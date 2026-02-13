Cómo la resistencia anti-Trump se está despertando lentamente

Donald Trump, quien alguna vez afirmó: “Tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”, ya no siempre logra todo…

El presidente no ha repudiado su afán de poder absoluto. Pero está empezando a encontrar pequeños, pero significativos focos de rebelión.

Cada semana, más personas demuestran menos miedo al presidente. Esto incluye incluso a algunos republicanos.

Algunas de las políticas y objetivos personales más preciados de Trump se enfrentan a una creciente disrupción por parte de la acción política, los tribunales, los ciudadanos y la inexorable gravedad de la política electoral.

El jueves, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, anunció el fin del aumento repentino de miles de agentes federales en Minnesota.

Homan insistió en que la represión nacional contra las deportaciones no cejaría y que la fuerza había logrado sus objetivos, incluyendo más de 4.000 arrestos.

Sin embargo, su salida y el retroceso en las tácticas más agresivas en la calle representan un cambio de rumbo.

Esto ocurrió tras semanas de protestas e indignación pública por las muertes a plena luz del día de dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. La política de purga en Minnesota simplemente ya no es sostenible.

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, declaró este jueves el fin de lo que llamó una “invasión federal sin precedentes”. Y vio un significado más amplio en el fin de una confrontación que, según él, causó enormes daños económicos y sociales.

“Creo que es probable que el resto del país esté eternamente agradecido porque demostramos lo que significa defender lo que es correcto”, manifestó Walz.

Los tribunales han sido otro freno confiable a los intentos de Trump de acaparar poder, aun cuando el Gobierno ha ganado su cuota de decisiones importantes.

El jueves en Washington, un juez desestimó la solicitud del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de sancionar al capitán retirado de la Marina y senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, por “sedición”, uno de los cargos más graves que se pueden imputar. (Hegseth afirmó que el Gobierno apelaría la decisión “inmediatamente”).

“Por mucho que la administración Trump luche para castigarme y silenciar a otros, yo lucharé diez veces más duro. Esto es muy importante”, declaró Kelly en un comunicado.

El fallo se produjo después de que un jurado investigador se negara por separado a aprobar una acusación formal del Departamento de Justicia contra Kelly y otros cinco legisladores demócratas, también veteranos militares o de inteligencia, por un video que aconsejaba a las tropas no seguir órdenes ilegales.

A veces, un olor a rebelión puede ser contagioso.

Seis republicanos desafiaron al liderazgo de su partido y votaron con los demócratas en la Cámara de Representantes para revocar los aranceles del presidente a Canadá , lo que refleja la creciente ansiedad por el costo de sus políticas comerciales al estilo del siglo XIX.

Tres miembros del Partido Republicano también se unieron a los demócratas para frustrar el intento del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de bloquear futuras votaciones sobre los aranceles de Trump.

Los dos enfrentamientos comerciales pusieron de relieve que, en algunos temas, el presidente ya no puede contar con una mayoría efectiva en una Cámara dividida.

Estas decisiones siguieron a una revuelta mucho más amplia contra el presidente a finales del año pasado que obligó al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Jeffrey Epstein.

Las divulgaciones han prolongando una controversia que enfurece al presidente, pero que no puede resolver, en otra señal del declive de su alquimia política.

Las pequeñas victorias de los oponentes de Trump no van a minar su presidencia a corto plazo. Pero sugieren que las reglas habituales de la política aún se aplican a un presidente que actuó con una destreza que causó conmoción al inicio de su segundo mandato.

Los malos resultados del presidente en las encuestas solo animan a sus oponentes. Según el promedio de encuestas de CNN, su índice de aprobación se mantiene estancado en el 39 %.

Múltiples programas de la administración se han visto ralentizados o bloqueados en los tribunales, algunos por jueces designados por los republicanos.

Los demócratas intentan de nuevo ejercer influencia en el Capitolio, a pesar de no tener el control de ninguna rama del Gobierno, en un enfrentamiento por las tácticas de ICE que podría paralizar el Departamento de Seguridad Nacional a finales de esta semana.

En el extranjero, los aliados están decidiendo cómo vivir sin Estados Unidos y las políticas de su presidente “demoledor”, como describió a Trump en un informe publicado antes de la Conferencia de Seguridad anual de Múnich este fin de semana.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, quiere que las “potencias medias” del mundo se enfrenten a las grandes potencias abusivas.

El presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha rechazado la incesante presión de Trump para recortar drásticamente las tasas de interés y socavar la independencia del banco central.

Artistas e intérpretes han estado boicoteando el Kennedy Center en protesta por la toma de control del gigante artístico a orillas del Potomac por parte de Trump.

Aun así, Trump conserva un enorme poder en casa. El jueves lo demostró al revocar la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para combatir los gases de efecto invernadero, una medida destinada a destruir el legado climático de las administraciones de Obama y Biden.

