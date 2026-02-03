Comienza la Concacaf Champions Cup 2026, uno de los dos únicos torneos que Messi nunca ganó

La primera gran emoción del año para el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe está a punto de comenzar.…

La primera gran emoción del año para el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe está a punto de comenzar. Con el Clausura de la Liga MX ya caminando sus primeros pasos y la MLS aún en el horizonte (comenzará el 21 de febrero), la Concacaf Champions Cup tendrá su puntapié inicial este martes, con los enfrentamientos de primera ronda.

La edición 2026 del torneo, conocido también como Copa de Campeones de la Concacaf, contará con un formato similar al de las últimas ediciones, sin fase de grupos, enteramente con cruces de playoffs de ida y vuelta hasta la gran final, a partido único.

La competencia tendrá 27 participantes, de los cuales 22 disputarán la primera ronda y cinco ya están esperando rival en octavos de final. Nuevamente, América del Norte tendrá una mayor participación, aportando 18 conjuntos (seis de la Liga MX y la MLS y tres de la liga de Canadá y la Leagues Cup), mientras que habrá seis participantes de Centroamérica y tres caribeños.

El Inter Miami (campeón de la MLS 2025), el Seattle Sounders (campeón de la Leagues Cup 2025), el Toluca (campeón del Clausura 2025 y mejor ubicado en la tabla general de la temporada 2024/2025 de la Liga MX), el Alajuelense de Costa Rica (campeón de la Copa Centroamericana 2025) y el Mount Pleasant de Jamaica (campeón de la Copa Caribeña 2025) son los cinco preclasificados a octavos de final.

El campeón defensor es el Cruz Azul de México, que se floreó en la final del año pasado con una goleada rutilante ante el Vancouver Whitecaps de Canadá por 5 a 0. Fue el séptimo título para la Máquina Cementera, que alcanzó al América (también de México) como el club más ganador del certamen.

México es amplio dominador de esta competencia. De hecho, desde 2000 a esta parte, los equipos de ese país se quedaron con 21 ediciones, mientras que Estados Unidos y Costa Rica se llevaron dos cada uno.

El torneo se caracteriza por otra particularidad: es uno de los únicos dos trofeos que el argentino Lionel Messi disputó y nunca pudo ganar. En la edición de 2024, su Inter Miami perdió con claridad ante el Monterrey de México en cuartos de final por un global de 5 a 2, mientras que en 2025 su verdugo fue el Vancouver Whitecaps de Canadá, que también lo sacó de la lucha con un abultado 5 a 1 en el global de una de las semifinales.

El otro faltante en las vitrinas del “10” de la selección argentina es la Copa de Francia, que se le escapó durante su estadía en el Paris Saint-Germain, y, con toda seguridad, ya no tendrá posibilidad de ganar.

Desde este martes, 27 clubes saldrán a la caza del trofeo que tendrá un premio doble extra, con un boleto directo a la Copa Intercontinental de fin de año y otro para el Mundial de Clubes de 2029.

Forge FC (Canadá) vs. Tigres UANL (México)

Ida: 3 de febrero

Vuelta: 10 de febrero

Olimpia (Honduras) vs. Club América (México)

Ida: 3 de febrero

Vuelta: 11 de febrero

San Diego FC (EE.UU.) vs. Pumas UNAM (México)

Ida: 3 de febrero

Vuelta: 10 de febrero

Club Xelajú (Guatemala) vs. CF Monterrey (México)

Ida: 4 de febrero

Vuelta: 11 de febrero

Vancouver FC (Canadá) vs. Cruz Azul (México)

Ida: 4 de febrero

Vuelta: 12 de febrero

Sporting San Miguelito (Panamá) vs. Los Angeles Galaxy (EE.UU.)

Ida: 19 de febrero

Vuelta: 25 de febrero

Real España (Honduras) vs. Los Angeles Football Club (EE.UU.)

Ida: 17 de febrero

Vuelta: 24 de febrero

Atlético Ottawa (Canadá) vs. Nashville (EE.UU.)

Ida: 17 de febrero

Vuelta: 24 de febrero

Defence Force (Trinidad y Tobago) vs. Philadelphia Union (EE.UU.)

Ida: 18 de febrero

Vuelta: 26 de febrero

Cartaginés (Costa Rica) vs. Vancouver Whitecaps (Canadá)

Ida: 18 de febrero

Vuelta: 25 de febrero

O&M FC (Rep. Dominicana) vs. Cincinnati (EE.UU.)

Ida: 18 de febrero

Vuelta: 25 de febrero

Octavos de final: los partidos de ida se disputarán del 10 al 12 de marzo y los de vuelta del 17 al 19 del mismo mes.

Cuartos de final: los cruces de ida se jugarán del 7 al 9 de abril y las revanchas del 14 al 16 del mismo mes.

Semifinales: los choques de ida se jugarán del 28 al 30 de abril y los de la vuelta del 5 al 7 de mayo.

Final: el partido decisivo se llevará a cabo de 30 de mayo.

