Zohran Mamdani asume como alcalde de la ciudad de Nueva York

Zohran Mamdani, el socialista democrático que hizo campaña con la promesa de enfrentar la crisis de asequibilidad en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, juró este jueves como el 112.º alcalde de la ciudad de Nueva York.

Mamdani, un inmigrante de 34 años originario de Uganda, hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán, el primer alcalde de origen surasiático y el alcalde más joven en ocupar el cargo en más de un siglo.

“Este es realmente el honor y el privilegio de toda una vida”, dijo Mamdani instantes después de prestar juramento.

El exasambleísta estatal por Queens captó la atención mundial y sorprendió al establishment político con su victoria en las primarias demócratas el verano pasado, tras una campaña centrada en la asequibilidad. Prometió crear un programa universal de cuidado infantil, congelar los alquileres para cerca de dos millones de inquilinos con renta regulada y hacer que los autobuses de la ciudad sean “rápidos y gratuitos”.

Mamdani juró poco después de la medianoche durante una ceremonia privada junto a su esposa, la artista Rama Duwaji. Sus padres, la cineasta Mira Nair y Mahmood Mamdani, profesor de la Universidad de Columbia, también estuvieron presentes.

Para la ceremonia, Mamdani eligió un Corán de la Biblioteca Pública de Nueva York que alguna vez formó parte de la biblioteca personal del historiador afro-latino Arturo Schomburg.

En un comunicado previo a la ceremonia, la biblioteca dijo que la elección del libro sagrado del islam por parte de Mamdani “marca un momento significativo en la historia de nuestra ciudad”.

Se trata de una decisión cargada de significado para Mamdani y para los cientos de miles de musulmanes que viven en la ciudad de Nueva York. Es la primera vez que se utiliza un Corán en la investidura de un alcalde.

Además del ejemplar de la Biblioteca Pública de Nueva York, Mamdani también usó un Corán que perteneció a su abuelo durante la ceremonia de medianoche, según su equipo de transición.

La secretaria de Justicia del estado de Nueva York, Letitia James —a quien Mamdani ha descrito como una “inspiración política”—, tomó el juramento mientras Mamdani colocaba su mano izquierda sobre ambos libros.

El escenario fue simbólico. Mamdani juró en el andén de la antigua estación de metro del City Hall, debajo del parque City Hall, en Manhattan: una joya arquitectónica cuyos techos abovedados con azulejos, tragaluces de vidrio de colores y candelabros de latón han permanecido inactivos desde que la estación cerró en 1945.

El lugar, cerrado al público salvo por visitas guiadas ocasionales, es una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York que abrieron en 1904, marcando el inicio de una nueva era de innovación y crecimiento para la ciudad.

Tras asumir el cargo, Mamdani habló sobre la importancia del lugar y lo calificó como “un testimonio de la relevancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”.

También anunció a Michael Flynn, un veterano planificador urbano, como el próximo comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad.

El transporte público ha sido un eje central de la agenda de Mamdani. Además de proponer que los autobuses sean gratuitos, ha dicho que su gobierno ampliará la red de ciclovías y optimizará las calles para los peatones.

Una ceremonia pública se celebrará este jueves por la tarde en la plaza del City Hall. Se espera la asistencia de al menos 4.000 personas, entre ellas figuras destacadas del movimiento progresista. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentará a Mamdani y el juramento público será administrado por el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders.

En la investidura de la tarde en el City Hall, se espera que Mamdani utilice el Corán de su abuelo, además de otro que perteneció a su abuela.

Una fiesta callejera organizada por el equipo de transición de Mamdani —bautizada como la “Inauguración de una nueva era”— se extenderá por Broadway, con simpatizantes del nuevo alcalde reunidos frente a las rejas del City Hall.

La ambiciosa agenda de Mamdani ha generado cierto escepticismo. Ha propuesto gravar a los más ricos para financiar sus iniciativas, algo que solo puede lograr con el respaldo de la Legislatura estatal y del gobernador. Y aunque asume el cargo en un momento de fortaleza económica general en la ciudad, el alto costo de vida sigue presionando a los neoyorquinos de clase trabajadora.

El inicio del gobierno de Mamdani también coincide con un momento en el que el Partido Demócrata a nivel nacional lidia con su identidad y busca reactivar a una base dividida. Su victoria ha reavivado el debate sobre si el partido debería desplazarse más a la izquierda y priorizar la asequibilidad como tema central de cara a las próximas elecciones intermedias.

