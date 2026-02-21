Las advertencias de ventisca se amplían mientras una gran tormenta se dirige a la ciudad de Nueva York y al noreste

Una tormenta de nieve de gran magnitud y alto impacto está a punto de azotar partes del noreste de EE.UU.…

Una tormenta de nieve de gran magnitud y alto impacto está a punto de azotar partes del noreste de EE.UU. con ventiscas, fuertes nevadas y vientos fuertes.

El pronóstico ha sido incierto durante días, pero finalmente se ha centrado en una gran tormenta desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra, incluyendo Nueva York, Boston y otras grandes ciudades.

La tormenta se intensificará rápidamente y se convertirá en una bomba ciclónica frente a la costa este a partir del domingo, lo que significa que estamos a solo un día de la llegada de sus peores condiciones.

Primeros estados de emergencia: la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir del mediodía del domingo, ya que se prevén nevadas significativas en la región. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul anunció el estado de emergencia en 22 de los 62 condados desde la mañana del domingo.

Preparativos en Nueva York ante condiciones peligrosas: el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que las condiciones podrían ser peores que las de la tormenta invernal del mes pasado. Las autoridades municipales han traído equipos externos de limpieza de nieve antes que en la tormenta anterior y han sumado cuadrillas adicionales para mantener accesibles aceras, paradas de autobús y caminos peatonales. Más de 40 centros de calefacción abrirán en la ciudad y equipos de asistencia intensificarán los esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar.

Autoridades se preparan ante el fuerte impacto: Hochul dijo que su equipo está "monitoreando de cerca" la tormenta e instó a los residentes a inscribirse para recibir alertas en tiempo real. En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser desplegará el equipo de nieve del distrito, compuesto por 200 quitanieves pesados y ligeros, para preparar las calles el domingo.

Advertencias de ventisca ampliadas: millones de personas en áreas metropolitanas desde Filadelfia hasta Boston están bajo advertencia de ventisca. Las alertas se extienden desde Delaware y el este de Maryland, pasando por Nueva Jersey, Nueva York y hasta el sur de Nueva Inglaterra. Es la primera advertencia de ventisca para la ciudad de Nueva York desde 2017.

Nevadas intensas: se espera que caiga 30 centímetros o más de nieve entre Filadelfia, Nueva York y Boston. También se prevén varios centímetros más al sur, incluyendo Baltimore y cantidades menores en la ciudad de Washington.

Se esperan importantes interrupciones de viaje: la nieve llegará al noreste durante el domingo, pero las peores condiciones serán la noche del domingo y el lunes. Viajar será peligroso o imposible, incluso para los desplazamientos del lunes. Más de 1.100 vuelos del domingo ya han sido cancelados, según FlightAware. Se espera que las interrupciones afecten gravemente a los aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, el Aeropuerto John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, junto con el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Posibles cortes de electricidad: las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad debido a la nieve intensa y húmeda y a la fuerza de los fuertes vientos con ráfagas de más de 65 km/h.

Se espera un impacto de importante a extremo desde partes de la península de Delmarva hasta el este de Pensilvania, gran parte de Nueva Jersey, el área triestatal de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, según el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Esto significa que viajar será peligroso o imposible y se esperan cierres generalizados.

Aún existen algunas diferencias sutiles en la trayectoria pronosticada de la tormenta que podrían aumentar o disminuir los totales de nieve en algunos lugares, pero la tormenta será muy fuerte de todas formas. La mayor cantidad de nieve, potencialmente 30 centímetros o más, probablemente caerá cerca, al este o sureste de la Interestatal 95, desde los alrededores de Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y Boston.

Esta sería la primera tormenta que deja más de 30 centímetros de nieve en el Central Park de Nueva York en poco más de cinco años. Una gran tormenta invernal hace aproximadamente un mes estuvo cerca de esa marca al dejar caer 29 centímetros.

La nieve será intensa y húmeda, del tipo que se adhiere a las ramas de los árboles y a los cables eléctricos. Al combinarse con ráfagas de viento superiores a 64 km/h, las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad dispersos. Se esperan ráfagas aún más fuertes, de hasta 90 km/h, a lo largo de la costa.

Los fuertes vientos empujarán el agua del océano hacia la costa como la marejada ciclónica de un huracán, lo que podría provocar inundaciones costeras de moderadas a localmente importantes desde Delaware y Nueva Jersey hasta Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Se esperan niveles máximos de agua con la marea alta, ya sea a última hora de la noche del domingo o a primera hora de la mañana del lunes.

Todo comenzará durante el día del domingo, cuando se desarrolle lluvia y nieve desde partes de Nueva York hasta el Atlántico Medio. La lluvia se transformará en nieve con la llegada de aire más frío.

Las condiciones empeorarán drásticamente el domingo por la noche y durante la noche a medida que la tormenta se intensifique rápidamente frente a la costa. Fuertes vientos y nieve que caerá a un ritmo de 2,5 cm o más por hora se expandirán hacia el norte desde el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra.

El peor momento de la tormenta seguirá azotando zonas desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra al amanecer del lunes. Viajar será peligroso o imposible en estas zonas, y se esperan ventiscas a lo largo de la costa.

La nieve y los fuertes vientos disminuirán de sur a norte durante la tarde. Para el lunes por la noche, la tormenta prácticamente estará remitiendo, pero algunas partes de Nueva Inglaterra aún estarán sufriendo sus últimos efectos.

