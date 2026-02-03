Ausencias y pérdida de la inocencia: las redadas de ICE dejan un gran peso en las escuelas de Minnesota

Las llegadas y salidas de los niños en las escuelas en Minneapolis son muy diferentes desde que los agentes de…

Las llegadas y salidas de los niños en las escuelas en Minneapolis son muy diferentes desde que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas llegaron a la ciudad.

Kate Lundquist, madre de seis hijos y maestra local, declaró a CNN que, en estos días, mientras los saca rápidamente por la puerta, se encuentra comprobando que sus dos hijos adoptivos tengan sus documentos de ciudadanía.

Como madre de un adolescente negro, que vive a pocos kilómetros de donde murió George Floyd, Lundquist comentó que su familia multiracial ya ha tenido conversaciones difíciles sobre cómo interactuar con los agentes de policía locales.

Pero, añadió, es algo completamente diferente cuando los agentes federales de inmigración detienen a las personas y cuestionan su derecho a estar en el país.

“Hubo un día en particular en el que se supo que los agentes estaban deteniendo a gente al azar en mi vecindario, a solo unas cuadras de mi casa”, contó. “Sabiendo que mi hijo iba a conducir de regreso a casa desde la preparatoria… ¿cómo preparo a mis hijos para ese peligro potencial?”

Una sensación de miedo se cierne como una niebla sobre esta ciudad diversa y unida.

En las semanas transcurridas desde que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó la Operación Metro Surge en Minneapolis y sus alrededores, gran parte de la atención nacional se ha centrado en las tácticas inflexibles y, en ocasiones, letales de los agentes federales de inmigración.

Pero los padres y maestros de las comunidades de Minnesota más afectadas por el aumento le dijeron a CNN que los efectos dominó de la operación se han extendido mucho más allá de las calles y han llegado a sus aulas.

Y está robando a los estudiantes no sólo su oportunidad de aprender, sino también su inocencia.

“Nuestros hijos escuchan los silbatos y las bocinas de los autos, y saben que eso significa que hay una mala persona cerca”, manifestó Elizabeth, una madre del sur de Minneapolis que pidió ser identificada solo por su nombre de pila.

“Mi hijo no ha tenido recreo desde diciembre; no es seguro para él estar afuera”, agregó. “(Los agentes federales) lanzaron gases lacrimógenos a una cuadra y media de una escuela la semana pasada durante la salida”.

“Deseo que la gente de ambos partidos pudiera mirar a estos niños y ver que algo debe cambiar”, expresó.

El aula de tercer grado de Breonna Robinson se ha vuelto gradualmente más tranquila en las últimas semanas.

Robinson enseña en el Distrito Escolar de Columbia Heights, el mismo distrito donde Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre fueron detenidos por ICE el mes pasado.

Aunque el niño en edad preescolar y su padre fueron liberados de la detención este fin de semana, muchas familias de su comunidad siguen temiendo que les pueda pasar lo mismo, mientras continúe el operativo.

El distrito señaló que, además de Liam, otros cinco estudiantes fueron detenidos en las últimas semanas y las clases fueron canceladas el lunes mientras la policía local investigaba amenazas de bomba enviadas a las escuelas del distrito.

En diciembre, Robinson dijo que comenzó a notar que algunos de sus estudiantes, que normalmente estaban comprometidos y entusiasmados por aprender, habían comenzado a retraerse.

Su aula es como un ecosistema, afirmó, donde “la personalidad de cada uno importa; todos tienen algo que aportar”.

A medida que los agentes federales intensificaban su actividad en Minneapolis, Robinson comentó que algunos de sus estudiantes comenzaron a describir el miedo que sentían sus padres. Y después de las vacaciones, añadió, muchos de esos mismos estudiantes no regresaron a clases.

Luego comenzaron los tiroteos fatales: primero Renée Good, luego Alex Pretti.

Ahora, dijo Robinson, muchos padres indocumentados en la escuela —y de hecho en todo Minneapolis— tienen demasiado miedo de salir de casa para ir al supermercado, y mucho menos de llevar a sus hijos a la escuela. En respuesta, algunos distritos escolares se han apresurado a ofrecer clases en línea.

“Cuando inicio sesión para pasar lista, se muestra quién se da de baja de mi lista porque están asistiendo (a la escuela) en línea y es como el 20 % de mi clase la que estoy perdiendo”, cuenta.

Y su ausencia la han sentido sobre todo sus compañeros de clase, quienes, según Robinson, ahora la acosan con preguntas como: “¿Qué son los agentes de ICE? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué no es su trabajo? ¿Y por qué mis amigos ya no se sienten seguros viniendo a la escuela?”.

“Al principio, traté de suavizar un poco la forma en que hablaba de la situación, pero descubrí que ya no puedo hacerlo”, sostuvo Robinson, porque la mayoría de sus estudiantes están expuestos a las noticias y a las conversaciones de sus padres.

“Estoy teniendo conversaciones muy difíciles y sinceras con niños de ocho y nueve años”, lamentó.

