Cuando Trump lanza amenazas electorales, es mejor creerle

Cuando parece que el presidente Donald Trump se está preparando para interferir en una elección, la historia reciente sugiere que…

Cuando parece que el presidente Donald Trump se está preparando para interferir en una elección, la historia reciente sugiere que hay que creerle.

Este lunes demostró una vez más que está obsesionado con las elecciones de medio término, dos días después de que una sorpresa demócrata en un distrito del Senado estatal confiablemente republicano en Texas ofreciera otra señal ominosa para su partido en noviembre.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control, deberíamos tomar el control de la votación, la votación en al menos 15 lugares’. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”, dijo Trump. “Tenemos estados que son muy corruptos y están contando votos. Tenemos estados que gané, pero que muestran que no gané”.

La última amenaza del presidente a la integridad de las elecciones estadounidenses llegó en una entrevista con Dan Bongino, hasta hace poco subdirector del FBI, quien ahora ha recuperado su manto como el “padre del grupo” en su programa que promueve MAGA.

En esencia, el comentario de Trump fue absurdo, ya que la Constitución exige que los estados celebren elecciones. Este principio se ha defendido en múltiples ocasiones ante los tribunales, incluso en casos presentados por el presidente alegando falsamente fraude.

El Artículo I, Sección 4, de la Constitución es muy claro: “Las fechas, lugares y forma de celebrar las elecciones de senadores y representantes serán prescritos en cada estado por su Asamblea Legislativa; pero el Congreso podrá, en cualquier momento, mediante ley, dictar o modificar dichas normas, excepto en lo que respecta a los lugares de elección de senadores”.

No se menciona al presidente. Es deliberado.

David Becker, CEO del Centro de Innovación e Investigación Electoral, afirmó que Trump demuestra una “increíble falta de comprensión de las protecciones constitucionales que nuestros fundadores crearon con tanta sabiduría al fundar nuestra nación”. Añadió: “Cuando redactaron la Constitución, los fundadores estaban muy preocupados por la posibilidad de que un ejecutivo sin escrúpulos intentara tomar el poder manipulando la mecánica electoral”.

John Jones, ex juez del tribunal de distrito de Pensilvania, afirmó que la sugerencia de Trump era flagrantemente inconstitucional. “No lo digo como una falta de respeto, sino directamente. El presidente de Estados Unidos necesita leer la Constitución”, declaró Jones a Brianna Keilar de CNN el lunes. “Lo que propone es ilegal”.

La advertencia de Trump fue uno de sus esfuerzos más evidentes hasta la fecha para crear un discurso de sospecha en torno a las elecciones de noviembre, en caso de que el Partido Republicano tuviera un mal desempeño debido a su caída en las encuestas. Esta es una táctica habitual. Trump sentó las bases para sus falsas afirmaciones de que las elecciones fueron robadas en 2020, meses antes de que se emitieran los primeros votos en su derrota ante Joe Biden.

Ahora, mientras Trump palidece ante el escrutinio que enfrentaría si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, este proceso se ve más siniestro. La administración ha creado una infraestructura para cuestionar la legitimidad de las elecciones federales o para manipularlas antes de que se celebren. Es una fuente de lealtad incuestionable a Trump.

Casi todos los presidentes modernos evitaron poner en duda la honestidad de las elecciones, conscientes de que la confianza ciudadana es fundamental para preservar la democracia. Pero Trump hace constantemente lo contrario. Sus falsas acusaciones de fraude electoral en 2020, refutadas por múltiples tribunales y funcionarios republicanos, dieron lugar a uno de los días más infames de la historia estadounidense, cuando un grupo de sus partidarios agredió a agentes de la Policía del Capitolio e invadió el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento por detener la certificación de la victoria de Biden.

A menudo, los asesores de Trump presentan las preguntas sobre sus frecuentes ataques al sistema electoral estadounidense como histeria mediática. “El presidente simplemente bromeaba”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mes pasado, al ser preguntada sobre el comentario de Trump a Reuters de que “ni siquiera deberíamos tener elecciones”.

