Condiciones del terreno retrasan la recuperación de los cuerpos del grupo de esquiadores tras avalancha mortal en California

Después de que seis esquiadores fueran rescatados de las “horribles” consecuencias de una avalancha cerca del lago Tahoe, en California,…

Después de que seis esquiadores fueran rescatados de las “horribles” consecuencias de una avalancha cerca del lago Tahoe, en California, los familiares de los nueve esquiadores restantes recibieron noticias devastadoras. Los cuerpos de ocho de ellos habían quedado en la ladera helada de la montaña, y un último miembro del grupo seguía desaparecido, presuntamente muerto entre el manto de nieve

La masa de nieve y hielo, del tamaño de un campo de fútbol, ​​es la avalancha más letal registrada en la historia de California y ha atraído recursos de rescate y recuperación desde lugares tan lejanos como Los Ángeles, a unos 800 km de distancia.

Las mismas peligrosas condiciones de nieve que causaron la avalancha del martes han impedido que los equipos de recuperación regresen a la remota zona rural de Sierra Nevada para traer los cuerpos a casa, dijeron las autoridades en una actualización el miércoles.

Una esposa del equipo de búsqueda y rescate de Tahoe Nordic se encuentra entre los muertos, lo que hace que el esfuerzo de búsqueda y recuperación sea particularmente doloroso para su personal, dijo la sheriff del condado de Placer, Wayne Woo.

Entre las víctimas también se encuentran miembros de la comunidad de Sugar Bowl Academy, dijo la escuela privada y el club de esquí y snowboard de Estados Unidos en un comunicado, sin identificar a los muertos o heridos.

Blackbird Mountain Guides, la compañía de viajes que organizó el viaje, dijo que entre los muertos hay seis clientes y tres guías, mientras que cinco clientes y un guía sobrevivieron a la avalancha.

“Lo mejor que podemos hacer es rodear a nuestros atletas y familias de atención y apoyo, al tiempo que brindamos el espacio y el tiempo necesarios para el duelo y la sanación”, dijo Stephen McMahon, director ejecutivo de la Sugar Bowl Academy.

Mientras otra tormenta se acerca a la región, los equipos de respuesta a incidentes están esperando una ventana en la que puedan regresar al lugar de manera segura.

Aquí está lo último:

Más de la mitad del grupo falleció: Un grupo de 15 esquiadores regresaba de una excursión de tres días organizada por Blackbird Mountain Guides, según la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon. El grupo incluía cuatro guías y 11 clientes que habían pagado el viaje. Se dirigían de regreso al inicio del sendero cuando se produjo la avalancha. Solo seis personas sobrevivieron, algunas de las cuales resultaron heridas, dijo Moon. Otras ocho personas fueron encontradas muertas, y se presume que otra persona, que sigue desaparecida, también está muerta. Los sobrevivientes son cuatro hombres y dos mujeres; entre los muertos confirmados y presuntos hay siete mujeres y dos hombres, confirmó la sheriff.

Un grupo de 15 esquiadores regresaba de una excursión de tres días organizada por Blackbird Mountain Guides, según la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon. El grupo incluía cuatro guías y 11 clientes que habían pagado el viaje. Se dirigían de regreso al inicio del sendero cuando se produjo la avalancha. Solo seis personas sobrevivieron, algunas de las cuales resultaron heridas, dijo Moon. Otras ocho personas fueron encontradas muertas, y se presume que otra persona, que sigue desaparecida, también está muerta. Los sobrevivientes son cuatro hombres y dos mujeres; entre los muertos confirmados y presuntos hay siete mujeres y dos hombres, confirmó la sheriff. Los rescatistas se enfrentan a condiciones peligrosas: Los equipos de rescate se enfrentan a condiciones peligrosas: Según Moon, hasta 50 miembros del personal de búsqueda y rescate de los condados locales y vecinos acudieron a la zona para ayudar a coordinar la respuesta. Sin embargo, la intensa nevada, las condiciones de ventisca y el riesgo de otra avalancha obligaron a los equipos a actuar con lentitud y precaución. No hay carreteras que conduzcan al remoto lugar del accidente, por lo que los equipos de rescate utilizaron un vehículo para la nieve para llegar a menos de tres kilómetros del lugar y luego recorrieron el resto del trayecto esquiando, según explicó el sheriff. “Decir que las condiciones meteorológicas son extremas es quedarse corto”, afirmó Moon.

