Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos con “Avatar: Fire and Ash”

Quizás su rostro no sea reconocible en las películas de la trilogía “Avatar”, pero el éxito de recaudación de “Avatar: Fire and Ash” ha hecho que Zoe Saldaña se haya convertido en la actriz más taquillera en la historia de Hollywood, pues sus cintas han generado ingresos de US$ 15.470 millones, según los registros del sitio web The Numbers.

La actriz agradeció el martes en su cuenta oficial de Instagram haber logrado situarse como la actriz más taquillera de todos los tiempos. “Un logro posible únicamente gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores de los que he tenido la fortuna de formar parte, a cada director que confió en mí” dijo en un video.

Nacida en Nueva Jersey de padre dominicano y madre de ancestros dominicanos y puertorriqueños, Saldaña suma a su participación en la trilogía “Avatar”, su presencia en la franquicia “Star Trek” y en cinco películas del Universo Cinematográfico Marvel, entre ellas “Avengers: Endgame”, en 2019, con el personaje de Gamora, integrante de los Guadianes de la Galaxia.

Saldaña ha actuado en las tres películas más taquilleras de la historia a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo, que registra la recaudación cinematográfica: “Avatar” (2009), con US$ 2.923 millones; “Avengers: Endgame” (2019), con US$ 2.799 millones; y “Avatar: The Way of Water” (2022), con US$ 2.334 millones.

La actriz, de 47 años, es también la primera actriz que figura en cuatro películas que han recaudado más de US$ 2.000 millones en la taquilla global, gracias a la trilogía “Avatar” y la dupla de “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War” (US$ 2.052 millones).

La película que hizo de Saldaña la nueva reina de la taquilla es “Avatar: Fire and Ash”, que al 11 de enero, ha recaudado a nivel global US$ 1.232 millones, según Box Office Mojo.

Saldaña se une a un grupo de estrellas de cine que han participado en lucrativas franquicias, como Samuel L. Jackson (Nick Fury en Marvel, “Star Wars” y “Jurassic Park”), Scarlett Johansson (Black Widow en Marvel y “Jurassic World”), Keanu Reeves (“The Matrix”, “John Wick”), Tom Cruise (“Mission: Impossible”, “Top Gun”), Robert Downey Jr. (Tony Stark en Marvel), Vin Diesel (“Fast and Furious”), Harrison Ford (“Star Wars”, Indiana Jones), Chris Pratt (Star-Lord en Marvel y “Jurassic World”) y Mike Myers (“Shrek”, “Austin Powers” y “Wayne’s World”), entre otros

Ganadora del premio Oscar en 2025 a mejor actriz de reparto por su participación en la película “Emilia Pérez”, Saldaña se encontraba en el tercer puesto de las estrellas más taquilleras, superada por Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. Pero el desempeño en las salas de cine de “Avatar: Fire and Ash” (que sigue en cartelera) impulsó a Saldaña al sitial de honor.

