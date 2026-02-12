All Star de la NBA 2026: fechas, horarios de los concursos y el partido de las estrellas, y cómo ver por TV e internet

Desde este viernes y hasta el domingo 15 de febrero, la NBA se vestirá de gala para el All-Star, o…

Desde este viernes y hasta el domingo 15 de febrero, la NBA se vestirá de gala para el All-Star, o Juego de las Estrellas, cuyo evento principal se disputará este año en el estadio de los Clippers de Los Ángeles, el espectacular Intuit Dome. Durante tres días, el mejor básquetbol del mundo entregará espectáculo, concursos, color y un novedoso formato para el tradicional partido de las estrellas.

Habrá mucha actividad, por lo que conviene tomar nota de los eventos que veremos.

La 75° edición del All-Star comenzará el viernes en el Kia Forum de Inglewood, California, con el juego de las celebridades. Allí habrá youtubers, figuras del entretenimiento, la música y jugadores de otras disciplinas deportivas, entre ellos varios de fútbol americano. También exjugadores de la NBA y hasta un bicampeón mundial de fútbol.

La transmisión correrá por cuenta de ESPN y la plataforma Disney+.

Horario

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. de Madrid (ya sábado).

Al término del encuentro entre celebridades, saltarán a la cancha del Intuit Dome las estrellas emergentes, el talento joven que tienen la NBA y la G-League por estos días. La mala noticia es que una lesión dejó fuera al alero Cooper Flagg, elegido en el primer puesto del último Draft por los Mavericks de Dallas.

Participarán 28 atletas, que estarán repartidos en cuatro equipos de siete miembros cada uno. El formato será simple, con semifinales primero y una final entre los dos ganadores. No serán partidos por tiempo, sino por objetivo: el equipo que primero llegue a los 40 puntos habrá ganado la semifinal, y el conjunto que marque primero 25 puntos será el campeón en la definición.

Los partidos se verán por la pantalla de Peacock en Estados Unidos y de ESPN y Disney+ en Latinoamérica.

Horario

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá.

11 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid (ya sábado).

El segundo día de actividad tendrá lo que para muchos resulta lo más atractivo del evento: los concursos.

En primer lugar, se llevará a cabo el de triples, una competencia individual entre ocho basquetbolistas que tirarán al aro en dos rondas de 70 segundos cada una con el objetivo de anotar la mayor cantidad posible. Los mejores tres pasarán a la final.

El segundo turno será del concurso llamado “Shooting Stars”, donde cuatro equipos de tres integrantes cada uno intentarán anotar desde lugares designados dentro del campo. Cada equipo tendrá 70 segundos para sumar todos los puntos que pueda, y solo los dos mejores clasifican a una final.

Para el cierre de la jornada quedará el célebre concurso de volcadas, que tendrá la novedad de un nuevo campeón. Mac McClung, tricampeón del evento, no participará y habrá cuatro atletas disputándose la corona. Tendrán dos intentos para recibir la mejor puntuación de los jueces, y los dos mejores pasarán a la final.

NBC y Peacock transmitirán los concursos en Estados Unidos, mientras que ESPN y Disney+ lo harán en Latinoamérica.

Horario (solo el primer evento tiene hora fija; los demás comienzan al término del concurso anterior):

5 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

El domingo será la hora del Juego de las Estrellas, aunque necesitará un nuevo nombre, ya que en realidad habrá cuatro partidos en uno solo. Por primera vez, la NBA formó tres equipos diferentes, dos solo con jugadores de Estados Unidos y uno solo con extranjeros. Cada uno tendrá ocho jugadores.

Se enfrentarán todos contra todos en partidos a 12 minutos, y los dos mejores equipos jugarán una final a otros 12 minutos. Es decir, tendrá la duración total de un partido completo (48 minutos), pero con cuatro encuentros diferentes.

Los partidos se verán por Peacock, NBC y Telemundo en Estados Unidos, ESPN y Disney+ en Latinoamérica, y Movistar+, DAZN y Amazon Prime Video en España.

Horario

5 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