Leavitt añadió: “Decía: ‘Estamos haciendo un trabajo excelente, estamos haciendo todo lo que el pueblo estadounidense pensaba, quizá deberíamos seguir adelante’. Pero hablaba en broma”.

Sin embargo, las bromas de Trump sobre las elecciones no parecen tan divertidas cuando se las analiza a través del prisma de 2020, sus incesantes esfuerzos por encubrir su propia conducta y sus nuevos esfuerzos por contaminar la confianza en las elecciones estadounidenses.

► La semana pasada, agentes del FBI llegaron al condado de Fulton, Georgia, y ejecutaron una orden judicial antes de confiscar 700 cajas con material electoral, incluyendo papeletas. Trump afirmó falsamente que ganó el estado en 2020.

► En una acción aún más impactante, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente durante el registro, a pesar de no tener autoridad sobre las elecciones nacionales. Y el máximo responsable de los servicios secretos estadounidenses puso a los agentes del FBI que llevaban a cabo la operación en contacto telefónico con el presidente, según informó en primicia el New York Times. La conversación anuló las garantías de la investigación y podría perjudicar cualquier caso que se derive de ella. El presidente dio a los agentes una “charla motivadora”, según informó Kristen Holmes, de CNN.

Gabbard publicó una carta a dos legisladores demócratas el lunes por la noche, en la que afirma que el asesor general de su departamento consideró que sus acciones estaban dentro de su autoridad legal. Añadió que Trump había encomendado a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la tarea de garantizar la integridad de las elecciones estadounidenses. Es probable que la carta aumente las preocupaciones, ya que rechaza la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016.

► Trump le dijo a The Times en una entrevista el mes pasado que “debería haber” confiscado las máquinas de votación después de las elecciones de 2020.

► En marzo pasado, Trump firmó un decreto aparentemente diseñado para eludir las prohibiciones legales y constitucionales que impiden que un presidente tome el control del sistema electoral. Incluía requisitos para que las personas presentaran documentación que acreditara su ciudadanía al votar y nuevas restricciones para el voto por correo. La mayoría de las disposiciones del decreto han sido bloqueadas por una serie de órdenes judiciales.

► El Departamento de Justicia ha exigido los padrones electorales de dos docenas de estados. Estos registros contienen información personal como números de Seguro Social y domicilios particulares. En Minnesota, el mes pasado, después de que un segundo manifestante muriera a manos de agentes federales, la secretaria de Justicia Pam Bondi instó al estado a entregar que entregara sus registros de inscripción de votantes..

► Trump también convenció a Texas para que rediseñara su mapa electoral a mediados de la década con el fin de intentar que algunos distritos fueran más favorables para los republicanos. La medida resultó contraproducente, ya que provocó represalias en forma de manipulación electoral en California, gobernada por los demócratas. Y la caída de la popularidad de Trump podría hacer que los nuevos distritos de la estrella solitaria fueran más competitivos de lo que él esperaba.

► Tierney Sneed de CNN informó sobre cómo la administración está utilizando la Ley de Derechos Civiles (aprobada para proteger a los votantes negros de la privación del derecho al voto) para ayudar a “limpiar” las listas de votantes, en una medida que los críticos ven como una restricción del derecho al voto.

Esta iniciativa multifacética para involucrar al gobierno federal en elecciones que deberían ser responsabilidad de los estados y el Congreso coincide con un esfuerzo cada vez mayor por utilizar al Departamento de Justicia para los fines políticos de Trump. Esto incluye una mayor presión sobre periodistas —como el expresentador de CNN Don Lemon, quien fue arrestado la semana pasada— y procesos e investigaciones dirigidos a los opositores políticos y críticos del presidente.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia insisten en que sus acciones simplemente buscan limpiar las elecciones estadounidenses. Sin embargo, múltiples investigaciones académicas y legales, auditorías y recuentos han demostrado repetidamente que los casos de fraude son minúsculos.

