Correos amistosos con frases vulgares entre el famoso médico Peter Attia y Jeffrey Epstein conmocionan a sus seguidores

El martes de la semana pasada, CBS News anunció un grupo de 19 nuevos colaboradores, como parte de los esfuerzos…

El martes de la semana pasada, CBS News anunció un grupo de 19 nuevos colaboradores, como parte de los esfuerzos continuos de su recién instalada editora en jefe, Bari Weiss, para renovar el perfil público de la cadena. Entre los nombres —“todos expertos en sus campos”, según CBS— estaba el del Dr. Peter Attia, un médico famoso especializado en medicina de longevidad.

Tres días después, el Departamento de Justicia publicó un nuevo conjunto de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein, que incluían una correspondencia amistosa y de tono sexual entre Attia y el depredador sexual convicto. En una respuesta particularmente vulgar, Attia escribió: “La vagina es, de hecho, baja en carbohidratos. Aunque todavía estoy esperando los resultados sobre el contenido de gluten”.

Algunos de los seguidores de Attia han expresado repugnancia desde que los correos electrónicos se hicieron públicos. Un usuario en Reddit, quien dijo haber aprendido “mucho” del trabajo de Attia a lo largo de los años, lo calificó de “moralmente en bancarrota, trepador social, ególatra”. La publicación más reciente de Attia en Instagram se llenó de respuestas enojadas, incluida una de una influencer y enfermera retirada que decía “TIENES UNA HIJA”. Otra, de un exseguidor, dijo: “Ojalá pudiera recuperar cada centavo que gasté en tu libro y en recomendarte a la gente. Me das asco”.

Attia tiene una pequeña, aunque costosa, práctica médica llamada Early Medical, con una lista de espera para los pacientes que deseen unirse. Según dijo a “60 Minutes” de CBS en 2025, veía a menos de 75 pacientes. No reveló el precio exacto de sus servicios, solo que cobraba “más cerca de US$ 100.000 que de US$ 500.000”.

Sin embargo, su interés en alargar la vida lo ha convertido en un nombre destacado en los últimos años. Ha hecho apariciones en “The Joe Rogan Experience” y en CNN International, donde fue entrevistado por Becky Anderson sobre cómo la tecnología está cambiando la salud. También fue entrevistado por Oprah, donde ambos hablaron sobre “vivir mejor por más tiempo”. Ese video, que podía verse a principios de esta semana en YouTube, ya no está disponible públicamente.

Y antes de que Weiss asumiera el mando en CBS News, él habló con ella en su podcast, “Honestly”. En esa entrevista, Weiss dijo que Attia “siempre logra ir al grano” en la industria de la salud y el bienestar.

En una declaración publicada en X el lunes, Attia dijo que “no estuvo involucrado en ninguna actividad delictiva”, que “no tuvo nada que ver con el abuso sexual ni la explotación de Epstein contra nadie”, y que nunca estuvo “presente en ninguna fiesta sexual”. Attia no ha sido acusado de ningún delito.

“Para ser claro, nunca presencié comportamientos ilegales ni vi a nadie que pareciera menor de edad en su presencia”, escribió.

Hasta el martes, CBS News supuestamente retiró una repetición planeada de un segmento de “60 Minutes” con Attia de octubre que iba a emitirse durante el Super Bowl, reportó primero The Guardian. La cadena también estaría considerando el despido de Attia, informó TheWrap.

Attia y CBS News no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

En los últimos años, Attia se ha convertido en un nombre familiar para quienes tienen curiosidad sobre la medicina de longevidad, la ciencia detrás de extender la esperanza de vida mientras se protege la salud y la vitalidad. Él llama a su programa “Medicina 3.0”, que dice usa tecnología médica para combatir enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento antes de que aparezcan, enfocándose en la prevención en lugar del tratamiento.

Antes de convertirse en un gurú científico de la salud para los ricos, Attia se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y se formó en el Hospital Johns Hopkins como residente de cirugía general. Pero abandonó la residencia en 2006, cuando le faltaban dos años, de acuerdo con su aparición en “60 Minutes” en 2025, y se fue a trabajar para la firma de consultoría McKinsey & Company.

Abrió su propia consulta privada en 2014 y se centró en la medicina preventiva y la longevidad. Consolidó su marca escribiendo en blogs, con artículos como “¿Es el azúcar tóxico?”, y publicando videos en YouTube enfocados en ejercicios con el peso corporal y la técnica adecuada. En 2023, saltó a la fama con su libro “Outlive: The Science & Art of Longevity”, un éxito de ventas que promueve cómo extender la esperanza de vida antes de que enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o la diabetes tipo 2 aparezcan.

Ese libro, coescrito con Bill Gifford, ha vendido más de 3 millones de copias. Ahora, Attia cuenta con más de 3 millones de seguidores combinados entre X, Instagram y YouTube, y ha atraído la atención de nombres de alto perfil como el multimillonario Bill Ackman y las celebridades de Hollywood Hugh Jackman y Gwyneth Paltrow.

