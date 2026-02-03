¿Cómo llegan Petro y Trump a la reunión en la Casa Blanca? Del choque al diálogo: un encuentro clave para Colombia

En el primer año del segundo mandato de Donald Trump, su relación con el Gobierno de Colombia parece haber estado…

En el primer año del segundo mandato de Donald Trump, su relación con el Gobierno de Colombia parece haber estado siempre al borde de la ruptura: Gustavo Petro ha caminado en el filo del abismo con declaraciones incendiarias mutuas y disputas en redes sociales.

Pero en lo que amenazaba con ser el peor momento de la relación bilateral tras las críticas de Petro por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Colombia confirmó una reunión con Trump en la Casa Blanca para este 3 de febrero. Es el primer encuentro luego de un período de cruces y Petro tiene como objetivo lograr beneficios concretos para Colombia a partir del diálogo con Washington, en medio —además— de una etapa electoral.

La reunión quedó agendada en la llamada que ambos mandatarios tuvieron el 7 de enero, en un intento de desescalar tensiones por las duras declaraciones del presidente de EE.UU. sobre Colombia y el narcotráfico y después del ataque en Venezuela. Tras acusaciones mutuas (Trump sugirió que el próximo en la lista de captura podría ser Petro y dijo que no le disgustaba la idea de una intervención militar en Colombia), en la llamada los gobernantes acordaron restablecer comunicaciones de alto nivel y apuntar a la reunión en la Casa Blanca para abordar temas como seguridad, drogas y cooperación regional.

Para Ana María Salazar, experta en temas internacionales y de seguridad, Petro “se dio cuenta de que seguir en esta tónica de estar amenazando, riéndose, burlándose hasta cierto punto del presidente Donald Trump era un horror”. Salazar opina que, tras las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y la captura de Maduro —y “viendo que no ha habido consecuencias muy negativas para Trump”—, el presidente de Colombia entendió que la posición debía ser diferente.

El objetivo, sobre el papel, es restablecer el diálogo y avanzar en temas urgentes para Colombia y Estados Unidos. Petro y su equipo han dicho que en la agenda de la reunión estarán cuestiones de seguridad y cooperación, especialmente la lucha contra el narcotráfico, el combate a grupos armados ilegales como el ELN y la renegociación de la colaboración estratégica entre ambos países.

En cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez, el Gobierno de Colombia ha mostrado en las últimas semanas que su intención es demostrarle a Washington que el país tiene una lucha activa y eficiente contra el narcotráfico.

Además, el presidente de Colombia quiere que Washington reconsidere sanciones impuestas a su entorno más cercano, incluyendo la posibilidad de que Petro pueda viajar sin limitaciones a EE.UU.: en septiembre pasado EE.UU. le revocó la visa y en octubre lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés, la llamada Lista Clinton) por su presunto papel en el tráfico ilícito global de drogas, junto a su esposa, su hijo y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Para el encuentro, EE.UU. dio tanto a Petro como a Benedetti un permiso de días, una visa especial.

En paralelo, el Gobierno colombiano trabaja en otros frentes diplomáticos relacionados. Petro ha propuesto una articulación energética regional que incluya a Venezuela y Panamá para mejorar la eficiencia y la reducción de costos, además de buscar un enfoque compartido sobre temas de energía limpia y comercio.

Por su parte, ¿qué busca Trump? “Desde la óptica de Washington, hay intereses estratégicos en Colombia: Estados Unidos buscaría empujar, presionar, de una forma diferente a lo que pasó en Venezuela”, dijo Salazar a CNN.

“Estados Unidos va a estar viendo cómo Colombia podría jugar un papel en la transición que pudiera suceder en Venezuela”, concluye la analista.

Así las cosas, la reunión con Trump resulta ser primordial para Petro, quien pretende concluir su mandato sin tropiezos, asegurar la continuidad de su proyecto político y dejar un legado a la altura del concepto que tiene de sí mismo, por lo que necesita calmar las aguas con el mayor aliado comercial y de seguridad de Colombia.

Eso explica que el presidente de Colombia haya cancelado su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos para concentrarse en los preparativos de la reunión con Trump.

Pero la retórica de Petro sigue siendo su enemigo: una semana antes del encuentro, en un pronunciamiento extenso y lleno de opiniones de temas que nada tienen que ver con política, el presidente dijo que se trataba de una reunión determinante “en su vida personal” y para “la humanidad”, pero volvió a criticar a EE.UU. por la operación en Venezuela: “Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro… que se parece (a Trump) porque creen en el petróleo”.

El giro de Petro hacia un diálogo con Trump choca con la postura más crítica y antiestadounidense de figuras como Iván Cepeda, senador y aspirante presidencial del oficialismo. Cepeda considera que el planteamiento del Gobierno de EE.UU., como la acusación contra Petro por narcotráfico, es una “mentira cínica” que puede ser utilizada para provocar una crisis militar o política en la región.

La distensión entre Petro y Trump ha descolocado al uribismo (el movimiento político asociado al expresidente Álvaro Uribe) en plena campaña electoral. La narrativa usual de la oposición con base en la cercanía ideológica con EE.UU. pierde fuerza si Petro y Trump muestran cooperación diplomática, complicando la estrategia de candidatos de derecha que buscaban el respaldo de Washington.

A pesar de tensiones y críticas, Petro conserva niveles de aprobación relevantes para un año electoral. Según varias mediciones de opinión pública, su imagen positiva ronda el 40 %, aunque con variaciones según la encuesta. Estas cifras muestran que, pese a la polarización y a los ataques verbales de Trump, su base de respaldo sigue siendo significativa.

Con eso en mente, Salazar cree que “la ventaja que tiene Petro en este momento es que políticamente él puede hacer este giro, este acercamiento sin que tenga costos políticos internos que podrían afectarlo a él o a su partido o a la persona que vaya a reemplazarlo si es de su línea política”.

El acercamiento a Trump se suma a medidas de Petro que podrían tener un impacto electoral a favor del candidato oficialista, como el aumento del 23 % del salario mínimo y la reducción del salario de los congresistas.

Aunque las relaciones entre Petro y Trump han sido tensas, la cooperación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos continúa siendo un pilar de la relación bilateral, incluso a pesar de la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la cancelación de la ayuda financiera. Ambos países han mantenido mecanismos de coordinación contra el narcotráfico, compartiendo inteligencia, tecnología y esfuerzos operativos para interceptar envíos ilegales y debilitar a organizaciones criminales que operan en la región. Esta colaboración tiene raíces profundas en décadas de trabajo conjunto, incluso cuando ha habido alejamiento político en otros frentes.

Las autoridades de ambos países —incluidos altos funcionarios como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y representantes del Gobierno colombiano— han enfatizado que la lucha contra el narcotráfico es un interés compartido que trasciende las diferencias políticas y que seguirá siendo una base de su cooperación.

Un año después de tensiones diplomáticas que incluyeron acusaciones de Trump hacia Petro y advertencias sobre acciones militares y aranceles, el hecho de que ambos líderes hayan decidido tener un diálogo puede verse como un intento de resetear una relación que había estado al borde de la ruptura.

Pero tanto Petro como Trump son impulsivos en sus declaraciones y el resultado es incierto. Aunque no darán conferencia de prensa juntos tras la reunión, las conclusiones de cada uno las sabremos después. ¿Será un encuentro como el que tuvo Trump con Volodymyr Zelensky en febrero de 2025 que terminó en una confrontación o, más bien, como el que tuvo con Zohran Mamdani en noviembre con sonrisas y una cordialidad inesperada entre opuestos ideológicos?