Parte de esto se trata de apaciguar el ego de Trump, ya que la mancha de la derrota hiere la mitología del presidente considerado el mayor ganador de la vida. En 2020, un intento histórico de anular el resultado electoral, que derivó en decenas de juicios, artimañas políticas y el derramamiento de sangre del 6 de enero, comenzó con una rabieta la noche de las elecciones. “Nos preparábamos para una gran celebración. Lo ganábamos todo y, de repente, simplemente se canceló”, dijo Trump, sin comprender que las primeras ventajas del Partido Republicano pueden verse superadas por los votos que se cuentan más tarde.

Trump tiene mucho que temer de un posible Congreso demócrata que reduciría drásticamente su poder. Sus últimos dos años en el cargo serían miserables.

“Esto me suena como alguien que ve venir una derrota aplastante en las urnas, basado en la energía que hemos visto en las calles con las manifestaciones de ‘No Kings’, y también los resultados que hemos mostrado en elecciones especiales”, dijo el representante Eric Swalwell, quien se postula para la nominación demócrata a gobernador de California, a Kasie Hunt de CNN .

El intento de los funcionarios de acceder a los padrones electorales es especialmente notable, ya que sugiere un intento organizado de los funcionarios federales de involucrarse en detalles íntimos de las elecciones administradas por los estados. Los funcionarios han argumentado en documentos legales que el gobierno central tiene legitimidad para realizar el mantenimiento de los padrones electorales. Afirman que están garantizando que los no ciudadanos no puedan votar y que el gobierno federal tiene derecho a señalar a los votantes no elegibles.

Estas intervenciones autoritarias, que han generado considerable resistencia en los tribunales, han desalentado a los expertos electorales. Las medidas federales podrían eliminar a los votantes elegibles del censo y privarlos de sus derechos democráticos. La interferencia del gobierno podría desincentivar el registro electoral, ante la preocupación de que sus datos vitales se utilicen con fines nefastos. Algunos expertos también creen que la administración Trump podría señalar pequeñas irregularidades para argumentar que las elecciones en un estado o distrito clave son defectuosas. Esto podría no ser aceptado en los tribunales. Pero se trata de una estrategia política y Trump ya ha demostrado su talento para convencer a millones de estadounidenses de que unas elecciones justas son fraudulentas.

La confiscación de material electoral de Georgia —un epicentro de la interferencia de Trump en 2020— genera temores de que un fallo pequeño o fabricado pueda ser tergiversado para proclamar que esas elecciones y, por ende, la votación de 2026 fueron defectuosas.

Otra preocupación es que muchas de las barreras que frustraron el intento de Trump de robarse el poder en 2020 han sido derribadas. Muchos altos funcionarios están totalmente convencidos de la realidad electoral alternativa de Trump. Nadie como el entonces secretario de Justicia, Bill Barr, quien le dijo a Trump que no había pruebas que respaldaran sus acusaciones de fraude electoral. Bondi ha convertido al Departamento de Justicia en un brazo de la operación política de Trump. Muchos funcionarios de menor rango también son fieles creyentes. En 2020, otros funcionarios federales —del Departamento de Seguridad Nacional e incluso de la oficina del abogado de la Casa Blanca— se opusieron a Trump y defendieron el estado de derecho. Trump ahora tiene poder total sobre su administración.

“No sé si hay miembros de esta administración que estén dispuestos a defender su juramento a la Constitución en lugar de su lealtad a este hombre en particular”, dijo Becker, ex abogado litigante de alto rango en la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

CNN informó la semana pasada sobre la intensificación de los preparativos de los funcionarios demócratas para diversos escenarios tras las elecciones de noviembre. Y muchos funcionarios republicanos en todo el país honrarán sus juramentos a la Constitución.

Y hay una razón de peso para que los estadounidenses aún puedan confiar en las elecciones de 2026, sean cuales sean las intenciones del presidente. Legiones dedicadas de trabajadores electorales y observadores de todas las tendencias políticas volverán a proteger el derecho democrático más fundamental.

“Nuestros funcionarios electorales son firmes. Han superado desafíos muy importantes a lo largo de los años y están dedicados a darnos voz a todos, y seguirán haciéndolo”, dijo Becker.

“Tengo plena confianza en que nuestros votantes en Estados Unidos podrán votar de manera cómoda y segura”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.