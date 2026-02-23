¿A qué hora es y cómo ver el discurso del Estado de la Unión?

El presidente Donald Trump se dirigirá a una sesión conjunta del 119.º Congreso de EE.UU. el martes, tras aceptar la…

El presidente Donald Trump se dirigirá a una sesión conjunta del 119.º Congreso de EE.UU. el martes, tras aceptar la invitación formal del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en enero.

Conocido como el discurso del Estado de la Unión (SOTU, por sus siglas en inglés), es una oportunidad para que el presidente describa los objetivos de su administración y aborde los problemas más urgentes del país.

Si bien sus orígenes se remontan al Artículo II de la Constitución (George Washington pronunció el primero, en 1790, en Nueva York, que entonces era la capital), este ritual ha evolucionado drásticamente: desde breves memorandos escritos en el siglo XIX hasta espectáculos televisados ​​en horario de máxima audiencia que influyen en los ciclos informativos, los mercados financieros y la opinión pública.

Trump pronunciará su primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato el martes 24 de febrero de 2026 a las 9 p.m. (hora de Miami).

Cuando Trump suba al estrado el martes por la noche, se espera que el vicepresidente J. D. Vance y Johnson se sienten detrás de él, a ambos lados.

Frente al presidente, se sentarán miembros del gabinete, jueces de la Corte Suprema, jefes del Estado Mayor Conjunto, exmiembros del Congreso y miembros del cuerpo diplomático. Los asientos en el resto de la cámara no están asignados, según el Servicio de Investigación del Congreso. Los senadores y miembros de la Cámara de Representantes se asignan por orden de llegada.

El presidente y la primera dama también suelen invitar a unas dos docenas de invitados a sentarse en la galería, para ayudar a humanizar el mensaje del presidente, tanto para los responsables políticos como para los espectadores en casa.

Una persona estará ausente durante el discurso: el superviviente designado. El sobreviviente designado es un miembro del Gabinete elegido para permanecer en un lugar seguro durante el discurso en caso de catástrofe, a fin de garantizar la continuidad del Gobierno. Doug Collins, secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos, recibió esta función durante el discurso presidencial de 2025.

CNN en Español tiene programación especial desde las 8 p.m., hora de Miami, hasta medianoche, a cargo de Juan Carlos López en Atlanta. CNNEE transmitirá la respuesta demócrata en español, a cargo del senador Alex Padilla, de California.

CNN comenzará su cobertura especial a las 8:00 p. m., hora de Miami, en streaming en CNN, la aplicación de CNN y CNN.com para los suscriptores; hay funciones de streaming exclusivas adicionales disponibles a través del servicio “All Access” de CNN.

El discurso también se transmitirá en vivo por ABC, CBS, NBC, Fox y PBS desde las 9:00 p.m., hora de Miami, hasta aproximadamente las 11:00 p.m.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.