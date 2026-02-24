Cuatro años después, la guerra de Rusia en Ucrania ha transformado el conflicto y destrozado la seguridad global

Para Ucrania, la guerra ha sido una maldición: una maldición para sobrevivir y adaptarse el tiempo suficiente para salvar las…

Para Ucrania, la guerra ha sido una maldición: una maldición para sobrevivir y adaptarse el tiempo suficiente para salvar las fronteras de Europa de las fuerzas rusas y absolver a sus aliados de entrar en acción.

Kyiv está pagando el precio de la convulsión con constantes cambios y pérdidas implacables, me dijeron los ucranianos. “Algunos seguimos siendo positivos, pero solo porque no hay otra opción”, escribió un oficial de inteligencia militar.

Son los ucranianos quienes desean con mayor urgencia que la guerra termine realmente mañana.

Es una cruel paradoja: muchos en Occidente también desean que la guerra se detenga, debido al coste que supone para sus presupuestos de defensa y sus facturas de calefacción. Sin embargo, es la falta de gasto de Occidente —de apoyo material a Kyiv— lo que ha condenado a Ucrania a seguir luchando.

La economía europea es falsa: gasta menos ahora pero corre el riesgo de gastar mucho más si el conflicto se extiende en el futuro.

Si las líneas del frente de Ucrania colapsaran y Kyiv cayera, Moscú, según la mayoría de las estimaciones occidentales, pronto avanzaría hacia las fronteras de la OTAN. Sin embargo, esa amenaza no lleva a Europa a una acción generalizada.

Los primeros tres años de apoyo estadounidense a gran escala solo llegaron hasta cierto punto y ahora han terminado. Pero la guerra no, y probablemente se acercan más aniversarios.

Tras cuatro años completos, la exhibición de crueldad y determinación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece haber dejado a Europa más convencida de que algún día podría intentar ocupar más tierras extranjeras, en lugar de menos.

Curiosamente, el agotamiento —tanto de los presupuestos rusos como su mano de obra— es tanto lo que Occidente espera que ponga fin a la guerra como la emoción a través de la cual a menudo la percibe.

Sin embargo, con el paso de cada año, la guerra ha provocado cambios radicales a nivel mundial.

Esta disrupción es implacable y puede ser difícil de catalogar, pero comencemos con la diplomacia.

El rechazo por parte del presidente Donald Trump a décadas de normas de negociación —los formatos sobrecargados de líneas rojas y agendas, que durante décadas han sido los mecanismos para el inicio de la paz— marcó un enfoque nuevo y disruptivo.

Debe juzgarse no por cuánto destruyó el orden establecido, sino únicamente por sus resultados.

Y por el momento, esos resultados son escasos. Una alfombra roja para Putin, quien enfrenta una acusación por crímenes de guerra en Alaska. Sanciones severas al petróleo ruso. Dos ceses del fuego breves e irregulares, limitados a la infraestructura energética. Montañas rusas emocionales para los desconcertados aliados europeos. Y el constante redoble de amenazas contra Kyiv si no cede.

Pero no habrá paz en 24 horas, como Trump presumió una vez, ni en 100 días, ni siquiera en un año.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, incluso admitió en la Conferencia de Seguridad de Munich de este mes que Estados Unidos no sabe si Rusia realmente quiere la paz.

Pero no parece inminente ninguna nueva repercusión para Moscú, aun cuando las últimas conversaciones trilaterales en Ginebra concluyeron tras dos horas sin avances públicos. El ciclo de nuevas sedes, formatos, agendas y personajes para las conversaciones de paz parece infinito.

La automatización de la guerra en Ucrania es la evolución que puede perdurar más tiempo.

A finales de 2023, los drones de ataque llenaron las urgentes lagunas en las defensas de infantería y las reservas de artillería de Ucrania.

El país europeo inició una carrera deslumbrante por el ingenio y la alta tecnología para sobrevivir; el ritmo de cambio e implementación no tiene parangón en un ciclo de innovación de seis semanas en la línea del frente: el momento en que surge una nueva idea para matar.

Los avances son cada vez más escalofriantes: a principios de este mes surgieron informes de que Rusia utiliza drones con sensores de movimiento que vuelan al campo de batalla y simplemente esperan a que la infantería los pase antes de detonar.

La revolución de la muerte automatizada aún no se comprende plenamente fuera de los búnkeres de primera línea y ha obligado a los ejércitos occidentales a esforzarse por adaptarse.

La guerra también ha redefinido lo que significa ser europeo.

La alianza de la OTAN y la seguridad en el continente se fundaron en la promesa de que Estados Unidos, en última instancia, volvería a defender a Europa.

Por muy rápido que la Casa Blanca de Trump intente borrar esa garantía, Europa sigue tardando en ponerse al día.

Los líderes centristas del Reino Unido, Francia y Alemania se resisten a destinar un mayor porcentaje de sus ajustados presupuestos a la defensa contra una amenaza rusa que sus oponentes populistas de extrema derecha podrían creer que se puede negociar fácilmente.

La ayuda a Ucrania es lenta y se han prometido aumentos en los presupuestos de defensa de la OTAN hasta el 5 % del ingreso nacional para dentro de nueve años, cuando pocos líderes actuales estarán en el poder.

Incluso con los drones rusos invadiendo el espacio aéreo europeo y los repetidos sabotajes vinculados con Rusia en el continente, los funcionarios occidentales se aferran a la narrativa de que el tiempo de Rusia se está acabando, que se está encaminando hacia un colapso militar o económico.

Hay pruebas que lo respaldan, insisten correctamente los funcionarios occidentales, como lo hicieron en 2024 y el año pasado. Pero hasta que esta probable agitación surja repentinamente en la cerrada sociedad rusa, el colapso sigue siendo una esperanza occidental, más que una estrategia.

