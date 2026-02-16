Citando “1984” de Orwell, una jueza ordena que el Gobierno devuelva los paneles sobre la esclavitud que retiró de un museo

Una jueza federal, evocando el mundo distópico de la novela “1984” de George Orwell, ordenó el lunes al Gobierno de…

Una jueza federal, evocando el mundo distópico de la novela “1984” de George Orwell, ordenó el lunes al Gobierno de Trump que devuelva una serie de paneles sobre la esclavitud de una exhibición de larga data que fueron retirados de un popular museo histórico en Filadelfia.

La jueza de distrito de EE.UU., Cynthia Rufe, designada por el expresidente George W. Bush, incluyó múltiples referencias a Orwell en su fallo, que concede la petición de la Ciudad de Filadelfia para restaurar los paneles de la exhibición en el Parque Histórico Nacional de la Independencia, mientras continúa el litigio sobre su retirada.

“Como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’ de George Orwell existiera ahora, con su lema ‘la ignorancia es la fuerza’, este Tribunal debe determinar si el Gobierno federal tiene el poder que reclama para disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos. No lo tiene”, dijo Rufe, refiriéndose a la famosa novela, que trata temas de opresión y control gubernamental rígido.

En enero, equipos de trabajo retiraron grandes paneles de la exhibición del sitio de la Casa del Presidente, donde vivieron los presidentes George Washington y John Adams. Poco después, la ciudad demandó al Gobierno en un tribunal federal, alegando que el Gobierno está obligado a consultar a la ciudad antes de realizar cualquier cambio.

Al tomar partido por la ciudad, Rufe señaló que el Congreso aprobó una legislación que “limita específicamente” la autoridad del Departamento del Interior para “alterar o controlar unilateralmente” el parque.

“El Gobierno puede transmitir un mensaje diferente sin restricciones en otros lugares si así lo desea, pero no puede hacerlo en la Casa del Presidente hasta que cumpla con la ley y consulte con la Ciudad”, escribió Rufe.

La disputa se desarrolla mientras el Gobierno de Trump intensifica sus gestiones para purgar las instituciones culturales de materiales que entran en conflicto con las opiniones del presidente antes del 250º aniversario de la nación, a celebrarse en julio.

El presidente del Concejo Municipal de Filadelfia, Kenyatta Johnson, celebró el fallo, diciendo en una publicación en X: “la historia negra es historia estadounidense y no dejaremos que Trump borre nuestra historia”.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, ya había criticado la retirada de los paneles de la exhibición sobre la esclavitud, diciendo que la Casa Blanca está “blanqueando” la historia.

En un decreto firmado en marzo de 2025, el presidente Donald Trump acusó al Gobierno de Biden de promover una “ideología corrosiva”, citando específicamente el Parque de la Independencia, y pidió al secretario del Interior que retire contenidos que “denigran a estadounidenses, pasados o presentes”.

Desde entonces, la Casa Blanca también ha iniciado una revisión de los museos y exhibiciones del Smithsonian para eliminar lo que considera propaganda antiestadounidense.

“El pueblo estadounidense no tendrá paciencia con ningún museo que sea tímido respecto a los orígenes de Estados Unidos o que se sienta incómodo transmitiendo una visión positiva de la historia estadounidense, una de la que, justificadamente, debemos estar orgullosos por los logros y el historial de nuestro país”, escribieron funcionarios de la Casa Blanca al Smithsonian en diciembre.

En 2025, la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla, una pequeña agencia federal poco conocida, también retiró una exhibición en un cementerio en los Países Bajos que conmemoraba las contribuciones de los soldados afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial y destacaba la discriminación que enfrentaron.

