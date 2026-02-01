Departamento de Justicia dice que no habrá nuevos cargos relacionados con el caso Epstein

El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, señaló que el Departamento de Justicia no prevé presentar nuevos cargos relacionados con Jeffrey…

El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, señaló que el Departamento de Justicia no prevé presentar nuevos cargos relacionados con Jeffrey Epstein, luego de la publicación la semana pasada de millones de documentos vinculados al agresor sexual convicto.

Consultado por CNN en “State of the Union” sobre si el Departamento de Justicia está considerando imputaciones adicionales tras la divulgación del material, Blanche remitió a revisiones previas y al alcance de los archivos publicados.

“No puedo hablar de investigaciones, pero diré lo siguiente: en julio, el Departamento de Justicia dijo que habíamos revisado los archivos, los archivos de Epstein, y no había nada allí que nos permitiera procesar a nadie”, afirmó.

“Todo el mundo puede mirarlos y ver si nos equivocamos”, añadió.

Cuando la presentadora Dana Bash le insisitió sobre si nueva información aportada por civiles podría reabrir el caso, Blanche reiteró la postura del Departamento.

“La revisión que habíamos hecho antes concluyó que no existía ese tipo de información”, dijo. “Y ahí nos mantenemos”.

Blanche reconoció el carácter perturbador de gran parte del material, pero sostuvo que no alcanza el umbral necesario para una imputación.

“Hay mucha correspondencia, muchos correos electrónicos, muchas fotografías. Hay muchas fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por personas de su entorno, pero eso no nos permite necesariamente procesar a alguien”, explicó.

En paralelo, legisladores advirtieron que podrían avanzar con un juicio político o con procesos por desacato contra la secretaria de Justicia, Pam Bondi, si consideran que el Departamento de Justicia no cumple con la liberación de los archivos del caso.

El representante demócrata Ro Khanna dijo que él y el legislador republicano Thomas Massie, coautores de la ley que obliga a divulgar los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein, están preparados para dar ese paso si no quedan satisfechos con el cumplimiento.

Khanna dijo a NBC en “Meet the Press” que, aunque él y Massie amenazaron por primera vez con declarar a Bondi en desacato inherente después de que venciera el plazo legal para la entrega de los archivos, a finales del año pasado, “todavía no hemos avanzado en eso”.

El demócrata por California calificó como “significativa” la publicación del viernes de más de tres millones de páginas de documentos, pero sostuvo que “no es suficiente”, lo que los llevó a solicitar una revisión de los archivos sin tachaduras.

Khanna señaló que espera reunirse con el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, a quien describió como “abierto a explicar por qué se hicieron las tachaduras”. Sin embargo, advirtió que, si no obtienen acceso al material restante relacionado con el caso Epstein y si los sobrevivientes no quedan satisfechas, están “preparados para avanzar con un juicio político o por desacato”.

No está claro cuán realista es esa posibilidad. El desacato inherente es un proceso que implica ordenar al sargento de armas de la Cámara de Representantes o del Senado que detenga o encarcele a la persona declarada en desacato hasta que cumpla con las exigencias del Congreso. Es un procedimiento extremadamente raro y no se ha utilizado en tiempos modernos.