Los equipos de rescate se enfrentan a condiciones peligrosas: Según Moon, hasta 50 miembros del personal de búsqueda y rescate de los condados locales y vecinos acudieron a la zona para ayudar a coordinar la respuesta. Sin embargo, la intensa nevada, las condiciones de ventisca y el riesgo de otra avalancha obligaron a los equipos a actuar con lentitud y precaución. No hay carreteras que conduzcan al remoto lugar del accidente, por lo que los equipos de rescate utilizaron un vehículo para la nieve para llegar a menos de tres kilómetros del lugar y luego recorrieron el resto del trayecto esquiando, según explicó el sheriff. “Decir que las condiciones meteorológicas son extremas es quedarse corto”, afirmó Moon. Un sobreviviente pudo enviar mensajes de texto a los rescatistas : Antes de que las unidades de rescate llegaran al lugar, sabían que al menos seis personas habían sobrevivido. El grupo de sobrevivientes se había estado comunicando con ellos mediante balizas de emergencia y señales SOS de iPhone, dijo Moon. Uno de los guías pudo comunicarse con los rescatistas por mensaje de texto durante las horas en que los equipos intentaban contactarlos.

: Antes de que las unidades de rescate llegaran al lugar, sabían que al menos seis personas habían sobrevivido. El grupo de sobrevivientes se había estado comunicando con ellos mediante balizas de emergencia y señales SOS de iPhone, dijo Moon. Uno de los guías pudo comunicarse con los rescatistas por mensaje de texto durante las horas en que los equipos intentaban contactarlos. Guías altamente capacitados: Blackbird Mountain Guides afirmó que los cuatro guías del viaje estaban capacitados o certificados por la Asociación Americana de Guías de Montaña en esquí de travesía. También eran instructores certificados por el Instituto Americano para la Investigación y Educación de Avalanchas. La compañía señaló que los guías en terreno se habían comunicado con guías experimentados en su base sobre las condiciones y las decisiones de ruta. Blackbird afirmó que aún está trabajando para comprender exactamente qué sucedió y que las investigaciones están en curso.

Blackbird Mountain Guides afirmó que los cuatro guías del viaje estaban capacitados o certificados por la Asociación Americana de Guías de Montaña en esquí de travesía. También eran instructores certificados por el Instituto Americano para la Investigación y Educación de Avalanchas. La compañía señaló que los guías en terreno se habían comunicado con guías experimentados en su base sobre las condiciones y las decisiones de ruta. Blackbird afirmó que aún está trabajando para comprender exactamente qué sucedió y que las investigaciones están en curso. Los equipos esperan la oportunidad de recuperar los cuerpos de forma segura: Los equipos de recuperación están a la espera de que el clima extremo mejore lo suficiente para regresar y recuperar los cuerpos, dijo Woo el miércoles. “Tendremos que esperar, con suerte, a que el clima mejore y asegurarnos de rescatar a todos”, dijo.

Los equipos de recuperación están a la espera de que el clima extremo mejore lo suficiente para regresar y recuperar los cuerpos, dijo Woo el miércoles. “Tendremos que esperar, con suerte, a que el clima mejore y asegurarnos de rescatar a todos”, dijo. La nieve se sigue acumulando: Una nueva ronda de fuertes nevadas llegará a la Sierra Nevada el miércoles por la noche y podría dejar entre 30 y 120 cm de nieve durante el jueves, según CNN Weather. “Seguirá aumentando el peligro de futuras avalanchas y dificultará la recuperación cuanto más se prolongue”, declaró el capitán de operaciones del sheriff del condado de Nevada, Rusty Greene. Sin embargo, el viernes y el sábado podrían traer un respiro.