El enfoque característico de Attia consiste en discutir la ciencia en gran detalle. En episodios recientes de su podcast, “The Peter Attia Drive”, que duran casi dos horas cada uno, invita a otros médicos o investigadores de la salud acreditados para discutir temas como aceites de semillas vs. grasas saturadas, profundizando en las historias de cada tipo de grasa y explicando los estudios asociados, y examina lo que la investigación ha dicho sobre si el Tylenol tiene algún efecto en el embarazo.

Aunque estos son temas de interés entre el movimiento “Make America Healthy Again” del Gobierno de Trump, Attia evita afirmaciones tajantes y prefiere conclusiones mesuradas. En el caso del paracetamol y el embarazo, por ejemplo, describió la posibilidad de que tomar acetaminofén cause que un niño desarrolle autismo, como ha advertido el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., como un “evento poco probable”.

Aun así, su enfoque en el ejercicio y la autooptimización lo ha hecho popular en los sectores más masculinos de la “manosfera”.

En su declaración, Attia dijo que conoció a Epstein en 2014 mientras recaudaba fondos para investigación científica, una práctica común para Epstein, quien tenía vínculos a lo largo de la academia. Entre 2014 y 2019, ambos se reunieron en “aproximadamente siete u ocho ocasiones” en la casa de Epstein en Nueva York, escribió.

El nombre de Attia aparece muchas veces en los archivos de Epstein publicados el viernes, incluyendo correos electrónicos que cubren la programación de visitas, llamadas telefónicas, dolor de espalda y una “pequeña ‘situación’” no especificada sobre la cual Attia buscaba consejo. En todos los correos electrónicos, Attia parece estar asombrado con Epstein, intentando hacer planes para hablar o visitarlo.

En una cadena de correos electrónicos de 2015 con el asunto “Recibí un nuevo envío”, Epstein responde “yo también” y la foto adjunta está editada por protección. El intercambio continúa: Attia: “Por favor, dime que encontraste esa foto en línea… bastardo”.

Epstein: “Me temo que no”.

En su declaración, Attia dijo que el “nuevo envío” eran botellas de metformina, un medicamento que había recibido. La respuesta de Epstein incluyó una foto de una mujer adulta, afirmó Attia, y lo que siguió fue “una broma vulgar y de mal gusto”. Llamó al intercambio “muy vergonzoso, y no lo voy a defender”.

También tomó prestado un apartamento de Epstein en 2016, escribiendo a la asistente de Epstein: “Me da síndrome de abstinencia de JE cuando no lo veo…”

Después, ese mismo año, escribió directamente a Epstein: “¡Te extraño!” y “Quizá deba visitarte” en Palm Beach. En un correo aparte, escribió sobre la isla privada de Epstein, diciendo: “Algún día tengo que visitarla…” En su declaración, Attia dijo que nunca fue a la isla de Epstein.

Luego vino la frase “La vagina es, efectivamente, baja en carbohidratos”, también enviada en 2016.

“Me disculpo y lamento haberme puesto en una posición donde correos electrónicos, algunos de ellos embarazosos, de mal gusto e indefendibles, ahora sean públicos”, dijo Attia en su declaración.

Algunos contenidos, como el correo electrónico que hace referencia a una vagina, “son inquietantes”, escribió la Dra. Jen Gunter, ginecóloga obstetra, en Substack, “y bien fuera de lo que la mayoría de los médicos consideraría apropiado enviarle a alguien que está obligado a registrarse como delincuente sexual porque coaccionó a un menor para prostitución”.

Attia renunció a su cargo como director científico en David Protein, una popular marca de barras de proteína, dijo su CEO Peter Rahal en X. AG1, una marca de suplementos en polvo, tampoco emplea ya a Attia como asesor de la empresa, según un comunicado.

En su declaración del lunes, Attia dijo que sintió “náuseas” cuando leyó el artículo del Miami Herald de noviembre de 2018 sobre las protecciones sistémicas que se le proporcionaron a Epstein cuando los fiscales federales le otorgaron un acuerdo de no procesamiento en 2008, a cambio de que se declarara culpable de cargos de prostitución en un tribunal estatal de Florida. De acuerdo con su declaración, le dijo a Epstein que debía asumir la responsabilidad e insistió en que Epstein financiara la atención que necesitarían las víctimas.

Según los archivos, menos de una semana después de la publicación de la historia, Attia habló con Epstein en un hilo de correos electrónicos titulado “¿Estás en FL?”. Después de mencionar el estrés laboral, Attia preguntó: “¿Cuál es la repercusión de la historia reciente?” No hubo respuesta de Epstein incluida en esa serie de correos electrónicos.

“No estoy pidiendo que me perdonen. No le pido a nadie que ignore los correos electrónicos o que pretenda que no son desagradables. Simplemente lo son”, escribió Attia en su declaración del lunes. “El hombre que soy hoy, aproximadamente diez años después, no los escribiría y no se asociaría en absoluto con Epstein. Cualquier crecimiento que haya tenido durante la última década no borra los correos electrónicos que escribí en ese entonces”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.