Congresista colombiana del Partido Conservador denuncia que su hijo fue detenido por ICE, pese a estar legalmente en EE.UU.

Rafael Vergara, hijo de la congresista colombiana Ángela Vergara, lleva más de 20 días encerrado en el centro de detención…

Rafael Vergara, hijo de la congresista colombiana Ángela Vergara, lleva más de 20 días encerrado en el centro de detención River Correctional en Louisiana, en lo que su madre describe como “condiciones inhumanas”, junto a otros colombianos que, al igual que él, esperan por un vuelo de repatriación que los devuelva a Colombia.

“Me contaba que estaba con 70 personas en una celda, que duraron el día anterior 12 horas sin el suministro de agua potable, donde todos estaban enfermos, donde había colombianos que por intermedio de él nos contaron su historia”, relata Vergara en entrevista con CNN sobre una de las llamadas teléfonicas que pudo tener con su hijo después de dos días sin noticias de él.

La congresista, que pertenece al Partido Conservador de Colombia, dice que su hijo Rafael de 23 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una inspección de rutina mientras conducía un camión comercial de carga en una carretera en Louisiana.

El Partido Conservador de Colombia mantiene posturas que se identifican más con la visión de seguridad de la derecha estadounidense, particularmente la vinculada al presidente Donald Trump, que con el enfoque confrontativo del presidente Gustavo Petro, del progresista Pacto Histórico.

“Él iba manejando el camión de servicio comercial, siempre de un lado a otro en el país llevando cargas. Eran las 4:00 de la mañana aproximadamente. Lo que él me alcanzaba a contar fue que lo detuvo un policía de tránsito, como siempre ha sido natural, pues revisan permisos y cuántas horas lleva manejando el conductor”, dice Vergara.

Minutos después de entregar los documentos, llegó una patrulla de ICE, lo detuvo y lo trasladó a un centro, pese a que, según contó su madre, no había cometido ninguna infracción.

Vergara asegura que Rafael se encuentra legalmente en Estados Unidos, con permiso de trabajo y número de seguro social, y a la espera de una audiencia de asilo programada para 2028.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, para conocer más detalles del caso de Rafael Vergara y está a la espera de respuesta.

Aunque guardó silencio por varias semanas, Vergara decidió hacer público el caso de su hijo pues, a pesar de que ya solicitó la salida voluntaria del país y que un juez migratorio la aprobó, su regreso aún no se ha concretado.

La representante por Bolívar ha pedido la intervención del Gobierno de Petro para agilizar los traslados y aumentar la frecuencia de los vuelos de repatriación. Al mismo tiempo, ha recibido críticas, principalmente en redes sociales, de quienes cuestionan que, al ser parte de un partido cercano ideológicamente al presidente Donald Trump, solo salió a defender a los inmigrantes tras la detención de su hijo.

“Esto no es un tema político, realmente es un tema de derechos humanos. Ser una política conservadora no quiere decir que esté de acuerdo con que se vulneren los derechos humanos en Colombia o en cualquier parte del mundo”, respondió Vergara.

Rafael se encontraba en Estados Unidos desde 2022. Su madre cuenta que decidió dejar su vida en Colombia por cuestiones de seguridad, se “sentía vulnerable”.

“Él fue allá en en busca de un asilo político por las condiciones de seguridad que enfrentamos, no solamente porque yo soy figura pública, sino porque otros familiares también estaban expuestos y de alguna manera él se sentía vulnerable entonces”, explicó Vergara.

Un año después de su llegada decidió solicitar el asilo. Había tenido dos audiencias, con una próxima programada para agosto de 2028.

Durante ese tiempo, dice su madre que Estados Unidos le había otorgado permiso de trabajo y seguro social, e incluso había creado una empresa y tributado legalmente durante dos años.

“Él se certificó como conductor de camiones comerciales, ya tenía una empresa alrededor del tema y estaba pensando que su situación migratoria se podía definir con éxito”, explicó Vergara.

Después de conocer la detención de Rafael, la congresista explica que decidieron legalmente pedir el regreso voluntario a Colombia, pues pensaba que sería la alternativa más rápida.

