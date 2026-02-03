A un mes de la captura de Maduro, los venezolanos viven entre incertidumbre y expectativa: “La transición no ha iniciado”

La vida de los venezolanos dio un giro hace exactamente un mes. Un giro que nadie se hubiera esperado a…

La vida de los venezolanos dio un giro hace exactamente un mes. Un giro que nadie se hubiera esperado a principios de 2025, cuando Nicolás Maduro estaba en el arranque de su tercer período presidencial luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, defendidas como transparentes por el chavismo y cuestionadas por la oposición y más de 50 países, cuyos efectos se extienden y aún son inciertos no solo para Venezuela sino para toda América Latina. Ahora transcurren lo que Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez denominan “la transición” con escepticismo, expectativa y, sobre todo, incertidumbre.

En un principio, la madrugada del sábado 3 de enero no lucía diferente a las de años anteriores. Una bioanalista que reside en el este de Caracas y que, por seguridad, prefiere mantener su nombre en reserva, estaba en casa con su novio escuchando música y conversando cuando, como a la 1:30 de la mañana, decidieron salir a comprar refrescos y “chucherías”, como se le llama en Venezuela a los snacks. La mujer pensó entonces que saldrían “solo un momentico”.

“Agarramos el distribuidor Altamira hacia la autopista y, ya cerca de La Carlota (una base aérea militar), vimos una luz gigante naranja del tamaño de un edificio de cuatro pisos”, recuerda. En ese momento, se preguntó si eran fuegos artificiales. Su novio se rió y, bromeando, le dijo que “habían llegado los marines”. Segundos después, vieron esquirlas por todos lados en la autopista y el caucho de uno de sus neumáticos reventó.

Fue entonces que se percataron de que una batería antiaérea se había activado en la base militar, ubicada a un costado de la principal autopista que cruza la capital venezolana. Lograron parar un poco más adelante junto a la Esfera de Soto, una icónica escultura de la ciudad, donde cambiaron el neumático ante la mirada de dos policías jóvenes —“más asustados que yo”— y de otros dos hombres que se habían orillado por los grandes objetos desprendidos de la explosión. Ahí presenció otros dos estallidos que describe como un rugido en el cielo, “como si se tratara de una invasión extraterrestre”.

“Pregunté: ‘¿Qué está pasando?’. Y uno de los policías me dijo con todas sus letras que estaban bombardeando Fuerte Tiuna y la casa de Nicolás Maduro. Ahí entendí que era algo grande”, relata la mujer, aunque no terminó de creer que Maduro estaba detenido hasta que más adelante vio las fotos.

La bioanalista cuenta que todo pasó muy rápido. En contraste, los días posteriores se le hicieron lentos y complejos. Dice que aún se recupera del difícil momento. Sigue sin carro porque se le dobló la base y repararle sale costoso. No sale de noche y sufre ansiedad, especialmente si escucha fuegos artificiales o ruidos fuertes. Con respecto a la situación del país, dice sentirse atenta y a la expectativa de los anuncios para tener claro si es posible un cambio de fondo. “Uno real”, dice.

Aquella madrugada del 3 de enero, Estados Unidos realizó una operación militar que culminó con la detención del entonces presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la también diputada Cilia Flores. Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, 100 personas murieron y 100 resultaron heridas en esos hechos.

Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumiría como presidenta encargada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara una falta forzada de Maduro, un supuesto inédito que no está definido en la Constitución venezolana. Rodríguez insiste desde entonces en que se vive un nuevo momento político en el país y ya ha realizado varios cambios dentro del gabinete y en las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según especialistas consultados por CNN, Rodríguez ha efectuado al menos 28 cambios significativos en la FANB.

Un mes después de la captura de Maduro, el país transita aún un rumbo incierto mientras algunos expertos hablan sobre una posible transición, entre expectativas de mejoras económicas y gestos como avanzar en excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos, especialmente, luego del anuncio de una Ley de Amnistía que será debatida por la Asamblea Nacional con carácter de urgencia.

En Caracas, los ánimos se pulsan entre escepticismo, optimismo y aún mucho desconcierto. Un mes después hay señales de cambio. El precio de la carne y el pollo bajó, el precio de los inmuebles subió 22 %, según el economista Asdrúbal Oliveros, y las aerolíneas empiezan a regresar a Venezuela, incluida la estadounidense American Airlines. Sin embargo, Venezuela sigue en la lista de países con restricciones parciales para el otorgamiento de visas y las deportaciones de venezolanos siguen en el foco del Gobierno de Trump.

La Embajada de EE.UU. en Caracas retomó actividades con Laura Dogu como encargada de negocios y Venezuela designó al diplomático Félix Plasencia como su representante ante Washington. Dogu dejó claro en sus redes sociales que su reunión con Delcy y Jorge Rodríguez tenía como objetivo insistir en las tres fases que ya había planteado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y reconciliación y transición. Mientras tanto, el canciller Venezolano, Yván Gil, destacó que con este paso se da inicio a una era en la que Venezuela se compromete a defender el derecho internacional.

Algunos políticos como los opositores Andrés Velásquez y Delsa Solórzano anunciaron que decidieron salir de la clandestinidad como respuesta al nuevo momento político que enmarca la Venezuela sin Maduro, pero al mismo tiempo dicen mantener cautela al igual que los ciudadanos con posturas críticas a quienes ejercen el poder.

