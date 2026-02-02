All-Star de la NBA 2026: este es el listado completo de titulares y suplentes, con la sorpresa de Lebron James

El baloncesto estadounidense está muy cerca de presenciar el gran circo del año: el All-Star Game, el “Juego de las…

El baloncesto estadounidense está muy cerca de presenciar el gran circo del año: el All-Star Game, el “Juego de las Estrellas”, donde se reúne a los mejores jugadores de la NBA para un fin de semana cargado de volcadas y jugadas fantasiosas que parecen más sacadas de un videojuego que del deporte de verdad.

Este año, el evento principal contará con un formato renovado, pero eso terminó pasando a un segundo plano al conocerse la noticia de que LeBron James, posiblemente la figura más emblemática de los últimos 15 años del básquetbol, participará por 22da ocasión consecutiva, pero, por primera vez, como suplente. Es decir, el máximo anotador de la historia de la competición no fue seleccionado para ser titular en una votación que incluye a aficionados, medios de comunicación y jugadores.

Un total de 24 jugadores fueron seleccionados para el All-Star, que se llevará a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero en Los Ángeles. Sin embargo, para esta edición se abandonará el tradicional formato de 12 contra 12, que históricamente fue Conferencia Este contra la Oeste, y más recientemente, en Estados Unidos contra el Resto del Mundo.

En este caso, la NBA anunció que los 24 atletas quedarán divididos en tres equipos de solo ocho jugadores cada uno, formando dos conjuntos enteramente estadounidenses y uno de extranjeros, que se enfrentarán todos contra todos.

En la Conferencia Oeste es un compañero de LeBron James el que lideró la votación: Luka Doncic. El esloveno está en su primera campaña completa con los Lakers de Los Ángeles y es, sin lugar a dudas, la gran figura de los angelinos. Es el máximo anotador de toda la liga, con un promedio de 33,6 puntos por juego, y el segundo máximo asistidor, con 8,8 asistencias por encuentro, solo por detrás de Cade Cunningham, de los Pistons (9,8).

Junto a Doncic fueron seleccionados el pívot Nicola Jokic, de los Denver Nuggets, el base Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, el pívot Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y el base Stephen Curry, de los Golden State Warriors.

Los reservas del Oeste serán Deni Avoija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (Los Angeles Lakers) y Jamal Murray (Denver Nuggets).

La edición de 2026 puede traer un caso curioso: el líder de la votación de la Conferencia Este podría llegar al Juego de las Estrellas jugando en la Conferencia Oeste.

Giannis Antetokounmpo volvió a ser el jugador más votado, justo cuando los Milwaukee Bucks, su equipo, están más dispuestos que nunca a escuchar ofertas por él. La franquicia de Wisconsin está en plena crisis, hoy fuera de los puestos de clasificación a la postemporada e incluso fuera del play-in (una suerte de repechaje).

El alero griego, que fue campeón en 2021, ve con buenos ojos una salida, y los que, según medios especializados, han picado en punta en las últimas horas, son los Golden State Warriors, que juegan en la otra conferencia.

Los de California ya perdieron a Jimmy Butler por lesión para toda la temporada y parecen estar dispuestos a poner jugadores y rondas de draft sobre la mesa para juntar a Giannis con Curry, en un movimiento que podría sacudir la NBA. La fecha límite para cerrar el acuerdo es este viernes 6 de febrero.

Junto al griego fueron seleccionados como titulares el alero Jaylen Brown, de los Boston Celtics, el base Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers, el base Jalen Brunson, de los New York Knicks, y el base Cade Cunningham, de los Detroit Pistons.

Como relevos por el Este figuran Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

