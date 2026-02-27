Columbia dice que ICE usó pretextos falsos para entrar a una residencia universitaria y detener a una estudiante

Ellie Aghayeva había documentado una sesión intensiva de estudio de 10 horas en la biblioteca de la Universidad de Columbia…

Ellie Aghayeva había documentado una sesión intensiva de estudio de 10 horas en la biblioteca de la Universidad de Columbia el miércoles por la noche, compartiendo en sus considerables redes sociales cómo se prepara para un examen y realiza una investigación.

Lo que ella no sabía en ese momento es que al día siguiente pasaría aproximadamente la misma cantidad de horas en un centro de detención federal de inmigrantes.

Aghayeva, estudiante de último año de la universidad, fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en un edificio residencial propiedad de Columbia en la ciudad de Nueva York aproximadamente a las 6:30 a. m. del jueves, informaron funcionarios de la universidad. Unas nueve horas después, publicó en su cuenta de Instagram que había sido liberada.

Funcionarios de la universidad afirmaron que los agentes falsearon su propósito para acceder al edificio, entrando “sin orden judicial” y con el pretexto de buscar a una menor desaparecida. El DHS afirmó que buscaban a Aghayeva por ser una inmigrante indocumentada, “cuya visa de estudiante fue cancelada en 2016 bajo la administración de Obama por no asistir a clases”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, planteó la detención de Aghayeva al presidente Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca el jueves, y dijo poco después que Trump le había informado que sería liberada.

Mientras la incertidumbre continúa envolviendo las circunstancias de su detención, esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el caso:

Aghayeva es una estudiante internacional de Azerbaiyán, con doble especialización en neurociencia y ciencias políticas, según la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios.

Con más de 100.000 seguidores en Instagram, ha logrado una considerable cantidad de seguidores en las redes sociales y publica regularmente sobre sus sesiones de estudio en la biblioteca, así como sobre su estilo de vida y hábitos de productividad.

Aghayeva compartió la noticia de su detención en Instagram el jueves, mostrando una foto donde solo aparecen sus piernas con el texto: “El DHS me arrestó ilegalmente. Por favor, ayúdenme”. ​​La publicación fue eliminada tras su liberación.

Aghayeva compartió más tarde en Instagram que había sido liberada, diciendo que estaba “sana y bien” y que iba camino a casa. “Estoy en completo shock por lo sucedido… Necesito un poco de tiempo para procesarlo todo. Volveré pronto. Pero, por favor, no se preocupen”, escribió.

Una amiga de Aghayeva, Sabah Bari, la describió como una persona “muy motivada” y “extremadamente inteligente”, involucrada en organizaciones estudiantiles, académicamente exitosa y “muy divertida”.

Aghayeva está en camino de graduarse en mayo, dijo Bari, estudiante de la Escuela de Salud Pública Mailman de Columbia.

La universidad alega que los agentes federales que detuvieron a Aghayeva hicieron “tergiversaciones para ingresar al edificio y buscar a una ‘persona desaparecida’”, según la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, en una carta a la comunidad del campus.

Los agentes entraron al edificio residencial “sin ningún tipo de orden judicial” y las cámaras de seguridad “capturaron a los agentes en el pasillo mostrando imágenes de la presunta niña desaparecida”, dijo Shipman en una declaración posterior en video .

Un agente de seguridad pública llegó cuando “quedó claro” que habían falseado sus declaraciones. El agente “solicitó varias veces una orden judicial, que no le fue presentada, y pidió tiempo para llamar a su jefe, que no le fue concedido”, dijo.

Shipman enfatizó que los agentes del orden público deben presentar una orden judicial o una citación judicial para acceder a áreas no públicas de la universidad, incluyendo residencias universitarias, aulas y edificios que requieren el uso de la tarjeta de identificación de la Universidad de Columbia. Una orden administrativa, escribió, no es suficiente.

“Todas las agencias del orden público, incluyendo el DHS y el ICE, están obligadas a cumplir con las normas legales y éticas establecidas. Y esperamos que estas normas se respeten”, declaró en un comunicado tras la liberación de Aghayeva.

“Esta fue una situación aterradora y de rápida evolución, totalmente inaceptable para nuestros estudiantes y personal”, dijo.

El DHS confirmó a CNN que ICE arrestó a Aghayeva, “cuya visa de estudiante fue cancelada en 2016 bajo la administración de Obama por no asistir a clases”.

El administrador del edificio y su compañera de piso permitieron el acceso de los agentes al apartamento. No tiene apelaciones ni solicitudes pendientes con el DHS, según el comunicado del DHS.

Cuando CNN preguntó si se hicieron pasar por agentes de la policía de Nueva York, la agencia respondió: “Los investigadores de Seguridad Nacional se identificaron verbalmente y llevaban placas visibles al cuello. No se identificaron ni se identificarían como agentes del Departamento de Policía de Nueva York”.

Una portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que Aghayeva había sido puesta en proceso de deportación y fue “liberada mientras espera su audiencia”, según Associated Press.

