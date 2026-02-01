Amazon presume del éxito en taquilla de “Melania”, aunque la película está lejos de ser rentable

Los seguidores del presidente Donald Trump y de la primera dama Melania Trump han convertido a la película “Melania” en…

Se prevé que el documental recaude alrededor de US$ 7 millones en su primer fin de semana, con ventas de boletos que reflejan una conocida división republicano/demócrata en Estados Unidos.

Se proyecta que “Melania” será el documental con mejor desempeño de su tipo en una década, un dato que la primera dama celebró en una publicación en X.

Dicho esto, “Melania” también contó con una campaña de marketing como ninguna otra para un documental, con anuncios en autobuses y palomitas de maíz conmemorativas en los cines.

Desde el punto de vista financiero, la película no es una ganadora, al menos por ahora. La empresa que la financió, Amazon MGM Studios, todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el punto de equilibrio.

Este domingo, el jefe de distribución teatral nacional del estudio, Kevin Wilson, dijo: “Tenemos confianza en el valor a largo plazo que este lanzamiento aportará a los clientes, tanto en salas de cine como durante muchos años en Prime Video”.

Amazon pagó US$ 40 millones por los derechos de “Melania” y destinó otros US$ 35 millones a marketing, cifras sorprendentemente altas para un documental. The Hollywood Reporter lo calificó como el documental “más caro” de la historia.

El gasto desmedido llevó a rivales de la industria a especular que el estudio intentaba congraciarse con el Gobierno de Trump al pagar millones de dólares a la primera dama.

Según The Wall Street Journal, “la parte de la primera dama supera el 70 % de los US$ 40 millones”, es decir, al menos US$ 28 millones.

La conductora de The Daily Show, Desi Lydic, lo planteó como una pregunta la noche del estreno: “¿Por qué Jeff Bezos, un multimillonario con muchos negocios con el Gobierno, encabezado por un presidente famoso por ser corrupto y por amar los sobornos, pagaría de más por un documental sobre Melania?”

“Hmm”, dijo Lydic, fingiendo estar confundida.

Amazon afirmó que licenciaron la película “por una sola razón y solo por esa razón: porque creemos que a los clientes les va a encantar”.

Y a los asistentes al cine, según se reporta, sí les gustó. El documental obtuvo una calificación A en CinemaScore, una encuesta estándar de la industria entre el público de salas.

La calificación A contrastó fuertemente con el consenso de la crítica. Los reseñistas profesionales, que no tuvieron oportunidad de ver la película con anticipación, calificaron a “Melania” como un infomercial vacío. Rotten Tomatoes, que recopila reseñas cinematográficas, registraba apenas un 11 % de críticas positivas hasta la mañana del domingo.

“Melania” no es realmente un documental, sino un especial hagiográfico de “reality TV” que “predica a los ya convencidos”, escribió Sonny Bunch, editor de cultura de The Bulwark.

Bunch lo describió como “fascinante ver un instrumento tan puro y desnudo de corrupción y propaganda desplegado con gran eficacia ante una audiencia feliz de consumirlo”.

Amazon MGM calculó acertadamente que la película atraerá público en todo el país, en particular en bastiones republicanos.

Fuentes de la industria señalaron que los mercados con mejor desempeño para “Melania” incluyeron Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix, Houston, Atlanta y West Palm Beach.

Las opiniones sobre la película, como era de esperarse, se dividieron según líneas partidistas. Críticos de Trump compartieron capturas de salas vacías en grandes ciudades liberales para burlarse de “Melania”, mientras que seguidores de Trump difundieron fotos de salidas grupales en suburbios conservadores.

El desempeño del fin de semana de estreno superó las expectativas de los analistas de taquilla, algunos de los cuales habían pronosticado que “Melania” recaudaría solo entre US$ 2 y US$ 5 millones.

La cifra real de US$ 7 millones coloca a la película en el puesto número 3 del fin de semana, detrás de la aventura de terror dirigida por Sam Raimi “Send Help” y de “Iron Lung”, el filme autofinanciado del youtuber Markiplier.

Dado que “Melania” no permanecerá mucho tiempo en cartelera, no hay forma de que Amazon recupere sus costos únicamente con su exhibición en cines.

Pero la taquilla no es la única forma de medir el éxito, ya que “Melania” y tres episodios televisivos complementarios se estrenarán en Prime Video, y el estudio eventualmente podrá recuperar más de su inversión mediante publicidad y nuevas suscripciones a Prime.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno en streaming, pero expertos de la industria señalan que la mayor parte de la audiencia total del proyecto llegará a través de Prime Video.

“Estamos muy alentados por el sólido inicio y la respuesta positiva del público, con una taquilla temprana de ‘Melania’ que superó nuestras expectativas”, dijo Wilson. “Este impulso es un primer paso importante en lo que consideramos un ciclo de vida prolongado tanto para la película como para la próxima docuserie, que se extenderá mucho más allá de la exhibición en salas y hacia lo que creemos será una presencia significativa de ambos en nuestro servicio”.

En cualquier caso, las sospechas sobre los motivos de Amazon persistirán mucho después de que la película salga de los cines.

Un reportero de The New York Times le preguntó al presidente Trump al respecto durante el estreno del jueves en Washington.

“Amazon pagó US$ 75 millones para hacer y promocionar esta película”, dijo el reportero Shawn McCreesh. “Es una cifra exorbitante. Muchos estadounidenses piensan que quizá Jeff Bezos intenta quedar bien con usted, y lo calificarían como un acto de corrupción corporativa”.

El presidente Trump interrumpió y preguntó: “¿Para quién trabajas?”. Tras criticar a The Times, evitó el tema y dijo: “Yo no estoy involucrado. Eso se hizo con mi esposa”.

Durante el fin de semana, actuó como promotor de la película en Truth Social, instando a la gente a “verla” y enlazando al sitio web de Amazon para la cinta.

La mañana del domingo, el presidente enlazó una nota sobre las ventas de boletos y escribió: “¡TAQUILLAZO!”.

Mientras tanto, se informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajará este domingo a Cabo Cañaveral, Florida, para visitar Blue Origin, la empresa de Bezos, que anunció la semana pasada que pausará el turismo espacial para enfocarse en contratos con la NASA para próximas misiones lunares.

