Deseos de cumpleaños y planes para ir a la isla: así era el vínculo de una ex asesora de la Casa Blanca de Obama con Epstein

En el cumpleaños número 62 de Jeffrey Epstein, en 2015, Kathy Ruemmler, ex asesora de la Casa Blanca durante el…

En el cumpleaños número 62 de Jeffrey Epstein, en 2015, Kathy Ruemmler, ex asesora de la Casa Blanca durante el Gobierno de Obama, le envió un correo electrónico para desearle lo mejor, en el que escribió: “Espero que disfrutes el día con tu único y verdadero amor. :-)”.

El delincuente sexual multimillonario respondió con una nota obscena y una aparente referencia a la masturbación: “Dicen que los hombres suelen darle un nombre a sus penes”, escribió Epstein en un correo electrónico lleno de errores tipográficos, ya que “sería inapropiado hacer el amor con un completo desconocido”.

Ese intercambio recién publicado aporta nuevos detalles sobre la relación entre Epstein y Ruemmler, una de las abogadas mejor pagadas del país. Ruemmler ha declarado que conoció a Epstein a través de su trabajo como abogada y que ambos eran “amigos en ese contexto profesional”.

Entre los cientos de intercambios de correos electrónicos revisados ​​por CNN en los que discuten las batallas legales y los problemas de reputación de Epstein, hay otras comunicaciones más personales entre ambos, incluidos planes para un viaje propuesto a la isla de Epstein y regalos que él le había dado.

En algunos de sus mensajes de ida y vuelta, Ruemmler habló de asuntos personales de su vida, expresó gratitud por su “amistad” y concluyó sus mensajes con “xo” y “xoxo” (besos y abrazos).

Después de recibir la atrevida respuesta de Epstein a sus buenos deseos de cumpleaños, Ruemmler respondió: “Es difícil creer que todavía haya duda sobre si los hombres son [el] género inferior”.

Muchos de los mensajes en los archivos recién publicados contienen errores tipográficos y ortográficos. No está claro si algunos de ellos ocurrieron mientras el Departamento de Justicia de EE.UU. preparaba los millones de páginas de documentos para su publicación el mes pasado.

Ruemmler, quien ahora es el directora jurídica de Goldman Sachs, ha enfrentado la divulgación de numerosos documentos en las últimas semanas que examinan su relación con el financiero caído en desgracia.

En una declaración a CNN en diciembre, ella declaró: “Conocí a Jeffrey Epstein profesionalmente cuando dirigía el grupo de defensa de delitos de cuello blanco en Latham & Watkins, y él era una fuente de referencias comerciales. No lo representé ni recibí compensación de su parte. Fui una de los abogados a los que Epstein contactó informalmente para pedirle consejo”.

Ruemmler ha dicho que lamenta haber conocido a Epstein y que no tenía “ningún conocimiento de ninguna actividad ilegal nueva o en curso por parte de él”.

Tras la publicación más reciente de los archivos de Epstein, Ruemmler y su equipo de comunicaciones remitieron las preguntas de CNN sobre su intercambio de cumpleaños con Epstein a su abogado, Tom Clare.

“El hecho es que la Sra. Ruemmler no hace ninguna declaración sobre el pene de Epstein”, declaró Clare a CNN en un correo electrónico. “No lo menciona. No bromea al respecto. No bromea con Epstein al respecto. No accede a los comentarios no solicitados e innecesarios de Epstein sobre los hombres y sus penes. Nada. Su participación en todo el intercambio se limitó a (1) desearle a Epstein un feliz cumpleaños; (2) ridiculizar a Epstein por el comentario; y (3) abandonar el intercambio”.

CNN ha informado anteriormente sobre la profundidad de la relación de Ruemmler con Epstein, incluido cómo ella estaba entre un pequeño grupo de asesores que buscaban ayudarlo a protegerse de riesgos legales y de reputación durante los últimos años de su vida.

Pero el último lote de mensajes publicado el 30 de enero revela con mucho más detalle la naturaleza de ese trabajo, mostrando cómo Ruemmler asesoró a Epstein en demandas presentadas por sus denunciantes y coordinó respuestas a periodistas, incluida la relativa a una propuesta de entrevista en televisión con una víctima que nunca se emitió.

