China prohibirá por primera vez en el mundo las manijas ocultas en las puertas de los automóviles, popularizadas por Tesla

China está prohibiendo las manijas de puertas ocultas en todos los automóviles vendidos en el país, convirtiéndose en el primer país del mundo en apuntar contra esta característica, popularizada por Tesla, pero que durante años generó preocupación por los riesgos de seguridad.

Las manijas ocultas de las puertas son una característica distintiva de los vehículos de Tesla, y la prohibición llega mientras la empresa de Elon Musk reporta una caída de las ventas a nivel mundial y enfrenta una fuerte competencia en China, su segundo mercado más grande.

En el exterior, las manijas eléctricas quedan alineadas con el costado de la puerta, lo que obliga al usuario a presionar la manija para liberar el mecanismo; desde el interior, los ocupantes presionan un botón para volver a abrir la puerta.

Aunque Tesla es la empresa más conocida por este tipo de manijas, otros fabricantes de vehículos eléctricos en China han adoptado diseños similares, incluidos algunos modelos de gigantes del sector como Xiaomi y Aion.

La nueva política, que no señala a ninguna empresa en específico, exige ahora que todos los autos vendidos en China cuenten con un mecanismo de apertura mecánico tanto para las manijas interiores como exteriores.

En un comunicado difundido el lunes, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información citó “la incomodidad para operar las manijas exteriores de las puertas y su incapacidad para abrirse tras un accidente”, y detalló requisitos específicos sobre cómo deben funcionar estas manijas.

Según el texto, las manijas exteriores deben contar con espacio suficiente para que una mano pueda accionar el mecanismo de apertura mecánico desde cualquier ángulo. Las manijas interiores, en tanto, deben ser “claramente visibles desde la posición del ocupante correspondiente”.

Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

CNN se puso en contacto con Xiaomi, Aion y Tesla para solicitar comentarios sobre las nuevas regulaciones.

Esta característica ya había estado bajo fuerte escrutinio anteriormente, tanto en China como en otros países.

En septiembre pasado, Tesla dijo que estaba evaluando rediseñar la forma de abrir las puertas de sus autos en situaciones de emergencia, tras varios accidentes en los que, según reportes, pasajeros murieron o resultaron gravemente heridos en vehículos incendiados porque los rescatistas no pudieron abrir las puertas.

Otros propietarios de Tesla han reportado que tuvieron que romper las ventanas de sus propios autos después de abrochar a sus hijos en los asientos y luego no poder volver a entrar al vehículo, según una investigación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos.

Una investigación de Bloomberg encontró 140 incidentes en los que personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos Tesla debido a problemas con las manijas de las puertas, incluidos varios casos que derivaron en lesiones graves.

Los autos de Tesla sí cuentan con un mecanismo manual de apertura de puertas en el interior del vehículo, para usarse cuando fallan las manijas habituales.

Problemas similares también han surgido en China. Xiaomi vio desplomarse el valor de sus acciones el año pasado tras un choque fatal en marzo en el que murieron tres personas a bordo de su sedán, luego de que medios locales y plataformas vinculadas al Gobierno informaran que hubo dificultades para desbloquear la puerta del auto.

Tras ese episodio, el Gobierno chino endureció las normas relacionadas con la promoción y las pruebas de las funciones de asistencia al conductor.

