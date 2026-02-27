Bill Clinton niega tener conocimiento de los crímenes de Epstein en histórico testimonio

Bill Clinton negó repetidamente este viernes haber tenido conocimiento alguno de los crímenes de Jeffrey Epstein durante lo que describió…

Bill Clinton negó repetidamente este viernes haber tenido conocimiento alguno de los crímenes de Jeffrey Epstein durante lo que describió como la “breve relación” entre ambos, tras más de seis horas de preguntas de legisladores que buscaban esclarecer los vínculos del expresidente de Estados Unidos con el fallecido delincuente sexual convicto.

“No tenía idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo”, dijo Clinton en su declaración inicial ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, difundida públicamente en redes sociales. “Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo”.

El testimonio de Clinton cerró dos días de alto perfil en la investigación sobre Epstein del panel encabezado por republicanos, tras la declaración bajo juramento de su esposa el día anterior.

La comparecencia llevó a los legisladores a Chappaqua, Nueva York, para evitar el espectáculo de un expresidente testificando bajo juramento en Washington. Pero la declaración de Clinton, a puerta cerrada, no fue menos histórica. Se convirtió en el primer expresidente obligado a testificar bajo citación ante una comisión del Congreso, estableciendo un nuevo precedente que podría tener amplias repercusiones, incluso para el presidente Donald Trump.

A lo largo de la declaración, dijeron los legisladores, Clinton fue cooperativo y respondió preguntas de ambos partidos, aunque hubo algunas ocasiones en las que no pudo recordar.

“Creo que todos estarían de acuerdo en que ha sido muy cooperativo y que, en realidad, está respondiendo a las preguntas de manera justa, hasta donde puede. No se ha negado a responder ninguna pregunta acogiéndose a la Quinta Enmienda”, dijo el representante Robert García, el principal demócrata en el panel de Supervisión, sobre Clinton.

Los abogados de los Clinton y el panel encabezado por republicanos negociaron durante meses entre bastidores —mediante correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas— los términos de la entrevista. Finalmente, la pareja solo accedió a cumplir con sus citaciones después de que la Cámara avanzara hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato penal al Congreso por negarse a comparecer como estaba previsto.

A diferencia de su esposa, quien testificó el jueves que nunca conoció a Epstein, Clinton tiene un historial documentado de interacciones con él y con Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en relación con los crímenes de Epstein.

Los legisladores hicieron que Clinton respondiera sobre materiales que se han hecho públicos a partir de la investigación del Departamento de Justicia sobre Epstein.

En una ocasión, Clinton dijo no conocer a una mujer con la que fue fotografiado en un jacuzzi, una imagen que circuló ampliamente después de que el Departamento de Justicia la hiciera pública. Al preguntársele si tuvo relaciones sexuales con la mujer, cuyo rostro fue editado por protección en la imagen, el expresidente dijo que no, según dos fuentes familiarizadas con su testimonio.

A Clinton también se le mostraron numerosas fotografías en las que aparece con mujeres, y se le preguntó si había tenido relaciones sexuales con ellas. Cada vez, Clinton respondió que no, dijeron las fuentes.

El panel también preguntó por la aparición del nombre de Clinton en los registros de vuelo del avión de Epstein, y por la aparición del nombre de Epstein en los registros de visitantes de la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el testimonio.

Clinton relató voluntariamente a los investigadores de la Cámara que Trump le dijo a principios de los 2000, en un torneo de golf, que se había distanciado de Epstein por un acuerdo de terrenos, de acuerdo con tres fuentes familiarizadas con el testimonio.

Trump afirmó que ya no era amigo de Epstein, recordó Clinton, según esas fuentes. Fue el propio expresidente quien ofreció su recuerdo de esa conversación, dijo una de las fuentes.

En su declaración inicial, Clinton dijo que “no importa cuántas fotos me muestren”, eso no cambiaría su afirmación de que no vio nada malo ni hizo nada malo.

Y al abordar las más de una decena de veces que viajó con su personal en el avión privado de Epstein entre 2001 y 2004, Clinton dijo: “Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que estaba haciendo: yo mismo lo habría denunciado y habría encabezado el llamado a la justicia por sus crímenes, no a acuerdos indulgentes”.

El expresidente figura en un documento del FBI de 2025 que recopiló una lista de más de una decena de acusaciones de agresión sexual, incluidas contra Trump, que parecen no estar verificadas.

Las autoridades no han acusado a Clinton de ningún delito relacionado con Epstein. Su portavoz ha declarado reiteradamente que Clinton cortó lazos antes de que el financiero caído en desgracia fuera acusado de solicitar prostitución en 2006 y que no sabía nada de sus crímenes. Clinton también ha negado haber visitado alguna vez la isla de Epstein.

Trump, de manera similar, ha negado durante mucho tiempo cualquier delito relacionado con Epstein.

El presidente, hablando con periodistas en Washington mientras se llevaba a cabo el testimonio de Clinton, expresó cautela sobre verlo interrogado por legisladores en una declaración.

“No me gusta verlo declarar, pero ya sabes, ciertamente fueron tras de mí, mucho más que eso”, dijo Trump. “Me cae bien y no me gusta verlo declarar”.

El expresidente finalmente no se dirigió a los medios reunidos fuera del Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, como lo hizo Hillary Clinton el día anterior.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.