“No estaba dispuesta a aceptar que mi hijo durara dos años encarcelado esperando que se solucionara su situación migratoria, incluso me parecía más peligroso que estuviera en una cárcel en Estados Unidos que viniera a Colombia”, dijo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido las políticas migratorias con intensas redadas a lo largo del país, detenciones y deportaciones masivas que han afectado a miles de familias inmigrantes. Además, también ha obstaculizados varios procesos en un sistema ya de por sí complicado para millones de personas.

Desde el inicio del mandato de Trump, se han deportado 650.000 de inmigrantes indocumentados, según el DHS.

La legisladora atribuye la demora a un “cuello de botella” en los vuelos coordinados entre las autoridades estadounidenses y el Gobierno colombiano, que —según explicó— limita la rapidez con la que pueden concretarse los retornos.

“Hay miles de colombianos represados en Estados Unidos que están esperando un vuelo y cuando ya una persona está detenida queda en manos de ICE, quienes ubican a las personas en los vuelos. ¿Qué pasa hoy? Es que esos vuelos son insuficientes”, señala Vergara.

Los vuelos de repatriación a Colombia se reactivaron a finales de enero tras la crisis diplomática con Washington, luego de que Petro rechazara recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.

Al anunciar la firma del acuerdo entre Bogotá y Washington, la canciller colombiana Rosa Villavicencio dijo que se realizarán cerca de veinte vuelos, a razón de uno por semana, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión. El 6 de febrero llegó el primer vuelo humanitario desde la reanudación operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana con 101 ciudadanos deportados.

Vergara pidió al Gobierno de Petro intervenir para agilizar el regreso de los colombianos detenidos en EE. UU. En una carta a la canciller, la congresista instó a acelerar los vuelos humanitarios con apoyo de la Fuerza Aérea, para evitar que los colombianos permanezcan indefinidamente en centros de detención, incluso cuando ya solicitaron salida voluntaria o no tienen procesos pendientes.

“Siento que esto ya no es una crisis política, sino humanitaria; hay que dejar los egos y comunicarse directamente con EE. UU. para que trate bien a nuestros connacionales y permita su regreso rápido, seguro y con la dignidad mínima que merecen”, dice la congresista sobre su petición.

El caso del hijo de Vergara ha causado polémica principalmente en las redes sociales, donde sus críticos señalan una aparente contradicción: cuestionan que, al ser parte de un partido cercano ideológicamente al presidente Donald Trump, solo se pronuncie en defensa de los inmigrantes después de que su hijo fue arrestado, cuando antes no había mostrado la misma preocupación ante el endurecimiento de la política migratoria.

También la han asociado a un movimiento llamado “Latinas por Trump”, lo que ya fue desmentido por la propia congresista.

“No soy fundadora ni miembro de “Latinas por Trump”. Esa afirmación es una mentira. Defender la ley nunca ha sido defender abusos. Siempre he exigido debido proceso y trato humano para los colombianos, dentro y fuera del país”, dijo hace unos días en su cuenta de X.

Petro respondió al caso en su cuenta de X donde pidió a la Embajada en Washington brindarle ayuda consular, y compartió un video en el que aparece una mujer bailando con una gorra MAGA que algunos usuarios identificaron como Vergara.

“No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo”, escribió Petro en una publicación que borró horas más tarde.

Sin embargo, Vergara desmintió ser la mujer que aparece en el video y ha respondido directamente a varios usuarios en redes sociales que la señalan, incluido Grok, además de rechazar cualquier supuesto respaldo a las políticas de Trump.

“Hola @grok la del video no soy yo, rectifica por favor la información. Nunca he mostrado apoyo a las políticas migratorias que violentan derechos humanos. Gracias”, escribió.

La congresista dijo a CNN que, a pesar de que el presidente haya replicado este video, le parecía positivo que se refiriera al caso, pero insistió en la necesidad de responder a su solicitud de vuelos humanitarios.

Más tarde, le respondió en X: “La del video no soy yo. Es ‘paradójico’ y profundamente injusto que se caricaturice y se utilice políticamente mi dolor como madre, recurriendo a montajes y a la distorsión de la verdad”.

CNN contactó a la Presidencia de Colombia para solicitar comentarios sobre la polémica y espera respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.