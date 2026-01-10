Xiomara Castro publica un decreto que ordena un recuento de votos a 17 días del cambio de Gobierno en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó el viernes un decreto aprobado por el Congreso, por mayoría, que ordena un…

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó el viernes un decreto aprobado por el Congreso, por mayoría, que ordena un recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando faltan solo 17 días para que deba realizarse el cambio de Gobierno en el país centroamericano.

El decreto, avalado por el pleno del Congreso, dice que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe volver a contar los sufragios de los tres niveles electivos —presidencia, diputaciones y municipios— con el argumento de que en la contienda hubo diversas irregularidades y, según los diputados promotores, se produjo la interferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien días antes de las votaciones expresó su respaldo al candidato del Partido Nacional, el conservador Nasry “Tito” Asfura. El 24 de diciembre, el CNE declaró ganador a Asfura, por un estrecho margen por arriba del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con el decreto, si el CNE se niega a hacer el recuento, el propio Congreso lo llevará a cabo.

La presidenta Castro se refirió al tema este sábado en una publicación en su cuenta de X. En ella, la mandataria llamó a Trump a tener “un diálogo directo y franco” sobre la elección en Honduras y sus pronunciamientos a favor de Asfura, los cuales, dijo, “influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quien quedó en el tercer lugar.

Además, Castro defendió la publicación del decreto que ordena el recuento, con el argumento de que, sostuvo, el CNE no contó todas las actas y no resolvió todas las impugnaciones al proceso electoral.

“No seré cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos”, dijo la mandataria.

“Por estas razones, de dignidad histórica, sanciono con mi firma el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena el escrutinio y conteo de los votos que no se quieren contar y fueron emitidos por el pueblo hondureño el domingo 30 de noviembre, dejando constancia de mi apego irrestricto a la voluntad del votante y a la soberanía de Honduras; y que respeto la alterabilidad en el ejercicio de la presidencia”, agregó.

CNN contactó al CNE y al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios y espera respuesta.

CNN también busca contactar a Asfura, quien se prevé que asuma la presidencia el 27 de enero.

Desde la fuerza política del presidente electo, el diputado Tommy Zambrano, líder de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, descalificó el decreto, que consideró “un atentado contra la democracia”.

“Pretender manipular el proceso electoral, trasladar material electoral al Congreso Nacional y alterar la voluntad popular es un abuso de poder y un uso indebido del aparato del Estado por parte de LIBRE”, dijo Zambrano en X.

“A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia”, añadió.

Fuera de Honduras, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el decreto publicado porque, dijeron, “ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática”.

“Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, señalaron.

