Agentes de Seguridad Nacional en Minneapolis portarán cámaras corporales, dice Noem

Todos los agentes de Seguridad Nacional en el terreno en Minneapolis recibirán cámaras corporales, anunció el lunes la secretaria Kristi Noem.

“Con efecto inmediato estamos desplegando cámaras corporales a cada agente en el terreno en Minneapolis”, escribió Noem en una publicación en redes sociales. “A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se expandirá a nivel nacional. Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”.

Defensores y críticos de las operaciones migratorias del Gobierno han solicitado durante mucho tiempo que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)—incluidos los de ICE y Aduanas y Protección Fronteriza— usen cámaras corporales. Los propios agentes del DHS han recurrido, en ocasiones, a grabar interacciones tensas con manifestantes en sus propios dispositivos personales.

Uno de los casos más conocidos fue cuando el agente que disparó y mató a Renee Good grabó el incidente con su teléfono celular.

Después de que dos agentes dispararan y mataran a Alex Pretti a finales de enero, los investigadores comenzaron a revisar más de 30 cámaras corporales usadas por los agentes ese día para reconstruir lo que había sucedido en los momentos previos a su muerte.

La investigación interna de Aduanas y Protección Fronteriza encontró en su informe inicial, que incluyó una revisión de las imágenes de las cámaras corporales, que solo los dos agentes habían disparado sus propias armas.

Alayna Treene, de CNN, le preguntó la semana pasada a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, por qué la administración no había exigido que los agentes del DHS usaran cámaras corporales tras el tiroteo de Pretti, un enfermero de cuidados intensivos.

Leavitt dijo que las conversaciones estaban en curso. “Se lo dejo a ellos y al presidente para que tomen esa decisión”, agregó.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que dejaba las decisiones sobre el uso de cámaras corporales a Noem.

“Bueno, no fue mi decisión. Yo habría, ya sabes — lo dejo en sus manos”, dijo el presidente. “Por lo general tienden a ser buenas para la policía, porque la gente no puede mentir sobre lo que está pasando… Pero si ella quiere hacer eso, estoy de acuerdo”, dijo Trump.

El anuncio de Noem llega después de que los demócratas del Senado y Trump negociaran un acuerdo para extender temporalmente el financiamiento del DHS por dos semanas mientras continúan las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre las demandas de la izquierda para frenar las tácticas de ICE.

El proyecto de ley de financiamiento ya fue aprobado en el Senado, y ahora la presión recae sobre los republicanos de la Cámara de Representantes.

Mientras los demócratas continúan delineando sus demandas para reformar o limitar las tácticas de los agentes de inmigración del DHS, algunos republicanos —incluso firmes partidarios de la aplicación de la ley migratoria del Gobierno— han expresado su apoyo a exigir el uso de cámaras corporales.

“No tengo problema con eso personalmente”, dijo el senador republicano y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, a Dana Bash de CNN, el domingo.

Johnson dijo que se opone a otras iniciativas de los demócratas, como la de exigir órdenes judiciales en casos de inmigración.

“Tenemos millones de casos atrasados”, dijo. “Así que exigir órdenes judiciales es su manera astuta de básicamente neutralizar nuestra capacidad de hacer cumplir cualquier ley de inmigración”.

