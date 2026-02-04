4 muertos en choque múltiple de 30 vehículos en Colorado mientras fuertes vientos avivan incendios forestales

Al menos cuatro personas han muerto en un choque múltiple de vehículos en Colorado y varios incendios están surgiendo en…

Al menos cuatro personas han muerto en un choque múltiple de vehículos en Colorado y varios incendios están surgiendo en las Llanuras mientras poderosos vientos causan estragos en la región, obligando a miles a evacuar.

El accidente en la Interestatal 25, al sur de Pueblo, Colorado, involucró a más de 30 vehículos, mientras ráfagas de viento de hasta 98 km/h levantaban polvo y tierra, reduciendo la visibilidad y provocando condiciones de “brown out” (visibilidad casi nula por polvo).

Al menos 29 personas fueron trasladadas al hospital con lesiones, según la Patrulla Estatal de Colorado. Sus heridas fueron descritas como leves a moderadas, con “unas pocas” consideradas graves.

“La visibilidad era prácticamente nula”, dijo el comandante Brian Lyons de la Policía Estatal de Colorado, describiendo el evento de viento como uno que se movió muy rápidamente.

Más de 750.000 personas en cinco estados a lo largo de las Llanuras enfrentan este martes condiciones meteorológicas de incendio de Nivel 3 de 3, extremadamente críticas: ráfagas de viento dañinas de hasta 70 mph, aire extremadamente seco y abundante vegetación muerta y seca. El Servicio Nacional de Meteorología lo calificó como una rara “Situación Particularmente Peligrosa” en una advertencia de bandera roja.

Un incendio forestal que estalló en Woodward, Oklahoma —una ciudad de unos 12.000 habitantes en el noroeste de Oklahoma— ha obligado a evacuar a entre 3.000 y 4.000 personas en el cuadrante suroeste de la ciudad, dijo Matt Lehenbauer, gerente de emergencias del condado de Woodward, a la afiliada de CNN KOCO.

El campus de Woodward de la Universidad Estatal del Noroeste de Oklahoma fue evacuado y cerrado hasta nuevo aviso debido a los incendios, informó la escuela en la red social X.

Otro incendio que surgió más temprano en la mañana en el condado de Beaver, Oklahoma, cruzó rápidamente hacia el suroeste de Kansas en solo unas horas. El incendio de Ranger Road había consumido aproximadamente 15.000 acres hasta la tarde del martes, según el Servicio Forestal de Oklahoma.

El fuego amenaza al menos a dos comunidades en Kansas. Se están llevando a cabo evacuaciones en Englewood y Ashland, según la afiliada de CNN KAKE. Al menos un centro de salud en Ashland, una ciudad de alrededor de 700 habitantes, informó en una publicación en redes sociales que estaba evacuando.

El humo salía de las llanuras mientras un agricultor corría a cavar una línea cortafuegos cerca de Hooker, Oklahoma, mostró un video de Jaden Pappenheim en SevereStudios.

El viento azotaba y el ganado huía mientras los primeros en responder intentaban controlar las intensas llamas, mostró otro video.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo que estaba siendo informado sobre la respuesta ante el incendio y que está coordinando con el servicio forestal del estado y las agencias de manejo de emergencias, así como con los socorristas locales.

Se prevén los vientos más intensos este martes por la tarde en las zonas más afectadas de las Altas Llanuras.

“Con un alto peligro de incendios que se espera continúe en los próximos días, insto a todos los habitantes de Oklahoma a permanecer alerta, seguir las órdenes de evacuación y evitar cualquier actividad que pueda provocar nuevos incendios”, dijo el gobernador en una publicación en X.

Stitt solicitó recursos aéreos a Texas para ayudar con los incendios en su estado, pero ha estado demasiado ventoso para volar, dijo el gobernador a KOCO.

“He instruido a todos los recursos forestales de la parte este del estado, que ya están en camino —la mayoría ya está allí— para que pongamos todas las mangueras de incendios que tengamos y todos los bulldozers, asegurándonos de que tengamos esas líneas preparadas”, dijo.

“Tenemos un verdadero desastre en marcha… todavía estamos coordinando para intentar conseguir más bomberos”, dijo Lehenbauer, gerente de emergencias del condado, a KOCO.

El incendio está arrasando una zona donde un tornado en 2012 mató a seis personas y destruyó 90 viviendas, dijo Lehenbauer.

Más al sur, las autoridades emitieron una advertencia de incendio el martes por la tarde en el Panhandle de Texas por un “incendio forestal peligroso” a unas cuatro millas al este de Goodnight, Texas, que se movía hacia el noreste a entre 3 y 5 millas por hora.

El fuego arrasó pastizales mientras los vientos racheados soplaban, según mostró un video compartido por el Departamento de Bomberos de New Waverly en Texas.

Las ráfagas de viento aumentaron en un área extensa de las Llanuras y se intensificaron durante la tarde. Burlington, Colorado, registró una ráfaga de 71 millas por hora y se observaron ráfagas de más de 60 millas por hora en el oeste de Kansas y los panhandles de Oklahoma y Texas.

Incendios forestales anteriores que iniciaron en condiciones similares han sido devastadores: el incendio Smokehouse Creek del 2024 en el Panhandle de Texas, el mayor incendio forestal del estado, arrasó con más de 500 estructuras.

Las preocupaciones por el clima de incendios alcanzaron su punto máximo el martes por la tarde, cuando los vientos eran más fuertes y la humedad relativa descendió entre el 10 y el 15%. Las condiciones seguirán siendo peligrosas hasta las primeras horas de la noche, antes de suavizarse durante la noche.

Los fuertes vientos de este martes en las Llanuras también están generando algo más que condiciones peligrosas para incendios.

Vehículos de gran tamaño como camiones semirremolques podrían volcarse y cualquier polvo levantado en el aire podría causar baja visibilidad para los conductores. También son posibles cortes de energía dispersos.

Otra tormenta podría aumentar los vientos e incrementar el peligro de incendios a condiciones críticas, el segundo nivel más alto, mañana por la tarde en el sur de las Altas Llanuras, desde el este de Nuevo México y el oeste de Texas hasta el Panhandle de Oklahoma, el suroeste de Kansas y el sureste de Colorado.

