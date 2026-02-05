Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: abanderados, quién actuará, horario y cómo ver

La gran fiesta de los deportes de hielo y nieve tiene todo listo para comenzar. Es cierto que para los…

La gran fiesta de los deportes de hielo y nieve tiene todo listo para comenzar. Es cierto que para los más ansiosos ya hay actividad deportiva desde el miércoles 4, pero Milano-Cortina 2026 comenzará oficialmente este viernes, con la tradicional ceremonia de apertura o inauguración.

Los organizadores prometen una jornada “memorable” en el estadio San Ciro, en Milán, donde destacará la participación musical de artistas como Mariah Carey, ganadora de cinco premios Grammy. El talento local estará representado por Laura Pausini, ganadora de un Globo de Oro, un premio Grammy y cinco premios Grammy Latino, y el inigualable tenor italiano Andrea Bocelli.

Además, estarán presentes artistas como el actor y productor Pierfrancesco Favino, un aficionado de la AS Roma y fiel seguidor del tenista Jannik Sinner, quien actuará acompañado del violinista Giovanni Zanon. También la actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Impacciatore, quien ganó reconocimiento por su participación en “The White Lotus”, en un número por ahora desconocido.

Se estima que unos 1.200 artistas voluntarios participen de la apertura. Si te parecen muchos, solo piensa que para grabar la música de la ceremonia inaugural se contó con la ayuda de 500 músicos, de acuerdo con los organizadores.

Para darle la razón a la organización, ciertamente será una inauguración histórica, ya que al terminar la ceremonia se encenderán dos pebeteros distintos, uno en el emblemático monumento Arco della Pace, en Milán, y otro en la Piazza Dibona, en la otra ciudad sede, Cortina d’Ampezzo.

Se calcula que la ceremonia durará en total unas tres horas.

2 p.m. de Miami.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

8 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: NBCOlympics.com y Peacock.

México, Colombia y Argentina: Claro Sports

España: RTVE y HBO Max.

Otro punto que hace histórica a esta ceremonia es que el desfile de los atletas se llevará a cabo en cuatro sedes diferentes: el estadio de San Ciro (donde estará el espectáculo principal), Predazzo, Livigno y Cortina d’Ampezzo (donde habrá un segundo pebetero, que se suma al de Milán).

Allí se repartirán los abanderados, los atletas que tendrán el honor de portar y mostrarle al mundo entero los colores de su nación. La particularidad es que Italia, como anfitriona, tendrá un abanderado en cada sede.

Este es el listado completo de abanderados:

Alemania

Leon Draisaitl (hockey sobre hielo)

Katharina Schmid (salto de esquí)

Albania

Lara Colturi (esquí alpino)

Denni Xhepa (esquí alpino)

Andorra

Cande Moreno (esquí alpino)

Joan Verdú (esquí alpino)

Irineu Esteve (esquí de fondo)

Arabia Saudita

Rakan Alireza (esquí de fondo)

Argentina

Francesca Baruzzi (esquí alpino)

Franco Dal Farra (esquí de fondo)

Armenia

Karina Akopova (patinaje artístico)

Nikita Rakhmanin (patinaje artístico)

Australia

Matt Graham (esquí acrobático)

Jakara Anthony (esquí acrobático)

Austria

Anna Gasser (snowboard)

Benjamin Karl (snowboard)

Azerbaiyán

A.A. Papathoma Paraskevaidou (esquí alpino)

Vladimir Litvintsev (patinaje artístico)

Bélgica

Hanne Desmet (patinaje de velocidad)

Maximilien Drion (esquí de montaña)

Benin

Nathan Tchibozo (esquí alpino)

Bolivia

Timo Juhani Gronlund (esquí de fondo)

Bosnia y Herzegovina

Elvedina Muzaferija (esquí alpino)

Marko Šljivić (esquí alpino)

Brasil

Lucas Pinheiro Braathen (esquí alpino)

Nicole Rocha Silveira (skeleton)

Bulgaria

Alexandra Feigin (patinaje artístico)

Vladimir Iliev (biatlón)

Canadá

Marielle Thompson (esquí acrobático)

Mikaël Kingsbury (esquí acrobático)

República Checa

Lucie Charvatova (biatlón)

David Pastrnak (hockey sobre hielo)

Chile

Matilde Schwencke (esquí alpino)

Sebastian Endrestad (esquí de fondo)

Chipre

Andrea Loizidou (esquí alpino)

Yianno Kouyoumdjian (esquí alpino)

Colombia

Fredrik Fodstad (esquí de fondo)

Croacia

Valentina Ascic (patinaje de velocidad)

Matija Legovic (biatlón)

Dinamarca

Denise Dupont (curling)

Jesper Jensen Aabo (hockey sobre hielo)

Ecuador

Klaus Jungbluth Rodríguez (esquí de fondo)

Emiratos Árabes Unidos

Alex Astridge (esquí alpino)

Piera Hudson (esquí alpino)

Eritrea

Shannon Abeda (esquí alpino)

Eslovaquia

Viktória Čerňanská (bobsleigh)

Tomáš Tatar (hockey sobre hielo)

Eslovenia

Domen Prevc (salto de esquí)

Nika Prevc (salto de esquí)

España

Olivia Smart (patinaje artístico)

Quim Salarich (esquí alpino)

Estados Unidos

Frank Del Duca (bobsleigh)

Erin Jackson (patinaje de velocidad)

Estonia

Johanna Talihärm (biatlón)

Marten Liiv (patinaje de velocidad)

Filipinas

Tallulah Proulx (esquí alpino)

Francis Ceccarelli (esquí alpino)

Finlandia

Krista Pärmäkoski (esquí de fondo)

Mikko Lehtonen (hockey sobre hielo)