Es cierto, dijo Robinson, que no es así como imaginaba su segundo año de docencia.

El mes pasado, el estado de Minnesota demandó a varios funcionarios de la administración Trump por el aumento de agentes de inmigración.

La demanda alegó que el aumento de agentes federales viola la Décima Enmienda y la soberanía estatal de Minnesota, y se centró en el impacto que la aplicación de la ley inmigratoria ha tenido en las principales funciones gubernamentales del estado, incluidas las escuelas públicas.

Durante el fin de semana, un juez federal denegó una solicitud para detener temporalmente la operación que ha implicado el envío de miles de agentes al estado. Sin embargo, el impacto de las redadas se ha extendido más allá de Minneapolis-Saint Paul.

En Rochester, la tercera ciudad más grande de Minnesota, el superintendente escolar Kent Pekel dijo a CNN que más de 500 estudiantes estuvieron ausentes en su distrito en enero en comparación con el mes anterior.

Pekel dijo que su distrito tiene una gran población somalí y cuando se analiza en detalle la demografía, las ausencias se han disparado, especialmente entre los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés y los de ascendencia latina.

“Creo que para todos los estudiantes y el personal, existe un enorme peso psicológico que es realmente palpable”, indicó. “He recibido correos electrónicos de profesores que simplemente me dicen: ‘No sé cómo puedo enseñar ahora mismo’”.

Pero siguen apareciendo, añadió, porque se preocupan profundamente por sus estudiantes y sus familias.

Pekel dijo que ha trabajado en educación durante décadas y que, si bien la inmigración ilegal siempre ha sido un tema divisivo, solía haber un acuerdo tácito de que los estudiantes no deberían quedar en la mira.

“El único punto de acuerdo entre la mayoría era: tenemos que educar a los niños”, dijo. “Eso se ha desmoronado profundamente”.

Education Minnesota, un importante defensor de la educación pública en el estado, ha pedido a ICE que se mantenga alejado de las escuelas locales y argumentó que sus acciones ponen a “los estudiantes y educadores en grave riesgo”.

“Esta interrupción se suma al miedo constante y al daño emocional que experimentan los estudiantes cuando ICE opera en sus comunidades”, declaró Monica Byron, presidenta de la organización.

Como maestra y madre, Lundquist manifestó que los arrestos de ICE han cambiado la forma en que siente al saludar a sus estudiantes cada mañana.

“Cuando digo: ‘Me alegra verte. Me alegra mucho que estés aquí’, lo digo con toda el alma”, expresó.

“Cuando esos niños están en nuestro edificio, es una victoria porque están en un lugar seguro con nosotros: llegan a la escuela y no tienen que esconderse”, agregó.

Al igual que muchos niños de Minneapolis, Elizabeth comentó que la joven vida de su hijo ha estado marcada por tragedias que han estropeado el paisaje de su ciudad natal.

George Floyd murió a pocas cuadras de su guardería. Sin mencionar la muerte a tiros de la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, o el tiroteo en la Iglesia Católica de la Anunciación el verano pasado.

Y ahora, Pretti y Good murieron a pocos kilómetros de su casa.

Las tragedias acumuladas, dijo Elizabeth, han obligado a su familia a tener conversaciones difíciles sobre la vida, la muerte y cómo las personas uniformadas no siempre tratan a las familias negras y morenas de la misma manera.

Pero a raíz de cada acontecimiento trágico, casi todos los que hablaron con CNN dijeron que también habían visto una oleada de apoyo de la comunidad.

Después de la escuela, comentó Robinson, el comedor se transforma en una despensa de alimentos mientras los maestros y el personal trabajan para empacar alimentos enlatados, productos agrícolas y otros comestibles para los estudiantes cuyos padres no se han sentido lo suficientemente seguros como para salir de sus hogares.

Los profesores, dijo, han estado entregando la comida en su tiempo libre.

“Creo que el espíritu de Minnesota es dar un paso al frente cuando la gente lo necesita”, apuntó Robinson.

Elizabeth se ha unido a una red de padres locales que observan las recogidas y entregas de los alumnos en la escuela y ayudan a compartir el coche para que los alumnos puedan volver a casa de forma segura.

Mientras los niños se amontonan en el coche y cantan “KPop Demon Hunters” en el asiento trasero, Elizabeth le contó a CNN que a menudo se sorprende echando miradas furtivas por el retrovisor y preguntándose: “¿Hay agentes en ese coche? ¿Tiene esa camioneta matrículas de otro estado? ¿Nos están siguiendo?”.

Ella admite que es el tipo de vigilancia que uno esperaría ver dramatizada en un thriller de alto riesgo; pero aseguró que lamentablemente se ha convertido en la norma.

“Solo tengo que tener en cuenta que llevo una carga valiosa en mi auto y asegurarme de que nadie nos siga”, indicó. “Me motiva a proteger aún más a mi comunidad, por eso necesitamos que ICE salga de nuestras escuelas”.

“Los niños no merecen esto”, sentenció.

