Cerró el mercado de fichajes en Europa: los cinco movimientos más destacados

Europa cerró este lunes un mercado de fichajes de mitad de temporada marcado nuevamente por el desembolso de billetes desde la Premier League. El Liverpool, que se gastó más de US$ 500 millones en el verano boreal, volvió a romper la ventana de transferencias con un jugador que ni siquiera jugará de inmediato en Anfield Road. Y el Manchester City se hizo con el pase más caro de todo el mercado.

En España, en tanto, reinó por su ausencia la participación del Real Madrid y el FC Barcelona, que, a contramano, terminaron cediendo jugadores al extranjero. El del Merengue es el caso más llamativo, porque está sumergido en una profunda crisis futbolística y porque para colmo todavía está digiriendo la lesión de Jude Bellingham, que se perderá un mes de competencia. Para colmo, la repesca ante el Benfica por la Champions League ya está casi tocando a la puerta.

El club español que sí se destacó este lunes fue el Atlético de Madrid, quien cerró al estadounidense nacionalizado mexicano Obed Vargas y al veloz delantero Ademola Lookman, con la esperanza de enderezar el rumbo de una campaña donde está claramente en el debe.

La temporada del Manchester City dista de ser la ideal, y por eso, los Citizens de Pep Guardiola volvieron a salir al mercado en busca de un jugador desequilibrante que acompañe al ariete Erling Haaland.

La respuesta a esa búsqueda fue el delantero Antoine Semenyo, por quien pagó casi US$ 85 millones más variables al Bournemouth, también de la Premier League. El extremo derecho tuvo un impacto inmediato, con cuatro goles en cinco partidos jugados en todas las competencias.

El atacante ghanés es una fija de su selección para el Mundial de 2026.

Si alguno pensaba que el Liverpool se había quedado sin chequera tras un verano donde compró jugadores por más de US$ 500 millones, estaba muy equivocado. Es más, los Reds ya están gastando para la próxima temporada.

El último refuerzo de los ingleses es el joven defensor Jérémy Jacquet, quien firmará por cinco años con el Liverpool, aunque permanecerá en su actual club, el Rennes de la Ligue 1 de Francia, hasta mitad de 2026.

Con esto, los Reds, que estarían pagando unos US$ 70 millones por la contratación, demuestran que empiezan a pensar en el recambio de una defensa que no se ha visto bien en lo que va de la presente campaña.

El pase que generó la furia de Cristiano Ronaldo costó cero centavos. Sí, como leen. El delantero francés rescindió su contrato con el Al-Ittihad, en medio de rumores de que el club de Yeda le había ofrecido una renovación para jugar “gratis”.

El ganador de cinco Champions League con el Real Madrid encontró equipo muy rápido: el Al-Hilal, el actual líder del campeonato de Arabia Saudita, con el que firmó por una temporada y media, según confirmó el propio club.

Más allá de que la transferencia se hizo sin costo, su llegada al Al-Hilal puede ser trascendental, y así lo marca la postura que tomó Cristiano Ronaldo, quien se negó a jugar este lunes con el Al-Nassr (segundo en la tabla) como protesta por la poca inversión en fichajes de los dueños de su club.

LaLiga no estuvo muy activa en la ventana de enero, pero el Atlético de Madrid rompió ese molde, al desembolsar casi US$ 65 millones en total. La mayoría (más de US$ 41 millones) fueron para costear el traspaso del delantero nigeriano Ademola Lookman, la figura del Atalanta de Italia.

La anemia ofensiva es una de las principales críticas que se le han hecho al Colchonero de Diego el Cholo Simeone, en medio de un bajón del rendimiento de Julián Álvarez y los problemas sin solución que arrastra Alexander Sorloth.

Lookman tendrá que acoplarse rápido al equipo, que en un par de semanas se juega su continuidad en la Champions League.

A pesar de todo el dinero que han gastado en incorporaciones los clubes europeos, es una salida la que ha terminado por reconfigurar el mercado de fichajes. La venta del brasileño Lucas Paquetá, que dejó el West Ham de la Premier League para volver al Flamengo de Brasil por unos US$ 50 millones, acabó por situar al Brasileirao a la altura del Viejo Continente.

No es la primera vez que un jugador pasa del fútbol europeo al sudamericano por una cifra onerosa. Basta recordar los casos de Vitor Roque (del FC Barcelona al Palmeiras) o el de Samuel Lino (del Atlético de Madrid al propio Flamengo). Pero la cifra pagada por Paquetá tiene el potencial de abrir una puerta para la llegada de más jugadores de calibre mundial.

