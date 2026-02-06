¿Cuánto cuestan los boletos del Super Bowl 2026? ¿Cuáles son los más caros?

El Super Bowl LX que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero consolida su posición como uno de…

En 1967, dos años antes de conocerse como Super Bowl, la primera final entre equipos de los dos organismos que tenían las riendas del fútbol americano (AFL y NFL) tuvo unos precios que, al día de hoy, equivaldrían quizás al consumo de un par de bebidas durante el gran juego.

Tan solo US$ 12 fue el costo promedio para quienes asistieron al estadio de Los Ángeles para ver la final entre los Packers de Green Bay y los Chiefs de Kansas City hace casi 60 años. Una cifra que al día de hoy sería de poco más de US$ 110 y que, por supuesto, dista (y por varios dígitos) de lo que cuesta ir al Super Bowl.

Para esta edición, las entradas en el Levi’s Stadium (conocido como el “Gigante de Santa Clara”) siguen el patrón de un “juego agresivo” de oferta y demanda.

A pocos días antes del partido, los precios de las entradas pueden subir o sufrir un efecto contrario, y muchos aficionados apuestan por conseguir el mejor precio a último minuto y ganarle el juego a los revendedores y hasta a la misma NFL.

Antes de conocerse que los Seahawks enfrentarían a los Patriots, un partido bastante atractivo por lo que ofrecieron los equipos durante la temporada, ya los precios se habían disparado. Sin embargo, conforme pasaron los días las ofertas elevadas empezaron a caer.

En el portal oficial de hospitalidad o paquetes VIP de la NFL, operado por On Location, la entrada más económica disponible comenzaba en los US$ 7.200 por persona. A mediados de enero y a una semana del juego ya se habían depreciado casi un 20 %. En tanto, en los sitios de reventa oficiales estos precios bajaron hasta un 50 %.

Plataformas autorizadas en Estados Unidos como Ticketmaster, SeatGeek y StubHub tienen precios bastante altos y compiten por vender los últimos boletos.

De igual manera, asistir al Super Bowl LX es un gran golpe para cualquier bolsillo pensando en los varios miles de dólares que hacen falta para entrar al juego, además del gasto adicional para quienes tienen que desplazarse al área de la bahía de San Francisco, una de las zonas más costosas para vivir y viajar en Estados Unidos.