CNN se comunicó con el DHS y el abogado de Aghayeva para obtener más información.

La detención de Aghayeva ocurrió el mismo día que Mamdani se reunía con Trump en Washington para hablar sobre su propuesta de vivienda. El alcalde afirmó haberle planteado su detención al presidente.

“Compartí mis preocupaciones”, escribió Mamdani en X, poco después de su reunión, y agregó que el presidente le dijo en una llamada telefónica de seguimiento: “Será liberada inminentemente”.

Otros funcionarios electos de Nueva York también condenaron la detención del estudiante de Columbia y la conducta de los agentes de ICE.

“Seamos claros sobre lo que sucedió: los agentes de ICE no tenían la orden judicial adecuada, por lo que mintieron para acceder a la residencia privada de un estudiante”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en una declaración en X. Hochul ha propuesto anteriormente una legislación que prohibiría a ICE ingresar a lugares sensibles como escuelas y dormitorios.

El representante demócrata Jerry Nadler, decano de la delegación del Congreso de Nueva York, y el asambleísta Micah Lasher dijeron en una declaración conjunta que estaban “disgustados e indignados” y calificaron las acciones de los agentes de ICE como peligrosas y atemorizantes.

El representante Adriano Espaillat, un exinmigrante indocumentado, dijo que los estudiantes y el personal docente “no deberían temer por su seguridad en sus dormitorios, el aula o en cualquier otro lugar del campus”, y describió el incidente como parte de lo que llamó las “acciones ilegales” de la administración Trump.

El arresto de Aghayeva es el último de una serie de detenciones de alto perfil realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la universidad de la Ivy League. Al igual que ella, el activista palestino y estudiante de Columbia Mahmoud Khalil también fue detenido por agentes federales en su apartamento del campus hace casi un año.

Khalil pasó más de 100 días detenido, se perdió el nacimiento de su primer hijo y ahora enfrenta la inminente posibilidad de ser arrestado nuevamente y deportado a Argelia o Siria.

Khalil, que nació en un campo de refugiados palestinos en Siria antes de graduarse en Columbia, había desempeñado un papel destacado negociando en nombre de los manifestantes pro palestinos en la universidad.

Otra estudiante de la Universidad de Columbia, Ranjani Srinivasan, también fue detenida en marzo de 2025 en medio de protestas pro palestinas en Hamilton Hall, aunque ella sostiene que no participó en la protesta.

Srinivasan, que entonces tenía 37 años, ciudadana india y beneficiaria de una beca Fulbright, dijo que fue atacada por ejercer su derecho a la libertad de expresión y que la experiencia la obligó a abandonar el país por temor a ser detenida.

Los funcionarios del DHS la identificaron como una de varios estudiantes de Columbia que fueron blanco de acciones migratorias bajo la ofensiva de la administración Trump contra los estudiantes internacionales involucrados en protestas relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás.

“Si bien aún se están revelando detalles, los informes sugieren que los agentes de ICE han violado nuevamente la ley para expulsar a otro estudiante de la Universidad de Columbia del campus como parte del continuo ataque de la administración Trump contra las universidades y los inmigrantes”, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Nueva York en una declaración a CNN.

Sin una orden judicial, los agentes federales sólo pueden ingresar a las áreas del campus de la Universidad de Columbia que están abiertas al público, como pasillos al aire libre, según el analista legal de CNN Joey Jackson.

No tienen derecho legal a entrar en residencias o edificios universitarios restringidos sin “autorización legal específica”, que sería una orden judicial firmada por un juez o magistrado independiente, pero no por un funcionario de inmigración, dijo Jackson.

Los funcionarios de inmigración, agregó, generalmente firman órdenes administrativas que pueden señalar violaciones a las leyes de inmigración y autorizar la detención, pero “no permiten registros e incautaciones en propiedad privada”.

El presidente de Columbia ha especificado que una orden administrativa “no es suficiente” para acceder a las áreas no públicas de la universidad, y que los agentes federales deben tener una orden judicial o una citación judicial.

“El remedio por transgredir la ley al ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial sería la liberación de la persona detenida indebidamente”, dijo Jackson.

Además, las tácticas que incluyen tergiversación para obtener acceso serían ilegales y contrarias a la Constitución, dijo Jackson.

En el caso de Aghayeva, parece que la ley fue “violada flagrantemente”, lo que, según él, tiene paralelismos con los casos de Liam Conejo Ramos , de 5 años , Kilmar Abrego García y Khalil.

En una opinión mordaz del mes pasado, el juez federal que ordenó la liberación de Liam, un niño ecuatoriano en edad preescolar que estaba detenido en una instalación de ICE en Texas, amonestó “la ignorancia del gobierno de un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”.

“Los tribunales pueden, en última instancia, impartir justicia, pero es un camino largo y difícil —y que no sería necesario recorrer— si la Administración Trump tuviera un mínimo de respeto por la ley”, argumentó Jackson.