Un desastre que se desarrolló en segundos dejó a un grupo de sobrevivientes esperando en la ladera de una montaña durante horas bajo temperaturas gélidas, sabiendo que muchos de sus compañeros no sobrevivirían.

El grupo de guías de montaña Blackbird había pasado tres días recorriendo el terreno salvaje de Castle Peak y alojándose en refugios cerca de Donner Summit, un área que antes de 2020 estuvo cerrada al público durante casi un siglo.

Mientras el grupo regresaba a la civilización el martes por la mañana, uno de los esquiadores vio una avalancha que se aproximaba, dijo Greene, citando el relato de un sobreviviente.

La persona gritó “¡avalancha!” en señal de advertencia, pero el enorme aluvión de nieve los alcanzó rápidamente, dijo.

La capa de nieve sobre la que se desplazaban los esquiadores tenía una capa débil que se había cargado de nieve, lo que creaba las condiciones perfectas para una avalancha, según Chris Feutrier, supervisor forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el Bosque Nacional de Tahoe. El martes, la zona se encontraba en el segundo nivel más alto, un 4 de 5, de riesgo de avalanchas

A las 11:30 a. m., el centro de despacho del condado de Nevada recibió una llamada al 911 reportando la avalancha, dijo Moon. Aunque decenas de equipos de búsqueda y rescate acudieron a la zona, les tomaría varias horas llegar al grupo en condiciones “horribles”, añadió.

“Mucha nieve, vientos huracanados, vientos que impedían la visibilidad”, dijo Moon sobre las condiciones. Por su propia seguridad, los equipos de rescate tuvieron que avanzar a un ritmo lento y constante.

Mientras los esquiadores supervivientes, algunos de los cuales resultaron heridos, esperaban, se apresuraron a formar un refugio improvisado para protegerse del frío, dijo Moon. También intentaron encontrar al resto del grupo y lograron localizar tres cadáveres antes de que llegaran los rescatistas.

Alrededor de las 5:30 p. m., los rescatistas lograron llegar al lugar de la avalancha, dijo Moon. Condujeron hasta donde pudieron en un snowcat, un vehículo especial para nieve con orugas anchas, antes de tener que esquiar el resto del camino.

Dos de los sobrevivientes no podían caminar debido a sus heridas, dijo el sheriff. Los rescatistas lograron transportarlos a través de más de tres kilómetros de nieve hasta las máquinas quitanieves que los esperaban.

Los cuerpos de los esquiadores muertos en la avalancha tuvieron que ser abandonados, explicaron las autoridades, ya que el terreno casi vertical y el clima extremo hacían peligroso para los socorristas coordinar su remoción.

“Todavía estamos buscando a uno de los miembros en este momento”, dijo Moon el miércoles. “Debido a los desafíos actuales del clima y las condiciones de avalancha, el esfuerzo continúa”.

Por ahora, las autoridades no han revelado los nombres de los fallecidos, aunque han estado en contacto regular con sus familias, según Moon.

“Es una conversación difícil con los seres queridos”, dijo. “No puedo ni imaginar la cantidad de preguntas y el estrés que están sintiendo esas familias ahora mismo”.

Blackbird dijo que ha suspendido todas las operaciones de campo al menos hasta el 22 de febrero, ya que apoya a las familias y al personal.

Pedimos a quienes siguen esta tragedia que se abstengan de especular. Aún no tenemos todas las respuestas, y podría pasar algún tiempo antes de que las tengamos. Mientras tanto, por favor, recuerden a las personas afectadas en sus corazones, declaró la compañía.

Desde el miércoles por la tarde, las autoridades monitoreaban las condiciones meteorológicas en busca de una oportunidad para regresar sanos y salvos al lugar. Incluso en un buen día, la zona no es apta para inexpertos.

Es una zona muy remota y accidentada al norte de la carretera. No es una zona preparada ni una estación de esquí. Es una zona rural, dijo Moon.

La avalancha ocurrió a 1,60 km de distancia del lugar donde se desencadenó una avalancha diferente a principios de enero en el área de Castle Peak, dijo Moon.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.