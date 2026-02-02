Delcy Rodríguez se reúne por primera vez con la nueva encargada de negocios de EE.UU. desde su llegada a Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, en su primer encuentro oficial desde la llegada de Dogu a Caracas este sábado para reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada tras la ruptura de relaciones entre ambos países en 2019.

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación del Gobierno de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela informó que Rodríguez recibió a Dogu en el Palacio de Miraflores.

“Este encuentro en el Palacio de Miraflores, se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”, escribió Pérez Pirela sin dar más detalles sobre los temas que se abordaron durante la reunión.

El ministro acompañó el mensaje, compartido por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, con dos fotografías en las que aparecen Dogu y la presidenta encargada junto a otros funcionarios de ambos gobiernos.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. confirmó a CNN la semana pasada la designación de Dogu como la nueva encargada de Negocios de la Oficina Externa de EE.UU. para asuntos de Venezuela, como parte del plan de tres fases que el secretario Marco Rubio presentó ante el Congreso semanas después del operativo militar estadounidense que terminó en la captura del presidente derrocado, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores. Estados Unidos acusa a ambos políticos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre cuánto tiempo permanecerá Dogu en el país, un funcionario del Departamento de Estado dijo: “Trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases del presidente y el secretario para Venezuela”.

Su llegada se produce después de que Rubio dijera durante una audiencia en el Senado el miércoles que Dogu dirigiría “en última instancia” desde Caracas y que Estados Unidos establecería una presencia diplomática en Venezuela “muy rápidamente”.

El plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado de EE.UU. contempla una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente una etapa de transición democrática.

Desde que tomó las riendas del Gobierno, Rodríguez ha criticado la captura de Maduro y la primera dama, así como insistido en que ni Estados Unidos ni otro país rigen en Venezuela. Sin embargo, al mismo tiempo, ha dicho que su país está abierto a tener relaciones de cooperación con EE.UU. siempre que haya respeto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.