En un intercambio con Epstein en febrero de 2015, Ruemmler abordó una demanda bajo la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos presentada por las denunciantes de Epstein, que buscaba reabrir su acuerdo de culpabilidad de 2008 después de haber sido acusado por delitos sexuales.

Ruemmler le escribió a Epstein: “Te dije que este caso de la CVRA [Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos] es por dinero”. Y en otro mensaje, tras preguntar qué abogado llevaba el caso, Ruemmler escribió: “¡Los derechos de las víctimas, mis narices!”.

En otro mensaje de julio de 2015, que no había sido revelado previamente, Ruemmler le reenvió a Epstein un artículo de The New York Times que incluía críticas a los registros de delincuentes sexuales, como aquel en el que Epstein había figurado durante varios años para entonces.

“¿Viste el artículo de The New York Times sobre la extrema reactividad/mala aplicación del registro de delincuentes sexuales? Estoy pensando si existe alguna oportunidad”, escribió Ruemmler sobre el artículo de The New York Times publicado el día anterior.

Jennifer Connelly, portavoz de Ruemmler, dijo que Epstein, en ocasiones, “buscó asesoramiento informal y ella le brindó retroalimentación basada en su comprensión del momento, sin ninguna participación formal”.

Meses después, Ruemmler le escribió a Epstein: “La amistad va en dos direcciones: conseguirte algo de paz con respecto a toda esta mierda legal es importante para mí”.

En otro correo electrónico enviado ese año durante un viaje de primera clase a Europa que Epstein había reservado para ella, Ruemmler escribió que estaba “agradecida” por su relación y firmó con “Xo” (besos y abrazos).

Y en un correo electrónico de septiembre de 2016, Epstein le escribió a Ruemmler: “Gracias por tu amistad y ayuda”.

Ella respondió: “Igualmente, y siempre”.

Connelly, portavoz de Ruemmler, se negó a responder algunas de las preguntas detalladas de CNN, pero afirmó que Ruemmler “no ha hecho nada malo ni tiene nada que ocultar. Nada en el expediente sugiere lo contrario”.

Epstein era “un hombre de mil caras”, dijo el portavoz. “La Sra. Ruemmler solo veía la que él ponía para ganarse la confianza de la gente y ganar credibilidad y aceptación. Sus opiniones se vieron influenciadas por eso y por sus negaciones de cualquier delito, salvo de los que se había declarado culpable años antes”.

Connelly dijo que Ruemmler “ha sido clara y consistente desde el principio: lo conocía a través de su trabajo como abogada defensora penal, compartía un cliente con él, recibía referencias de él y era amigable en ese contexto profesional”.

Ruemmler, añadió Connelly, “siente una profunda compasión por aquellos que fueron perjudicados por Epstein y si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, nunca habría tratado con él”.

Según los archivos recién publicados, Ruemmler en un momento preguntó sobre la posibilidad de viajar a la isla privada de Epstein.

En enero de 2017, Ruemmler le preguntó a Epstein si podía hacer una excursión de un día a la isla mientras viajaba por el Caribe. Más tarde ese mismo año, después de que el huracán Irma causara graves daños en la isla, Ruemmler consideró viajar para ayudar a Epstein con las tareas de limpieza. No está claro si alguna de las dos visitas finalmente se llevó a cabo.

Un portavoz de Goldman Sachs dijo anteriormente que Ruemmler nunca visitó la isla.

Dos años después, Ruemmler agradeció a Epstein por lo que parecen ser regalos que le envió. “¡Hoy estoy completamente engalanada por el tío Jeffrey! ¡Botas, bolso y reloj de Jeffrey!”, escribió en un correo electrónico de enero de 2019. “¡Gracias, tío Jeffrey!”, escribió en otro correo electrónico después de recibir un regalo.

Hasta ahora, Goldman Sachs ha apoyado a Ruemmler y, tras la publicación del nuevo lote de archivos, le dijo a CNN: “Es bien sabido que el modus operandi de Epstein era hacer favores no solicitados y proporcionar regalos no solicitados a sus numerosos contactos comerciales”.

