Arrestan a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EE.UU., en investigación sobre Epstein

El exembajador del Reino Unido en EE.UU., Peter Mandelson, fue arrestado este lunes bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, según la Policía Metropolitana de Londres.

Mandelson, un veterano político del Partido Laborista, ha sido acusado de pasar información sensible al mercado al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein cuando era secretario de negocios en el gobierno británico.

Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró: “Los agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público. Fue arrestado en una dirección en Camden el lunes 23 de febrero y llevado a una comisaría de policía en Londres para ser interrogado”.

“Esto sigue a órdenes de registro en dos direcciones en las áreas de Wiltshire y Camden”.

Las revelaciones del último conjunto de documentos sobre Epstein llevaron a la renuncia de Mandelson del Partido Laborista a principios de este mes, tras abandonar la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento británico, esa misma semana.

El expolítico fue destituido de su cargo de embajador en septiembre por el primer ministro británico, Keir Starmer, tras una publicación anterior de documentos de Epstein que mostraban que se refería al financiero como “mi mejor amigo” en una nota manuscrita por su 50 cumpleaños.

El escándalo en desarrollo de Mandelson amenazó con acabar con el mandato de Starmer como primer ministro, y las consecuencias llevaron a la renuncia de asesores clave y a crecientes llamados de figuras destacadas del Partido Laborista para que el primer ministro británico dimitiera.

El líder británico enfrentó preguntas sobre cuánto sabía acerca de la relación cercana de Mandelson con el difunto delincuente sexual cuando lo nombró embajador.

Mandelson no ha comentado públicamente sobre estas últimas acusaciones. Anteriormente se ha disculpado por su asociación con Epstein.

Se ha informado a los diputados británicos que se espera que el primer conjunto de documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador en EE.UU. llegue “muy pronto, a principios de marzo”.

Sin embargo, parte de la correspondencia entre el exparlamentario y Downing Street se retrasará debido al “interés de la Policía Metropolitana”, dijo Darren Jones, secretario principal del Primer Ministro, a la Cámara de los Comunes el lunes.

Mandelson, ampliamente conocido en los círculos políticos como el “Príncipe de las Tinieblas” por sus habilidades maquiavélicas, se convirtió en director de comunicaciones del Partido Laborista en los años 80. Ayudó a transformar el partido en un proyecto globalista y favorable al capital conocido como “Nuevo Laborismo”, que finalmente ganó una victoria aplastante en las elecciones de 1997 bajo Tony Blair.

Su arresto se produce después de que Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano menor del rey Carlos III del Reino Unido, fuera arrestado en su cumpleaños número 66 la semana pasada tras nuevas revelaciones sobre la relación del expríncipe con Epstein.

Mountbatten-Windsor se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en ser arrestado en la historia moderna tras una redada en la madrugada en su casa en la finca de Sandringham, también bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público.

El expríncipe fue liberado “bajo investigación” la noche del jueves, después de pasar 10 horas en una comisaría de policía en Norfolk, Inglaterra.

Aunque la policía no precisó qué motivó el arresto de Mountbatten-Windsor, anteriormente habían dicho que evaluaban si compartió información confidencial con Epstein durante su década como enviado comercial del Reino Unido.

El delito de conducta inapropiada en un cargo público es una ley difícil de procesar y que los expertos han criticado por falta de claridad.

Según la legislación inglesa, el delito implica “abuso o negligencia grave y deliberada del poder o las responsabilidades del cargo público ocupado”, según el Servicio de Fiscalía de la Corona, el organismo que lleva a cabo los procesos penales en Inglaterra y Gales.

La guía de enjuiciamiento dice que la persona acusada debe ser considerada un funcionario público, y debe haber un vínculo directo entre la mala conducta y el abuso de sus responsabilidades. También debe cometerse “sin excusa o justificación razonable”.

Se debe demostrar que el delito fue cometido voluntariamente, lo que significa que se debe determinar que el funcionario público actuó deliberadamente mal “sabiendo que estaba mal o con indiferencia temeraria”.

