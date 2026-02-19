Conclusiones del primer testimonio de Mark Zuckerberg sobre las redes sociales y la salud mental infantil

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, testificó el miércoles ante un jurado por primera vez sobre las acusaciones de que…

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, testificó el miércoles ante un jurado por primera vez sobre las acusaciones de que las redes sociales, incluido Instagram, perjudican la salud mental de los niños

Kaley, una mujer de 20 años, afirma que Instagram y YouTube de Google fueron diseñados intencionalmente para ser adictivos y que la engancharon desde la escuela primaria, causándole ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

El resultado de su demanda podría afectar a cientos de otros casos de familias que afirman que sus hijos han sufrido daños o incluso han fallecido a causa de las redes sociales. Meta, por su parte, niega las acusaciones y afirma haber implementado numerosas medidas para proteger a los jóvenes usuarios.

El núcleo del testimonio fueron preguntas sobre qué sabía Meta sobre los riesgos potenciales para los jóvenes y si hizo lo suficiente para mitigarlos. Zuckerberg argumentó que su objetivo es crear un producto atractivo a largo plazo, no uno que enganche a la gente a corto plazo y les haga sentir mal consigo mismos.

Esto es lo que aprendimos.

La demanda alega que Meta diseñó sus plataformas para mantener a los usuarios navegando y obtener ganancias, una línea clave de cuestionamiento el miércoles.

Si bien Meta anteriormente tenía objetivos específicos en el tiempo para Instagram, dijo Zuckerberg, ahora está enfocado en la “utilidad y el valor”.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, mostró un documento interno en el que el director de Instagram, Adam Mosseri, dijo que la función de videos cortos Reels había “impulsado el tiempo a máximos históricos” y que su “objetivo personal era encaminarse para superar a TikTok en términos de tiempo invertido”.

“En mi opinión, tratamos de aumentar el valor de nuestros servicios, pero también tratamos de medir el progreso frente a competidores como TikTok”, dijo Zuckerberg, y agregó que el tiempo invertido era un indicador para medir el éxito de Instagram frente a los competidores.

Lanier mostró un documento de 2022 de “hitos” para Instagram que proyectaba que el tiempo promedio invertido en la plataforma crecería de 40 minutos en 2023 a 46 minutos en 2026.

Zuckerberg cuestionó que los hitos sean objetivos. “Si hacemos un buen trabajo, esto es algo que esperamos ver”, dijo.

Los usuarios pueden alterar fotografías con los filtros de belleza de Instagram, imitando cirugías plásticas u otras alteraciones. Lanier argumentó que los filtros podrían perjudicar la percepción que los adolescentes tienen de sí mismos, y afirmó que expertos consultados por Meta llegaron a la misma conclusión.

La compañía decidió permitir los filtros, pero no recomendarlos, en nombre de la libertad de expresión, afirmó Zuckerberg. Negarles las herramientas a los usuarios habría sido “paternalista”, añadió.

Más tarde, Lanier mostró un correo electrónico que, según él, fue enviado por una empleada de Meta a Zuckerberg. La empleada, madre de dos adolescentes, advirtió sobre los filtros y afirmó que la presión sobre las adolescentes es intensa.

“Respeto su decisión y la apoyo, pero quiero dejar constancia de que no creo que sea la decisión correcta”, se lee en el correo electrónico del empleado.

Instagram dice que requiere que los usuarios tengan ﻿al menos 13 años para crear una cuenta, una política que Zuckerberg reiteró en el estrado.

Pero un documento interno de 2015 estimó que más de 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, lo que, según la empresa, representaba el “30 % de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos”. Kaley comenzó a usar Instagram a los 9 años, según explicó Lanier anteriormente.

Instagram no comenzó a pedir a los nuevos usuarios que ingresaran una fecha de nacimiento hasta diciembre de 2019; anteriormente, solo pedía a los usuarios que confirmaran que eran mayores de 13 años. En agosto de 2021, Instagram comenzó a pedir a los usuarios existentes que proporcionaran una fecha de nacimiento si no lo habían hecho anteriormente.