Ruemmler dejó la Casa Blanca de Obama en 2014 y se incorporó a Latham & Watkins como directora de su equipo de defensa de delitos de cuello blanco. La firma declaró previamente a CNN que Epstein nunca fue cliente. En 2020, Ruemmler se incorporó a Goldman Sachs y posteriormente fue ascendida a directora jurídica de la firma.

Los intercambios de correos electrónicos entre Ruemmler y Epstein han llamado la atención de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha estado realizando una investigación exhaustiva sobre cómo el Gobierno federal y otros organismos gestionaron los casos de Epstein y los expedientes relacionados. Sus últimas iniciativas han incluido la obtención de testimonios y documentos de testigos e instituciones vinculadas a él.

Una fuente familiarizada con la comisión le dijo a CNN que estaban interesados ​​en interrogar a Ruemmler.

“Queremos escuchar a cualquiera que pueda tener información sobre Epstein y sus crímenes y ella no está exenta de eso”, dijo la fuente a CNN.

Una presentación judicial federal recientemente revelada en una demanda civil contra el patrimonio de Epstein también brindó información sobre la ayuda que Ruemmler le brindó a Epstein mientras enfrentaba un posible escrutinio legal y de los medios.

Ruemmler aparece en un lote de correos electrónicos que el patrimonio intentó ocultar aduciendo el privilegio abogado-cliente sobre ellos. El documento judicial, conocido como registro de privilegios, proporcionaba descripciones detalladas de dichos correos, pero ocultaba su contenido.

Sin embargo, en los archivos de Epstein publicados recientemente, al menos algunos de estos correos electrónicos se revelan en su totalidad.

Entre los ejemplos más destacados que documentan se menciona cómo Ruemmler, junto con un pequeño grupo de asesores, ayudó a Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada, a navegar una situación de relaciones públicas potencialmente dañina.

En abril de 2015, ABC News estaba planeando un segmento de “Good Morning America” sobre Virginia Roberts Giuffre, quien alegaría que durante años Epstein y Maxwell abusaron de ella y la manipularon sexualmente y que la traficaron con hombres poderosos.

Después de que ABC News se comunicara con Epstein para solicitarle comentarios sobre las acusaciones de Giuffre, los correos electrónicos exhibieron que Ruemmler coordinó una estrategia con Epstein.

Ruemmler escribió en un correo electrónico que las afirmaciones fantásticas de Giuffre “son, a primera vista, no creíbles”.

En una cadena de correos electrónicos fechada el 22 de abril de 2015, Ruemmler preguntó si Maxwell daría una declaración a ABC News. Epstein respondió: “Su abogada le envió una carta extensa al abogado. Sin embargo, ella hará lo que sugieras”.

Ruemmler le escribió que Maxwell “necesita una declaración breve y oficial que tendrán que leer al aire”.

“Hay algunos ajustes sugeridos en la línea roja adjunta”, escribió Ruemmler en un correo electrónico el 23 de abril de 2015, aunque el archivo adjunto no se proporcionó en los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia.

Según el registro de privilegios del patrimonio de Epstein, ese mismo día Ruemmler envió un documento titulado “Carta a ABC (Borrador 3)kr.doc” a Epstein y a su abogado personal Martin Weinberg.

Al día siguiente, el 24 de abril de 2015, Weinberg envió una carta formal a ABC News en nombre de Epstein, una copia de la cual fue publicada en noviembre por los investigadores de la Cámara.

En esa carta, Weinberg argumentaba que las acusaciones de Giuffre no estaban corroboradas, estaban desactualizadas y se contradecían con otras pruebas, y advirtió a ABC News que emitir la entrevista sería “una negligencia grave o peor”.

La entrevista de ABC News con Giuffre nunca se emitió.

Un portavoz de ABC News le indicó previamente a CNN una declaración anterior sobre el incidente: “En ese momento, no todos nuestros informes cumplieron con nuestros estándares para salir al aire, pero nunca hemos dejado de investigar la historia”.

