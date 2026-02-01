Carlos Alcaraz hace historia con el título del Abierto de Australia tras derrotar a Novak Djokovic en una apasionante final

Carlos Alcaraz se convirtió el domingo en el hombre más joven de la historia en completar un Grand Slam de…

Carlos Alcaraz se convirtió el domingo en el hombre más joven de la historia en completar un Grand Slam de carrera, al sumar el título del Australian Open a su palmarés tras derrotar a Novak Djokovic en una apasionante final masculina.

Pese a perder el primer set ante un arrollador Djokovic, totalmente enfocado en sellar un histórico 25º título de Grand Slam, Alcaraz reaccionó para imponerse por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y confirmar su condición de número 1 del mundo.

Siempre iba a ser una tarea monumental para Djokovic vencer a su rival más joven, especialmente después de exigirse al máximo para derrotar al número 2 del mundo, Jannik Sinner, en una semifinal a cinco sets el viernes.

Pero a sus 38 años, y frente al dominio sostenido de Sinner y Alcaraz, cada vez quedan menos oportunidades para que el serbio conquiste ese esquivo 25º título, que le permitiría superar a Margaret Court y convertirse en el tenista más laureado de la historia.

Y enfrente tenía a Alcaraz, un rival capaz de devolver casi cada golpe, cuya capacidad atlética le permite alargar los intercambios más allá de lo humanamente posible y cuya creatividad puede sorprender incluso a alguien tan experimentado como Djokovic.

Con apenas 22 años, Alcaraz se une ahora a un club exclusivo integrado por solo otros cinco hombres que han ganado los cuatro torneos de Grand Slam del tenis —el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open— en la Era Abierta.

Alcaraz alcanzó este logro a una edad mucho menor que cualquiera de los integrantes del “Big Three”: Rafael Nadal lo consiguió a los 24 años, Roger Federer a los 27 y Djokovic, el último en completar el grupo antes que el español, a los 29.

El español también se convirtió en el hombre más joven de la Era Abierta en conquistar siete títulos de Grand Slam, superando el récord que hasta ahora ostentaba Björn Borg.

Después del partido, Alcaraz rindió homenaje a su equipo —que había estado bajo cierta presión tras su separación del entrenador de larga data Juan Carlos Ferrero hace seis semanas—, así como a Djokovic y a su ídolo de la infancia, Nadal, quien observaba desde las gradas.

“Creo que (Djokovic) merece una ovación, sin duda”, dijo en su entrevista en la cancha. “Hablan de las cosas increíbles que estoy haciendo, pero fuiste tú quien las hizo primero, y eso fue realmente inspirador”.

“Mi equipo, allá”, añadió. “Nadie sabe lo duro que he trabajado para conseguir este trofeo. He perseguido esto con todas mis fuerzas; en la pretemporada estuve un poco emocional”.

“No escuchamos lo que la gente decía antes de venir a Australia, simplemente hicimos el trabajo correcto”.

Incluso con sus fuerzas menguando, Djokovic presentó un desafío formidable. Es 10 veces campeón del Australian Open y, antes del domingo, nunca había perdido una final en Melbourne.

Quizás consciente de que, cuanto más se alargara el partido, menos opciones tendría frente a Alcaraz, Djokovic salió con todo en el primer set. Apoyado en un primer servicio preciso y golpes potentes desde el fondo, dominó los intercambios iniciales y se llevó el set tras apenas 33 minutos.

Alcaraz, además, había disputado su propia semifinal a cinco sets el viernes frente a Alexander Zverev, en un partido en el que sufrió calambres y tuvo dificultades físicas.

Luego, con el marcador igualado 15-15 en el tercer juego del segundo set, el impulso comenzó a cambiar. Primero, Alcaraz conectó un golpe ganador de derecha que, de forma insólita, rozó la cinta de la red y cayó fuera del alcance de Djokovic. Luego, el serbio cometió un error no forzado con la derecha, concediendo de repente dos puntos de quiebre. El español aprovechó la primera oportunidad y se metió de lleno en el partido.

Consolidó el quiebre de inmediato y cerró el segundo set con relativa facilidad.

A partir de ese momento, Alcaraz pareció el jugador más seguro, utilizando su dejada favorita con efecto letal y aprovechando los errores no forzados poco habituales de Djokovic.

Ganó el tercer set y llevó a Djokovic casi al límite al inicio del cuarto, obligándolo a salvar seis puntos de quiebre en un juego maratónico de 12 minutos. La magnitud de ese sostén fue tal que Djokovic primero sonrió con ironía y luego se giró hacia el público para celebrar con el puño en alto.

Pero, aunque luchó con intensidad para mantener su servicio, falló en el momento decisivo, concediendo dos puntos de campeonato a Alcaraz cuando servía para seguir con vida en el partido, antes de mandar larga una derecha al intentar pasar al ataque.

“Felicitaciones, Carlos”, le dijo Djokovic a su rival tras el partido. “Un torneo increíble y un par de semanas increíbles. Lo que has estado haciendo, la mejor palabra para describirlo es histórico. Legendario”.

“Te deseo la mejor de las suertes en el resto de tu carrera. Eres muy joven, tienes mucho tiempo, como yo”, bromeó.

“Estoy seguro de que nos veremos mucho en los próximos 10 años… ¡o no!”.