Eso significa que a Kaley no le preguntaron su edad cuando se unió a la plataforma.

Lanier también mostró un documento interno que decía: “Si queremos tener un gran éxito entre los adolescentes, debemos incorporarlos cuando son preadolescentes”.

Zuckerberg argumentó que la compañía adoptó la política adecuada para verificar la edad de los usuarios tras considerar inicialmente las preocupaciones sobre la privacidad. Añadió que Meta y muchas otras redes sociales tienen dificultades para confirmar con precisión la edad de los usuarios jóvenes, ya que estos a menudo carecen de identificaciones oficiales u otros métodos de verificación. Meta afirma ahora que utiliza inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios y aplicar sus medidas de seguridad para adolescentes.

También estimó que los adolescentes representan menos del 1 % de los ingresos de Instagram. “La mayoría de los adolescentes no tienen ingresos disponibles, por lo que no son valiosos para los anunciantes”, afirmó. (Padres y defensores llevan años afirmando que Meta se dirige a los usuarios jóvenes no por su poder adquisitivo inmediato, sino con la esperanza de que se conviertan en usuarios a largo plazo).

El abogado de Meta, Paul Schmidt, también mostró el miércoles un correo electrónico de 2018 de Zuckerberg al CEO de Apple, Tim Cook, en el que expresó su deseo de garantizar que “la tecnología mejore el bienestar de las personas”, incluidos Facebook e Instagram.

La sala del tribunal estaba abarrotada mientras escuchaba el testimonio del CEO de Meta. Pero una persona del público en particular destacó: Kaley.

Kaley, que ahora tiene 20 años, sufre de ansiedad social y le cuesta estar en grupos, según declaró Lanier anteriormente, por lo que no estará presente durante gran parte del juicio. (Se espera que testifique más adelante).

Meta ha argumentado que la difícil infancia de Kaley fue la causa de sus problemas de salud mental, no sus productos.

Pero Lanier sugirió el miércoles que la crianza de Kaley hizo que fuera aún más importante que Meta protegiera a los usuarios vulnerables, y le preguntó a Zuckerberg si una empresa debería “aprovecharse” de personas que provienen de entornos difíciles o son “menos afortunadas en oportunidades educativas”.

“Creo que una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”, respondió Zuckerberg.

Más tarde ese día, Lanier sacó un cartel tan largo que se necesitaron siete personas para sostenerlo, repleto de cientos de fotos de la cuenta de Instagram de Kaley, resaltando las incontables horas que, según él, ella pasó en la plataforma.

Casi una decena de padres que dicen que sus hijos fueron lastimados o murieron debido a las redes sociales se reunieron y unieron sus manos afuera del tribunal el miércoles por la mañana mientras esperaban que llegara Zuckerberg.

Entre ellos se encontraban padres que también estaban entre el público durante el testimonio de Zuckerberg ante el Congreso en 2024, cuando sorprendió a muchos espectadores al darse vuelta para mirar a la audiencia y disculparse con las familias que dijeron que sus hijos habían sido lastimados por sus plataformas.

Ese momento de 2024 se repitió en la audiencia del miércoles.

Tammy Rodríguez fue una de las madres que asistió a ambas audiencias. Su hija de 11 años, Selena, se suicidó en 2021 tras luchar contra una supuesta adicción a Instagram y Snapchat.

Rodríguez fue la primera de más de 1.500 personas en presentar una demanda civil contra las plataformas de redes sociales; el resultado de su demanda podría depender en parte de cómo decida el jurado en la demanda de Kaley.

Comparó el testimonio del miércoles con la audiencia del Congreso de 2024. “No tengo ninguna satisfacción”, dijo después de que Zuckerberg concluyera.

“Me siento igual que cuando me fui ese día (en 2024), pero estamos aquí y en un tribunal, así que eso es algo importante”, dijo Rodríguez. “No puedo decir qué pasará después de hoy, pero creo que habrá un cambio”.