En abril de 2018, Epstein envió un correo electrónico a un socio sobre un arquitecto galardonado acusado de conducta sexual inapropiada y le preguntó si contaba con asistencia legal. “Kathy Ruemmmler me ha hecho seis de estas cosas [asistencias legales]”, escribió Epstein.

“Esto es falso”, declaró Connelly a CNN. “La Sra. Ruemmler NO hizo ‘6 de estos’ para Epstein. La Sra. Ruemmler no tenía control sobre cómo Epstein la describió a ella ni sobre sus interacciones. No fue su defensora. Nunca abogó por él ante terceros: ni ante la prensa, ni ante un tribunal, ni ante un funcionario del Gobierno”.

En un correo electrónico del 16 de enero de 2017, Epstein preguntó si podía hacer que un avión recogiera a Ruemmler en St. Lucie para llevarla a “la isla”.

“Si quieren, puedo hacer que un avión los recoja en St. Lucie el sábado, los lleve en avión a la isla y pueden regresar a casa desde allí el domingo, si no es demasiado viaje”. escribió Epstein.

Ruemmler preguntó si podía hacer una “excursión de un día” el próximo sábado.

“Estuve desconectada todo el día con los tabacaleros de Carolina del Norte. Nuestro vuelo de regreso a Nueva York el domingo sale de St. Lucie. ¿Podemos hacer una excursión a la isla el sábado o está demasiado lejos?”, respondió Ruemmler.

Una semana después, el martes 24 de enero de 2017, Ruemmler y Epstein enviaron correos electrónicos en broma sobre que el expresidente Barack Obama visitara su isla el sábado siguiente cuando estaban discutiendo un artículo del Daily Mail sobre Obama, quien acababa de dejar el cargo, que hablaba sobre la visita del expresidente a la isla privada del multimillonario Richard Branson.

“¿Deberíamos invitarlo a conocerte a ti y a Lisa en mi isla el sábado…?”, escribió Epstein , sugiriendo que otra persona llamada “Lisa” visitaría la isla.

“Mucho más agradable que la de Branson… más privada también”, dijo Epstein en otro correo electrónico.

“¡Si eso saliera a la luz, sería un auténtico escándalo! ¿Te imaginas lo que haría el Daily Mail?”, respondió Ruemmler.

Epstein preguntó entonces a qué hora debía enviar su avión a buscar a Ruemmler: “¿A qué hora el domingo? Mi avión estará allí”.

“¿10:30?”, respondió Ruemmler. Epstein pareció coordinar un avión para recoger a Ruemmler y a “Lisa”, haciendo referencia a una copia del pasaporte de Ruemmler.

“Estoy planeando recogerte tan temprano como quieras”, escribió en otro correo electrónico.

La visita prevista parece no haberse realizado.

“Entiendo perfectamente la postura de Lisa […] no está equivocada”, escribió Epstein el 28 de enero de 2017.

“Sí, todavía hay demasiado riesgo en el aire”, respondió Ruemmler, quien apareció dos días después en la agenda de Epstein en Nueva York para almorzar.

Ruemmler también recurrió en ocasiones a Epstein para pedirle consejos profesionales.

En octubre de 2014, Ruemmler, quien había abandonado el Gobierno de Obama meses antes, envió a Epstein un borrador de una declaración pública en la que ella rechazaba ser considerada para el puesto de secretaria de Justicia de Estados Unidos y le pedía su opinión.

En 2018 y 2019, Ruemmler consultó a Epstein sobre si debía buscar trabajo en una importante empresa tecnológica, como informó por primera vez el Financial Times. En julio de 2018, envió por correo electrónico a Epstein un borrador de carta que pretendía enviar a Sheryl Sandberg, entonces alta ejecutiva de Facebook, tras una reunión.

En 2019, envió un correo electrónico a Epstein justo después de reunirse con altos ejecutivos de Facebook, ahora Meta.

A su vez, Epstein apoyó la carrera de Ruemmler y la asesoró durante el proceso de un año con Meta. También era consciente de que su relación con ella podría perjudicar sus posibilidades.

En marzo de 2019, Epstein le escribió a Ruemmler: “También prefiero que no tengas nada que ver conmigo cuando trates con Facebook”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.