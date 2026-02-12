Corte de comunicaciones por el cierre del espacio aéreo de El Paso desata acusaciones cruzadas en el Gobierno de Trump

El cierre abrupto y sin explicación del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, por parte de la Administración Federal de…

El cierre abrupto y sin explicación del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) la madrugada del miércoles ha dado lugar a un juego de culpas dentro del Gobierno, con altos funcionarios clave que afirman no haber sido alertados de la medida con antelación, según varias personas familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca, que estaba furiosa con la FAA por la decisión, culpa a la agencia por no alertar a las personas apropiadas en el Ala Oeste sobre su plan de cerrar el espacio aéreo durante 10 días, dijeron a CNN dos altos funcionarios del Gobierno. Asesores principales del presidente Donald Trump ven esto como un “grave error” de la FAA, no del Pentágono, dijo uno de los funcionarios.

En otras partes del Gobierno, altos funcionarios señalaban con el dedo al Departamento de Seguridad Nacional y al Pentágono por usar nueva tecnología antidrones en espacio aéreo civil sin antes alertar a la FAA, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Y una fuente rechazó que la Casa Blanca fuera mantenida en la oscuridad, afirmando que la FAA notificó al personal superior del Consejo de Seguridad Nacional y al Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Interna la noche del martes de que el espacio aéreo iba a ser restringido y que emitirían una restricción temporal de vuelo. La fuente dijo que no estaba claro si los funcionarios que fueron notificados informaron a los directores principales de sus organismos.

La búsqueda de culpables dentro del Gobierno más de 24 horas después de que el espacio aéreo se reabriera subrayó tanto las inquietudes que surgieron como la prisa por encontrar a alguien a quien culpar.

El episodio fue recibido con una frustración creciente, ya que amenazaba con empañar a todo el Gobierno con un halo de incompetencia y parecía revelar problemas de comunicación entre áreas críticas del Gobierno de Trump, dijo un funcionario. La Casa Blanca estaba particularmente molesta por la incertidumbre creada por la naturaleza vaga del aviso de cierre del espacio aéreo, que clasificaba el área alrededor de El Paso como “Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)” y decía que los pilotos que violaran la restricción podrían ser interceptados.

Gran parte de la frustración interna en la Casa Blanca ahora se dirige al secretario de Transporte, Sean Duffy, cuya agencia alberga a la FAA, dijeron los dos altos funcionarios.

Duffy estaba al tanto de antemano de que la FAA iba a cerrar el espacio aéreo, “pero no le dijo a nadie”, señaló uno de los funcionarios a CNN. Más tarde les dijo a altos funcionarios de la Casa Blanca que sabía del anuncio con anticipación. Pero otro funcionario del Gobierno culpó al administrador de la FAA, Bryan Bedford, diciendo que él “decidió cerrar el espacio aéreo sin alertar a la Casa Blanca, el Pentágono o los funcionarios de Seguridad Nacional”.

Otra fuente familiarizada con el proceso defendió enérgicamente a Duffy y negó que la FAA mantuviera a la Casa Blanca en la oscuridad.

“Es desconcertante que los funcionarios de la Casa Blanca estén molestos con Duffy por proteger el espacio aéreo y no con los que lanzaron el láser”, dijo la fuente familiarizada con el asunto, culpando al Departamento de Seguridad Nacional y al Pentágono por intervenir “en el espacio aéreo comercial”.

A pesar de que muchos funcionarios de la Casa Blanca están “furiosos” con la FAA y Duffy, como dijo uno de los altos funcionarios del Gobierno, no está claro si Trump tomará medidas para responsabilizar a alguna persona en específico.

Hay un sentimiento generalizado en el Gobierno de Trump de que el desglose en las comunicaciones fue, en parte, resultado de la profunda desconfianza entre la FAA y el Pentágono, que ha existido desde que un helicóptero militar chocó en el aire con un avión comercial en Washington el año pasado, dijeron fuentes. Una de las fuentes dijo que el Pentágono no tiene un gran historial cuando se trata de operaciones de entrenamiento en espacio aéreo abierto, haciendo referencia al accidente en Washington que mató a 67 personas. El Gobierno culpó oficialmente del cierre a una incursión de drones de cárteles de drogas mexicanos. Duffy fue uno de los primeros en hacerlo públicamente, diciendo en las redes sociales que “la amenaza ha sido neutralizada”.

