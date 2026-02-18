Bad Bunny protagonizará su primera película, acompañado de Javier Bardem y bajo la dirección de René Pérez, alias Residente

Los éxitos para Bad Bunny continúan. Ahora se prepara para retomar su faceta como actor, en esta ocasión tomando el…

Los éxitos para Bad Bunny continúan. Ahora se prepara para retomar su faceta como actor, en esta ocasión tomando el rol protagónico en la próxima película “Porto Rico”, que será dirigida por su compatriota puertorriqueño, Residente. De acuerdo con un comunicado de la productora 1868 Studios, la película hablará de la historia y los orígenes de Puerto Rico y su guion fue escrito por Residente en conjunto con Alexander Dinelaris, recordado por su trabajo como guionista en cintas como “The Revenant” y “Birdman”.

“Porto Rico” también contará con la actuación de Javier Bardem, destacado en películas como “Biutiful” y la saga “Dune”; Viggo Mortensen, protagonista de la trilogía de “The Lord of The Rings”; y Edward Norton, figura en “Birdman” y “A Complete Unknown”, entre muchas otras películas.

Residente, quien debutará como director, definió a la película como “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia se merece”. También se refirió a la producción como un “western caribeño” inspirada en “eventos reales”.

En una publicación en Instagram, Residente compartió un extenso mensaje de lo que significa esta próxima producción para él. Dijo que lleva “toda una vida” soñando con este momento y contó que comenzó a escribir la historia hace muchos años, durante su carrera musical y entre los altibajos de la vida. También expresó su asombro por trabajar junto a personalidades como Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton. Además, destacó la elección de Bad Bunny en el papel principal diciendo “yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que le duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”. También confirmó que cuenta con la participación de historiadores que le ayudarán a contar la historia de la isla caribeña.

La película será una creación de 1868 Studios, productora lanzada en 2020, fruto de la alianza entre Sony Music Entertainment y Residente con la finalidad de crear, producir y distribuir proyectos e historias latinas a nivel global.

En la parte de producción, Erick Douât se unirá a Residente desde la parte de 1868 Studios, mientras que Edward Norton, Bill Migliori y Michael Bederman producirán desde Class 5 Films. Norton se refirió al hecho de que dos exponentes puertorriqueños estén al frente de este proyecto diciendo que “todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”. El aclamado director de cine mexicano, ganador del Oscar, Alejandro González Iñarritu, tendrá también una participación en “Porto Rico”, desempeñándose como productor ejecutivo.

