explicación.

¿No te gustaría celebrar tu cumpleaños dos veces en un mes? Washington hizo eso durante su presidencia.

Nació el 11 de febrero de 1732, en el calendario juliano, que se usaba en ese momento. Pero cambió cuando Inglaterra y sus colonias adoptaron el calendario gregoriano en 1752. Su cumpleaños se trasladó al 22 de febrero.

En el calendario gregoriano, se agrega un día al calendario cada cuatro años para sincronizarlo con el año solar. Conocemos ese día extra como un día bisiesto.

Los estadounidenses celebraron el natalicio de Washington en ambas fechas durante su presidencia entre 1789 y 1797. En 1885, se estableció el 22 de febrero como día festivo por el cumpleaños de Washington.

Todo esto cambió 100 años después.

En 1968, el Congreso debatió si deberían combinarse las celebraciones de los cumpleaños de Washington y Abraham Lincoln, quien nació el 12 de febrero, en un día festivo llamado Día de los Presidentes.

Pero los legisladores de Virginia, el estado de donde Washington es oriundo, se opusieron y la iniciativa no prosperó. No obstante, el Congreso aprobó ese año la Ley de lunes festivos.

Esta ley ubicaba la mayoría de los días festivos en el país en los lunes, de manera que los estadounidenses tuvieran ocasionalmente fines de semana de tres días.

Al final, este proyecto de ley entró en vigor en 1971 y desde entonces la celebración del cumpleaños de Washington se movió del 22 de febrero al tercer lunes de febrero.

Pero no todos los estados celebran el Día de los Presidentes.

Virginia todavía lo llama el Día de Washington; Alabama lo llama el Día de Washington y Jefferson y Montana lo llaman el Cumpleaños de Lincoln y Washington.