Mientras tanto, el equilibrio global de poder se ha distorsionado y Estados Unidos se ha distanciado de sus obligaciones de supremacía.

Las potencias mundiales persiguen sus propios objetivos en Ucrania.

China se ha abstenido de proporcionar suficiente apoyo militar para garantizar la victoria de Rusia. Pero compra suficiente petróleo y vende suficiente equipo de drones de doble uso para mantener a Rusia a flote, a medida que Moscú se convierte poco a poco en el socio menor de la relación.

India, durante décadas el aliado predilecto de Estados Unidos en Asia, ha financiado a Moscú durante años, comprando petróleo barato, y es posible que solo esté cediendo gracias a un acuerdo comercial más amplio con Washington.

Europa ha sido prácticamente abandonada por Trump para que trace su propio rumbo, y recientemente Rubio la ha tachado de estar cerca de una “borradura de la civilización”.

Estados Unidos está transitando de la supremacía global a una nueva era donde sus objetivos son reducidos y locales, y sus aliados se eligen en función de prejuicios miopes y compatibilidad ideológica.

La Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca menciona “otras grandes potencias separadas por vastos océanos” —probablemente China, India y Rusia—, una forma sutil de describir la desaparición del alcance y dominio global estadounidense.

Estos profundos cambios no son académicos ni conceptuales para los ucranianos, para quienes significan frío, ansiedad, dolor, pena, pérdida o incluso la muerte.

Incluso después de cuatro años de un trauma que debería aturdir, la conmoción aún es palpable.

Katya, una oficial de inteligencia militar a quien conocí durante la fallida contraofensiva del verano de 2023, nunca pierde la oportunidad de sonreír con valentía mientras se desplaza entre los picos de caos en el frente.

CNN usa un seudónimo por privacidad. Katya lleva un revólver. Un médico cercano a ella se suicidó hace 18 meses; la muerte la envuelve casi todos sus días. Cada vez que mi mensaje recibe una marca azul, indicando que ha sido recibido, siento alivio de que esté viva.

“La guerra se convierte en un juego, pero no queda otra opción que introducir otra moneda y jugar otra ronda”, me escribió, preocupada por el uso eficiente y letal que hace Rusia de la nueva tecnología de drones, pero también por su cruel despliegue de burros y mercenarios extranjeros de Nepal, Nigeria y Siria.

La escasez de personal en Ucrania la irrita, como también las críticas a los esfuerzos de reclutamiento forzados.

“El agotamiento es enorme ahora”, señaló. “Rara vez nuestra sociedad habla de lo cansados ​​que deben estar quienes lucharon, sin descanso, todos estos años”.

Los comandantes poco cualificados, “que en su mayoría son inexpertos y demasiado seguros de sí mismos”, son un problema creciente, “causando bajas y conflictos innecesarios”, añadió.

El frente también avanza con rapidez para los civiles.

Yulia trabajaba en un hotel en Kramatorsk, un centro militar clave en el frente del Donbás, donde nos alojábamos a menudo, antes de que un misil lo destruyera casi por completo. Permaneció en la ciudad, trabajando en un café, incluso mientras las calles resonaban sin cesar con las sirenas.

Hace una semana, Yulia parecía convencida de que su ciudad nunca caería, incluso con los rusos a solo once kilómetros de distancia, diciendo que “la vida continúa, los restaurantes, las peluquerías y los supermercados siguen abiertos”.

Pero tras una semana en Kyiv, al regresar se encontró con pequeños drones que atacaban con frecuencia coches y edificios de apartamentos, y con enormes bombardeos aéreos rusos en las afueras.

“Espero que no ocupen Kramatorsk”, manifestó, “pero con los bombardeos, será difícil”. Ahora se dirige rápidamente a la cercana ciudad de Járkiv, la última de su familia en irse. Su novio acaba de ser reclutado para servir, afortunadamente, por ahora, en un puesto de control. “Todo está cambiando muy rápido”, señaló.

Un alto funcionario ucraniano aún expresa su conmoción por la invasión de Rusia, una supuesta “nación hermana”, profundamente vinculada socialmente a Ucrania. “Quizás la mayor conmoción sea que (la invasión) haya ocurrido”, declaró. Pidió no ser identificado por tratarse de opiniones personales.

La carrera por desarrollar la tecnología de drones con la suficiente rapidez significa que a Tymur Samosudov “le resulta imposible relajarse ni un minuto”. Nada que funcione hoy para atacar a los rusos lo hará el mes que viene.

Samosudov dirigió una de las primeras unidades de drones que vi a finales de 2023 y ahora lanza eficientes drones interceptores para combatir los shaheds que plagan la ciudad sureña de Odesa.

Para celebrar la inminente llegada de un bebé más cerca de casa utilizó dos de sus drones de combate en una fiesta de revelación de género que esparció humo de colores sobre el cielo costero: rosa, para una niña.

Samosudov afirmó que la falta de infantería estaba causando pérdidas territoriales lentas, ya que en el frente Ucrania era superada en número por “uno a veinte”. Esto es muy crítico y doloroso. Pero los avances tecnológicos de Ucrania, añadió, implican que “el enemigo sufre miles de bajas cada día”.

Su bravuconería nace menos de una apariencia que de una necesidad existencial. “Ucrania es invencible porque haremos todo lo posible por la victoria, nos ayuden o no”, afirmó.

No queda otra opción que creer. La guerra ha destrozado una quinta parte del país, pero incluso con la escasa y errática ayuda, los ucranianos deben resurgir del polvo, ser aplaudidos por Occidente y volver a enfrentarse prácticamente solos.

