Block despide a casi la mitad de su personal debido a la IA. Su CEO afirma que la mayoría de las empresas harán lo mismo

Block, la empresa detrás de Square, Cash App y Afterpay, reducirá su plantilla en un 40 %. El motivo: “herramientas de inteligencia”, según una carta del cofundador Jack Dorsey dirigida a los accionistas.

Dorsey cree que la mayoría de las empresas seguirán su ejemplo en el futuro cercano.

La empresa está despidiendo a más de 4.000 personas, reduciendo la plantilla a poco menos de 6.000.

Los recortes se producen en un momento en que la IA ha transformado los empleos en el sector tecnológico y genera preocupación sobre el futuro del mercado laboral.

Empresas como Amazon, Meta, Microsoft y Verizon han realizado recortes drásticos en el último año, relacionados indirectamente con la IA.

“Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de inteligencia se multiplican cada semana”, escribió Dorsey.

La directora financiera de Block, Amrita Ahuja, lo expuso más claramente en la orientación financiera de la empresa tecnológica: “Vemos una oportunidad de avanzar más rápido con equipos más pequeños y altamente talentosos que utilizan IA para automatizar más trabajo”.

En una publicación en X, Dorsey garantizó que los recortes no se produjeron porque el negocio estuviera en dificultades, sino porque “nuestro negocio es fuerte… las ganancias brutas siguen creciendo”.

El cofundador de Twitter cree que está por delante del resto.

“Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde. Dentro del próximo año, creo que la mayoría arribará a la misma conclusión y realizará cambios estructurales similares. Prefiero llegar a ese punto honestamente y en nuestros propios términos que vernos obligados a hacerlo de forma reactiva”, escribió.

Muchas de las empresas que están recortando enormes cantidades de empleos, atribuyéndolo a la IA, habían crecido en tamaño durante los años de la pandemia, cuando las tecnológicas satisfacían la demanda de servicios en línea.

Block, por ejemplo, empleaba a 3.835 personas a finales de 2019 y había aumentado su plantilla a más de 10.000 antes de los despidos del jueves. Meta casi había duplicado su plantilla en aproximadamente dos años.

Ahora, los líderes tecnológicos están reduciendo sus cifras y volviendo a las que tenían antes de la pandemia.

En X, Dorsey declaró que eligió ser honesto sobre la posición de la compañía y actuar ahora, en lugar de “recortar gradualmente a lo largo de meses o años”.

Dorsey indicó que los empleados afectados recibirán una indemnización por despido de 20 semanas o más dependiendo de la antigüedad, acciones adquiridas hasta fines de mayo y seis meses de atención médica, además de cualquier dispositivo corporativo y US$ 5.000 adicionales.

Los inversores han reaccionado positivamente a la eliminación de empleos. Las acciones de Block se dispararon hasta un 24 % tras el anuncio.

Los recortes se producen en medio de la creciente preocupación por el impacto de la IA en la fuerza laboral, ya que gigantes de la IA como Anthropic y OpenAI siguen lanzando nuevas herramientas empresariales.

Esta misma semana, Anthropic actualizó su popular modelo Claude para optimizar su rendimiento en puestos de oficina en recursos humanos, diseño y gestión patrimonial.

Las acciones de software se desplomaron a principios de mes tras el lanzamiento de actualizaciones de su herramienta Claude Cowork por parte de Anthropic.

La decisión de Dorsey también refleja la creciente inclinación de los líderes tecnológicos a operar de forma más eficiente a medida que evoluciona la IA.

Amazon afirmó que necesitaba “menos capas” para “operar lo más rápido posible”, calificando la IA como “la tecnología más transformadora que hemos visto desde internet”, en un memorando de octubre en el que anunciaba despidos.

