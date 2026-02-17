Detienen a un hombre armado en el Capitolio de EE.UU. con una escopeta cargada tras intentar irrumpir

Un joven de 18 años que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada mientras vestía un…

Un joven de 18 años que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada mientras vestía un chaleco táctico fue arrestado rápidamente este martes, dijo la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

La policía identificó al hombre como Carter Camacho, de Smyrna, Georgia, y señaló que actuó solo. Las autoridades trabajan para determinar el motivo.

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael Sullivan, dijo que Camacho, armado con la escopeta cargada y municiones adicionales, condujo una camioneta Mercedes blanca cerca del Capitolio antes de salir del vehículo y correr hacia el edificio.

Fue interceptado por la Policía del Capitolio, quienes desenfundaron sus armas y le ordenaron que soltara su arma y se tirara al suelo, dijo Sullivan. El hombre, a quien Sullivan no nombró durante la conferencia de prensa, obedeció y se tumbó antes de ser arrestado y puesto bajo custodia.

“Quién sabe qué podría haber pasado si no hubiéramos tenido agentes” en sus puestos, dijo Sullivan.

“Este individuo llevaba un chaleco táctico”, indicó el jefe, así como “guantes tácticos”. Un casco Kevlar y una máscara antigás fueron encontrados en el vehículo del hombre, según Sullivan. La policía halló el vehículo frente al Jardín Botánico de Estados Unidos, cerca del Capitolio. Indicaron que el vehículo no estaba registrado a su nombre.

La policía acusó a Camacho de portar un arma larga sin licencia, tener un arma de fuego y municiones no registradas, así como de actividades ilícitas. Señalaron que no era conocido previamente por la Policía del Capitolio.

Las fuerzas del orden cerraron temporalmente el tráfico y advirtieron a las personas que se mantuvieran alejadas del área durante el incidente.

El Capitolio estaba más tranquilo de lo habitual el martes, ya que los legisladores se encontraban fuera de Washington esta semana por un receso programado previamente.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