Sin embargo, las incursiones a lo largo de la frontera sur son extremadamente comunes y, en general, no provocan cierres de espacio aéreo de este tipo. Y uno de los funcionarios del Gobierno negó que un dron de un cartel mexicano y la respuesta de Estados Unidos hayan provocado algún peligro real para los vuelos comerciales, diciendo a CNN que “en ningún momento durante el proceso de deshabilitar estos drones de carteles estuvieron en peligro las aeronaves civiles como resultado de los métodos utilizados por DOW para inutilizar los drones”.

La realidad del cierre parecía más complicada.

Funcionarios dijeron a CNN el miércoles que la decisión de cerrar el espacio aéreo se tomó después de que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza desplegaran un láser antidrones de alta energía prestado por el Pentágono sin haber coordinado con la FAA sobre los posibles riesgos para los vuelos civiles. Una fuente dijo a CNN que la tecnología se usó para derribar cuatro globos de mylar esta semana. En la mente de algunos, su uso generó preocupaciones inmediatas por el tráfico civil que llegaba y salía del Aeropuerto Internacional de El Paso.

Una fuente familiarizada con el proceso dijo que la FAA se enteró después de los hechos de que el láser había sido puesto en funcionamiento. Fue solo entonces cuando la FAA decidió emitir la restricción sobre el espacio aéreo de El Paso.

Previamente, la FAA, el Pentágono, el NSC y el DHS habían estado involucrados en discusiones de ida y vuelta sobre la nueva tecnología antidrones y lo que consideraban su uso seguro, dijeron los funcionarios. Pero la conclusión de esas discusiones parecía estar en disputa el miércoles.

De acuerdo con una fuente familiarizada con las conversaciones, la FAA dijo a las agencias que si elegían usar la tecnología sin permitir primero que la FAA la probara en el espacio aéreo comercial, entonces la FAA tendría que restringir el espacio aéreo. “El Pentágono se negó”, dijo la fuente.

Funcionarios de la FAA y el Pentágono tenían programado reunirse el 20 de febrero para revisar los posibles impactos y medidas de mitigación para una prueba del sistema láser, una tecnología que el Pentágono ha estado probando en áreas más remotas del país, dijeron varias fuentes. Pero, según su relato, el Departamento de Defensa buscó usar el sistema antes en los alrededores de El Paso, y la FAA impuso la restricción temporal de vuelos hasta que pudiera llevarse a cabo esa coordinación.

Sin embargo, un alto funcionario del Gobierno dijo que el Pentágono dio al DHS la autorización para usar la tecnología láser, y que habían estado practicando y discutiendo la operación durante meses. El funcionario argumentó que el DOD y el DHS no necesitaban la aprobación de la FAA para ponerla en funcionamiento.

La mañana en la que se cerró el espacio aéreo, funcionarios en el Ala Oeste, la FAA y el Pentágono mantuvieron reuniones tempranas e intercambiaron comunicaciones urgentes, y altos funcionarios de la Casa Blanca dejaron claro que el espacio aéreo debía reabrirse, dijeron las fuentes. La agencia de aviación pronto anunció que se levantaba el cierre.

“Cuando todos vieron la noticia, llamamos a la FAA y les dijimos que dieran marcha atrás. Y eso fue lo que hicieron”, dijo uno de los altos funcionarios del Gobierno.

Los legisladores del área de El Paso —con una población de casi 700.000 personas— han lamentado que el aviso de cierre llegara sin ninguna advertencia.

“Lo que nos dijeron fue que todo estaba en tierra, y no había información. Pero nuestra ciudad iba a estar cerrada por diez días, y esa fue toda la información que recibimos y hasta hoy no tenemos ni más información ni correspondencia con la FAA”, dijo el alcalde de El Paso, Renard Johnson, a CNN el jueves.

“El 11 de septiembre cerró nuestro aeropuerto solo por dos días, ¿pero un dron iba a cerrar nuestra comunidad por 10 días? Simplemente no tiene sentido para nosotros aquí. No hemos escuchado ninguna buena razón de por qué no coordinaron con nosotros”. Y algunos demócratas del área de El Paso, que es un centro de comercio transfronterizo junto a la vecina Ciudad Juárez en México, ahora están acusando al Gobierno de Trump de engañar tras el incidente.

“La cantidad de desinformación que se está difundiendo —incluida la Casa Blanca— es alarmante y no ayuda en nada”, escribió la representante Veronica Escobar en las redes sociales. “Esto fue el resultado de la incompetencia en los niveles más altos de la administración”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.