Francia

Clément Noël (esquí alpino)

Chloe Trespeuch (snowboard)

Georgia

Diana Davis (patinaje artístico)

Luka Berulava (patinaje artístico)

Gran Bretaña

Brad Hall (bobsleigh)

Lilah Fear (patinaje artístico)

Grecia

AJ Ginnis (esquí alpino)

Guinea-Bissau

Winston Tang (esquí alpino)

Haití

Stevenson Savart (esquí de fondo)

Hong Kong

Eloise Yung Shih King (esquí alpino)

Tsz Fung Kwok (patinaje de velocidad en pista corta)

Hungría

Maja Somodi (patinaje de velocidad en pista corta)

Bence Nogradi (patinaje de velocidad en pista corta)

India

Arif Mohd Khan (esquí alpino)

Italia

Arianna Fontana (patinaje de velocidad en pista corta)

Federico Pellegrino (esquí de fondo)

Federica Brignone (esquí alpino)

Amos Mosaner (curling)

Irlanda

Anabelle Zurbay (esquí alpino)

Thomas Maloney Westgaard (esquí de fondo)

Islandia

Elin van Pelt (esquí alpino)

Jon Erik Sigurdsson (esquí alpino)

Israel

Mariia Seniuk (patinaje artístico)

Jared Firestone (skeleton)

Jamaica

Mica Moore (bobsleigh)

Henri Rivers IV (esquí alpino)

Japón

Morishige Wataru (patinaje de velocidad)

Tomita Sena (Snowboard)

Kazajistán

Denis Nikisha (patinaje de velocidad en pista corta)

Ayaulym Amrenova (patinaje de velocidad en pista corta)

Kenya

Sabrina Simader (esquí alpino)

Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (esquí alpino)

Kirguistán

Artur Saparbekov (esquí de fondo)

Kosovo

Kiana Kryeziu (esquí alpino)

Drin Kokaj (esquí alpino)

Letonia

Dzenifera Germane (esquí alpino)

Kaspars Daugavins (hockey sobre hielo)

Líbano

Andrea Elie Antoine El Hayek (esquí alpino)

Liechtenstein

Martin Kranz (bobsleigh)

Lituania

Allison Reed (patinaje artístico)

Saulius Ambrulevičius (patinaje artístico)

Luxemburgo

Matthieu Osch (esquí alpino)

Macedonia del Norte

Jana Atanasovska (esquí alpino)

Stavre Jada (esquí de fondo)

Madagascar

Mialitiana Clerc (esquí alpino)

Mathieu Gravier (esquí alpino)

Malasia

Aruwin Salehhuddin (esquí alpino)

Malta

Jenny Axisa Eriksen (esquí de fondo)

Marruecos

Pietro Tranchina (esquí alpino)

México

Donovan Carrillo (patinaje artístico)

Sarah Schleper (esquí alpino)

Mongolia

Ariuntungalag Enkhbayar (esquí de fondo)

Ariunbat Altanzul (esquí alpino)

Montenegro

Branislav Pekovic (esquí alpino)

Nigeria

Samuel Uduigowme Ikpefan (esquí de fondo)

Noruega

Kajsa Vickhoff Lie (esquí alpino)

Peder Kongshaug (patinaje de velocidad)

Países Bajos

Jens van’t Wout (pista corta)

Kimberley Bos (skeleton)

Pakistán

Muhammad Karim (esquí alpino)

Polonia

Kamil Stoch (salto de esquí)

Natalia Czerwonka (patinaje de velocidad)

Portugal

Vanina Guerillot (esquí alpino)

Jose Cabeca (esquí de fondo)

Puerto Rico

Kellie Delka (skeleton)

República de Corea

Cha Junhwan (patinaje artístico)

Ji woo Park (patinaje de velocidad)

República de Moldova

Elizaveta Hlusovici (esquí de fondo)

Iulian Luchin (esquí de fondo)

Irán

Samaneh Beyrami Baher (esquí de fondo)

Danyal Saveh Shemshaki (esquí de fondo)

China

Ning Zhongyan (patinaje de velocidad)

Zhang Chutong (patinaje de velocidad en pista corta)

Rumania

Alexandru Ștefănescu (esquí alpino)

Daniela Toth (salto de esquí)

Julia Sauter (patinaje artístico)

Kata Mandel (snowboard)

Mihai Tentea (bobsleigh)

Paul Pepene (esquí de fondo)

Raluca Strămăturraru (luge)

San Marino

Rafael Mini (esquí alpino)

Serbia

Anja Ilic (esquí de fondo)

Miloš Milosavljević (esquí de fondo)

Singapur

Faiz Basha Munwar Basha (esquí alpino)

Sudáfrica

Matthew Smith (esquí de fondo)

Nicole Burger (skeleton)

Suecia

Sara Hector (esquí alpino)

Walter Wallberg (esquí acrobático)

Suiza

Nino Niederreiter (hockey sobre hielo)

Fanny Smith (esquí acrobático)

Tailandia

Karen Chanloung (esquí de fondo)

Mark Chanloung (esquí de fondo)

Taiwán

Lin Sin-Rong (bobsleigh)

Li Yu-Hsiang (patinaje artístico)

Trinidad y Tobago

Emma Gatcliffe (esquí alpino)

Nikhil Alleyne (esquí alpino)

Turquía

Irem Dursun (esquí de fondo)

Furkan Akar (patinaje de velocidad en pista corta)

Ucrania

Yelyzaveta Sydorko (patinaje de velocidad en pista corta)

Vladyslav Heraskevych (skeleton)

Uruguay

Nicolás Pirozzi (esquí alpino)

Uzbekistán

Daniil Eybog (patinaje de velocidad en pista corta)

Venezuela

Nicolas Claveau-Laviolette (esquí de fondo)

