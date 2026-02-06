¿Cómo han sido las negociaciones de alto riesgo entre EE.UU. e Irán en Omán? Esto sabemos

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantuvo “conversaciones muy buenas” con Irán después de que delegaciones de ambos…

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantuvo “conversaciones muy buenas” con Irán después de que delegaciones de ambos países participaran en discusiones indirectas en Omán el viernes.

“Parece que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Tenemos que ver en qué consiste ese acuerdo”, dijo el presidente a bordo del Air Force One.

Las reuniones del viernes en el estado árabe del Golfo fueron la primera ronda de negociaciones entre ambas partes desde que Estados Unidos e Israel atacaron a la República Islámica el verano pasado.

Ambas partes acordaron celebrar conversaciones de seguimiento tras consultar con sus respectivas capitales, según una fuente familiarizada con las negociaciones. Hablando a bordo del Air Force One, Trump dijo que se celebraría otra ronda de negociaciones “a principios de la próxima semana”, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que aún no se había fijado una fecha para las futuras conversaciones.

Las conversaciones se llevaron a cabo en medio de un refuerzo militar estadounidense en Medio Oriente y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar a Irán si utilizaba fuerza letal contra manifestantes o se negaba a firmar un acuerdo nuclear.

Antes de las conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que su país “entra a la diplomacia con los ojos abiertos y una memoria firme del último año”, y tras la conclusión de las negociaciones, Araghchi lo describió como un “buen comienzo”.

Sin embargo, el lenguaje agresivo ha persistido en ambos lados. Trump dijo el jueves que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, “debería estar muy preocupado”, y un día después de la importante negociación, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán reiteró que Irán atacaría las bases estadounidenses en la región si Washington cumplía su amenaza de atacar a la República Islámica.

Y a pesar de lo que calificó de discusiones productivas, Trump dijo el viernes que una “gran flota” se dirigía hacia Irán y llegaría pronto.

Esto es lo que sabemos sobre las conversaciones.

Araghchi y el enviado estadounidense Steve Witkoff participaron en las conversaciones, junto con Jared Kushner, yerno de Trump. Las conversaciones fueron indirectas, con la mediación del ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien el viernes se reunió por separado con cada una de las delegaciones.

A pesar de que las negociaciones fueron indirectas, Araghchi dijo que tuvo contacto directo con la delegación estadounidense y que las partes se dieron la mano, según informó Al Jazeera. No está claro cuánto tiempo se reunieron directamente ambas partes. “Nuestra decisión actual es llevar a cabo las negociaciones de forma indirecta”, declaró Araghchi a Al Jazeera, y añadió: “Si las negociaciones avanzan bien y percibimos seriedad y confianza en las intenciones de la otra parte, podremos reconsiderar esta decisión”.

En fotografías difundidas por la agencia estatal Oman News Agency también se observa la presencia del comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), el almirante Brad Cooper, en las reuniones.

Las negociaciones buscan adoptar un formato similar al de rondas anteriores, según informaron medios iraníes. Antes de la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, Teherán y Washington habían sostenido cinco rondas de negociaciones, en las que mediadores omaníes iban y venían entre las delegaciones estadounidense e iraní.

Esas conversaciones llegaron a su fin después de que Israel atacara instalaciones nucleares y militares iraníes a mediados de junio, seguido por ataques de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares de Irán.

Araghchi presentó a su homólogo omaní un “plan preliminar” para “gestionar la situación actual” entre Irán y Estados Unidos, según informaron los medios iraníes, en un intento por impulsar las negociaciones. Este sábado, el principal diplomático iraní declaró a Al Jazeera que las conversaciones con Estados Unidos giraron exclusivamente en torno al programa nuclear iraní, sin que se abordaran los misiles balísticos de Teherán ni sus grupos afines en la región.

“Estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo que les garantice que el enriquecimiento de uranio en Irán será pacífico. Estamos preparados para ello”, afirmó Araghchi.

Albusaidi transmitió luego el plan a la delegación estadounidense encabezada por Witkoff, y la respuesta estadounidense será entregada a la parte iraní durante las conversaciones, añadieron los medios iraníes.

El alcance de las conversaciones no estaba claro. Antes de los diálogos, funcionarios iraníes insistieron en que solo querían discutir asuntos relacionados con el programa nuclear y que otros temas, como el programa de misiles balísticos de Irán, sus aliados armados en la región y el descontento interno, quedaban fuera de la mesa.

Estados Unidos había exigido un conjunto de conversaciones más amplio que incluyera los misiles balísticos, los representantes armados de Teherán que siguen siendo un peligro para los intereses estadounidenses e israelíes en la región, y la reciente represión brutal de las protestas por parte de Irán.

En el tema nuclear, uno de los principales puntos de fricción sigue siendo la exigencia de Irán de enriquecer uranio —un combustible nuclear que puede usarse para fabricar una bomba si se purifica a altos niveles—, lo que rechazan Estados Unidos y sus aliados. Irán ha ofrecido imponer controles a su programa nuclear para garantizar que no sea militarizado, a cambio del levantamiento de sanciones.

Luego de la negociación de este sábado, Araghchi declaró a Al Jazeera que su país no aceptará detener por completo el enriquecimiento de uranio.

Tras la finalización de las conversaciones, el viernes, como señal de que Estados Unidos quiere mantener la presión económica, impuso nuevas sanciones al petróleo iraní y a 14 buques que lo transportaban.

“En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en la deteriorada infraestructura, el régimen iraní continúa financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando la represión dentro de Irán”, declaró el subsecretario de Estado, Tommy Pigott.

Estados Unidos trasladó activos militares, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, más cerca de Medio Oriente, lo que avivó temores de que crecieran las posibilidades de una guerra.

Trump dijo el mes pasado que Estados Unidos tenía “una armada” avanzando hacia Irán “por si acaso”, y añadió que, aunque preferiría no “ver que ocurra nada”, su administración observa a Irán “muy de cerca”.

Las conversaciones generaron esperanzas de que se evite una guerra a gran escala. Sin embargo, Trump dijo el viernes que una “gran flota” llegaría pronto a la región.

Temerosos de que el conflicto se extienda al resto de Medio Oriente, los países de la región han intentado desescalar la situación y disuadir a Trump de lanzar un ataque contra Irán, conscientes de que una nueva guerra solo hundiría a la región en una crisis.

Irán ha dejado claro que cualquier ataque estadounidense no será respondido con la misma “moderación” que mostró el verano pasado, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país.

Irán cuenta con diversas herramientas en caso de que estalle una guerra con Estados Unidos o Israel. Se cree que posee miles de misiles y drones capaces de atacar tropas y activos estadounidenses en Medio Oriente. Cuando los bombarderos estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes en verano, Irán lanzó un ataque con misiles sin precedentes en Qatar, contra la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente.

Irán también podría movilizar una vasta red de grupos afines en toda la región, atacando potencialmente a Israel y bases estadounidenses, e interrumpiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un estrecho canal por el que transita más de una quinta parte del petróleo mundial y una gran parte del gas natural licuado. Esto podría provocar una conmoción a nivel mundial.