Y el despido de la jefa antimonopolio del Gobierno, Abigail Slater, quien ha estado presionando para un escrutinio más estricto de los gigantes tecnológicos a los que Trump ha dado la bienvenida a su corte, avivará la ansiedad por la creciente corrupción en la economía.

Y Trump no se equivocó mucho cuando declaró al New York Times que lo único que podía frenar su considerable poder en política exterior era su “moralidad”. La incursión estadounidense para expulsar al presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, puso de relieve el enorme poder que Trump ostenta como comandante en jefe.

Pero a pesar de todo lo que se dice en los medios progresistas acerca de que Trump es un tirano, el sistema de Gobierno republicano de Estados Unidos todavía protege el disenso que la administración ha intentado con tanto esfuerzo reprimir, incluso mediante sus ataques a los medios.

“No espero que la persona promedio realice actos de valentía habituales todos los días”, declaró la senadora demócrata Elissa Slotkin a Anderson Cooper de CNN el miércoles. “Les pido que hagan un par de centímetros más de lo que están acostumbrados porque, creo, si bien el miedo puede ser contagioso, también lo es la valentía”, sentenció Slotkin, otra de las demócratas que un jurado rechazó acusar esta semana.

El argumento de Slotkin se basa en la idea de que una vez que la gente comience a entender que Trump no es tan omnipotente como afirma su culto a la personalidad cuidadosamente construido, su mística inevitablemente se desvanecerá.

El presidente parece entender esto, dadas sus constantes demostraciones de dominio y sus esfuerzos por cultivar un aura de hombre fuerte.

Todos los presidentes en su segundo mandato experimentan una disminución de su influencia a medida que se acerca el fin de su mandato estipulado constitucionalmente y sus colegas políticos y votantes comienzan a pensar en la vida después de que ellos hayan abandonado la escena.

Pero el estallido de comentarios antes de Navidad, que retrataba a Trump como un pato cojo, probablemente ya fue prematuro.

Su respuesta fue frenética, e incluyó el ataque a Venezuela y el anuncio del aumento de agentes federales en Minnesota.

La visión extremadamente amplia que el presidente tiene de su autoridad constitucional significa que seguramente seguirá forzando los límites de su cargo. Después de todo, el momento de su mayor amenaza llegó tras perder las elecciones de 2020 contra Joe Biden.

El control de Trump sobre su propio partido se mantiene sólido a pesar de algunas deserciones recientes en el Capitolio.

Los legisladores republicanos que desean conservar su cargo no pueden ignorar el cariño que le tienen a Trump sus bases electorales. Y con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina en noviembre, Trump tiene influencia.

“Cualquier republicano, en la Cámara de Representantes o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá graves consecuencias en las elecciones, ¡incluidas las primarias!”, amenazó Trump en redes sociales esta semana.

Sin embargo, esas mismas elecciones intermedias se presentan cada vez más peligrosas para los republicanos, quienes podrían verse lastrados por la impopularidad nacional de Trump.

En última instancia, más legisladores podrían comenzar a razonar que, para salvarse a sí mismos o a sus electores, no tienen otra opción que distanciarse más a menudo del presidente.

El poder presidencial de Trump lo sostendrá a corto plazo. No hay indicios, por ejemplo, de una mayoría a prueba de veto ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado que pueda obligarlo a abandonar sus guerras comerciales.

Pero algunos republicanos que se rebelaron contra Trump en la votación sobre los aranceles a Canadá argumentaron que estos castigaban a los agricultores y trabajadores siderúrgicos, a quienes representan.

“Al final, revisé la Constitución, consideré lo que mejor beneficiaba a mi distrito y voté”, declaró el representante republicano por Colorado, Jeff Hurd, al equipo del Congreso de CNN.

Un informe de la Reserva Federal de Nueva York, publicado el jueves, reveló que las empresas y los consumidores estadounidenses pagaron casi el 90 % del costo de los aranceles de Trump el año pasado, desmintiendo la fantasía del presidente de que están enriqueciendo al país.

Los hallazgos apuntan a otra limitación del poder de Trump: la realidad.

Las consecuencias de su fracaso en reducir los precios, como muchos votantes esperaban en 2024, podrían eclipsar todas sus afirmaciones de que su rechazo al sistema de comercio global está mejorando la vida de las personas. Esto sería una mala noticia para los candidatos republicanos en noviembre.

Por ahora, Trump parece más fuerte de lo que muchos de sus críticos esperaban, pero más débil de lo que cree.

Sin embargo, pequeños cambios políticos ahora podrían augurar cambios mayores en los próximos meses. Después de todo, el movimiento MAGA de Trump comenzó pequeño: una estrella de telerrealidad a quien nadie tomó en serio que descendió por una escalera mecánica dorada en 2015.

Los demócratas esperan estar viendo las semillas de un realineamiento.

“Sólo pido a la gente que se dé cuenta de que si todos hacemos un esfuerzo adicional, si simplemente juzgamos las bolas y los strikes de esta administración, será contagioso y ayudará a cambiar el rumbo”, expresó Slotkin a Cooper de CNN.

