Chivas y América se enfrentan en la edición 264 del Clásico Nacional en un partido de realidades opuestas

El fútbol mexicano se detiene este sábado 14 de febrero cuando el balón ruede en el Estadio Akron para una…

El fútbol mexicano se detiene este sábado 14 de febrero cuando el balón ruede en el Estadio Akron para una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas y América protagonizan el capítulo 264 de una rivalidad que trasciende generaciones y que, esta vez, llega cargada de contrastes en la jornada 6 del Clausura 2025.

El Rebaño Sagrado está arriba como líder absoluto del torneo, con paso perfecto y 15 puntos de 15 posibles. Cinco partidos, cinco victorias. Más allá de los números, el equipo rojiblanco ha mostrado un funcionamiento convincente bajo el mando de Gabriel Milito. La presión alta, la dinámica por las bandas y una idea clara de juego, así como el buen momento individual de varios futbolistas, han ilusionado a su afición. La contundencia ha sido uno de sus sellos, pero también la solidez defensiva que le ha permitido manejar los tiempos de los encuentros.

Guadalajara no solo gana, también convence, y eso potencia el ánimo de cara al duelo más esperado del calendario.

Del otro lado, el panorama es distinto. América es octavo con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Un arranque irregular que ha dejado dudas entre su afición, acostumbrada a ver a su equipo en la parte alta de la tabla. Las Águilas han tenido lapsos de buen fútbol, pero también desconexiones que les han costado puntos valiosos. La reciente salida de Álvaro Fidalgo rumbo al Real Betis ha impactado en el funcionamiento azulcrema. El mediocampista español era, probablemente, su máxima figura y el eje creativo del equipo. Su ausencia no solo pesa en lo futbolístico, sino también en lo anímico, en un plantel que aún busca reacomodarse. La buena noticia es que Raphael Veiga, el brasileño, podrá tener minutos de juego y vivir su primer clásico en México.

Este será el enfrentamiento 264 del Clásico Nacional. Para este compromiso, ambos técnicos deberán ajustar piezas sensibles. Por el lado rojiblanco, Luis Romo está descartado por una lesión muscular. Su ausencia sería significativa, pues se ha convertido en un elemento clave en el equilibrio del mediocampo y en la salida limpia desde el fondo. En América, Alejandro Zendejas tampoco estaría disponible por problemas musculares. El extremo ha sido determinante por su desequilibrio y se ha convertido en un símbolo del americanismo siendo uno de sus elementos más importantes en el histórico tricampeonato.

El escenario está listo en Zapopan. Chivas quiere confirmar que su liderato no es casualidad y que este puede ser el torneo de la consolidación. América, herido en el orgullo, busca un golpe de autoridad que cambie la narrativa de su arranque de año.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.