Carlos Núñez, de profesión administrador, se mantiene a la expectativa y considera que la liberación de personas detenidas por motivos políticos puede sembrar un gran precedente en el país. Considera que aún hay que redimensionar muchas cosas en materia legal, económica y social, pero en su opinión las excarcelaciones constituyen un gran avance para el cambio. Mientras, para Gerardo Jiménez, sexólogo, la transición es lo más importante.

En contraste, Jessica Díaz de profesión diseñadora gráfica, piensa que en el país las cosas están marchando bien y no le parece que haga falta un cambio. “Espero que regresen el presidente y su esposa”, enfatiza.

Otro ciudadano, que prefirió no identificarse para resguardar su seguridad, dice que sigue muy atento porque, pese a que se habla de cambios, el miedo persiste. “Hasta siendo un ciudadano cabal, cualquiera puede ser en algún momento parado en la calle para que le hagan alguna revisión o le hagan algunas preguntas”, afirma.

Durante años, el experto venezolano en política Benigno Alarcón ha estudiado y enseñado sobre los procesos de transiciones políticas que se han vivido en distintas partes del mundo y en su opinión, a un mes de la salida de Maduro, “la transición propiamente no ha iniciado”. Dice que incluso en la explicación que ofreció el secretario Marco Rubio ante el Congreso se perfila una fase preparatoria.

En el marco del foro “Descifrando la transición venezolana”, realizado en Caracas el 29 de enero, Alarcón describe el momento actual como un proceso inédito, coercitivo y cargado de dudas, al tiempo que explica que una transición genuina requiere tres elementos coincidentes que hoy faltan: un nuevo gobierno efectivo, un cambio institucional en las reglas del juego y el control del monopolio de la fuerza por parte de ese gobierno. Concluye que no se puede decir que estamos en transición y agrega que quienes quieren democracia apuestan a que se avance en ese camino.

Para Alarcón, quienes controlan el poder no tienen entusiasmo por hacer elecciones en un corto plazo porque saben que esto no les favorecería, así que van a retrasarlo al máximo. Considera también que Delcy Rodríguez, en su rol como presidenta encargada, busca extender plazos constitucionales indefinidamente para seguir al frente del Gobierno, con apoyo del Poder Judicial bajo un esquema sin precedentes de falta forzada.

“Dependerá de las encuestas: si ven chance de ganar, llamarán a elecciones; si no, postergarán”, argumenta. “Pretenden ganar tiempo y mantener el poder”, advierte Alarcón, y agrega que la presión externa de EE.UU. es clave, pero insuficiente. “Washington puede dar incentivos, pero la legitimidad solo la da el pueblo venezolano eligiendo. La sociedad debe reclamar democracia”, explica.

Sobre la líder opositora María Corina Machado, afirma que su presencia en el exterior facilita interlocución con gobiernos. Sin embargo, considera que debería regresar pronto a Venezuela.

A un mes de la captura de Maduro, Alarcón destaca la reapertura de la Embajada estadounidense —no para visas, sino para “controles de inteligencia y económicos en un país en conflicto”— y la subordinación simbólica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Sin embargo, el experto también urge a que se cumplan las promesas. Recuerda que el gobierno dice haber liberado más de 800 presos políticos y que es posible considerando que muchos de estos casos no han sido registrados en listas de ONG. De acuerdo con Foro Penal, el número de excarcelaciones verificadas a la fecha llega a 344. Pero, en su opinión, los de las listas también deben salir y tal como reclaman los estudiantes universitarios debe ser con libertad plena y no con restricciones.

Alarcón concluye asegurando que la gente se desespera por lo lento, pero el proceso avanza con orden en el desafío de si este modelo coercitivo funcionará o si la dilación prevalecerá. Al respecto dice tener dudas.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, considera que el momento actual no es transición plena ni continuismo, sino un “momento de los ciudadanos” que deben imponer democracia respetando y haciendo respetar la Constitución y en especial los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024. La oposición preserva las actas que aseguran prueban el triunfo de Edmundo González y la ilegitimidad de Maduro. Mientras, el Consejo Nacional Electoral defiende el resultado anunciado pero sin mostrar las actas.

A su juicio, “el primer paso para que en Venezuela haya democracia es la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos”. Considera que en ese sentido no se pueden aceptar migajas como visitas a personas en prisiones, mientras familiares siguen esperando. Considera que el aparato represivo no ha sido desmantelado y que no hay aún cambios sustanciales.

El jurista también cuestiona lo que considera como la paradoja militar del 28 de enero, fecha en la cual la fuerza armada reconoció a Delcy Rodríguez como comandante en jefe, incompatible con Maduro en ese rol. “No puede haber dos comandantes”, dice.

Apitz adicionalmente señala que al hablar del 3 de enero, solo se mencionan víctimas, pero no hay responsables. “¿Dónde están los poderes públicos que permitieron que se agrediera la integridad territorial y se concretara la extracción de Maduro?”, se pregunta.

Un mes después, Venezuela sigue debatiéndose entre la incertidumbre y la expectativa. Hay quienes perciben señales de apertura y optimismo, mientras otros insisten en que la verdadera transición luce aún lejana. El chavismo mantiene el control entre cambios, tensiones políticas y promesas de reformas.

Entretanto, para muchos las heridas todavía permanecen abiertas y el miedo sigue estando a la orden del día. Otros piensan que el momento abre una rendija de posibilidad para reconstruir la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos. Mientras, persisten dudas sobre si esta nueva etapa derivará en una transición a la democracia o si el cambio que muchos esperan quedará en pausa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.