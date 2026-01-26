Videos y declaraciones de testigos aportan detalles sobre los momentos previos al tiroteo en el que murió Alex Pretti

Poco antes de su fatal encuentro con agentes federales de inmigración el sábado, Alex Pretti fue confrontado en una calle…

Poco antes de su fatal encuentro con agentes federales de inmigración el sábado, Alex Pretti fue confrontado en una calle de Minneapolis por un agente que luego estuvo en la escena del tiroteo, según muestra un video analizado por CNN.

Ese video, combinado con declaraciones judiciales presentadas por testigos presenciales, arroja nueva luz sobre los momentos que condujeron al incidente mortal.

Esos momentos están siendo objeto de un mayor escrutinio en medio de una retórica cada vez mayor por parte de los funcionarios de la administración Trump, que intentaron presentar a Pretti como un agitador violento involucrado en un “disturbio” mientras agentes federales llevaban a cabo una operación de inmigración.

“El sospechoso sí portó un arma, una pistola de nueve milímetros de alta capacidad y cargada, a un disturbio”, declaró el domingo a CNN el agente de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino. Afirmó que Pretti “estaba en el lugar obstaculizando y agrediendo activamente a las fuerzas del orden”, y que los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron las víctimas del tiroteo.

Aún se desconoce mucho sobre los momentos previos a la muerte de Pretti, incluso cuándo llegó al lugar y qué hizo antes de los incidentes grabados en cámara.

Pero los videos analizados por CNN hasta el momento no captan ninguna acción violenta por parte de los manifestantes, quienes hacen sonar silbatos y gritan a los agentes federales, ni tampoco muestran a Pretti actuando violentamente o sosteniendo la pistola que un agente federal le quitó de la cintura segundos antes de que lo mataran.

“No veo nada ilegal en lo que hizo el Sr. Pretti”, dijo Rob Doar, presidente del Centro Legal de Propietarios de Armas de Minnesota. “Creo que el discurso que ha estado saliendo (del gobierno) después tendrá un efecto disuasorio… confundirá a la gente sobre sus derechos reales”.

Uno de los primeros relatos del inicio de la protesta proviene de un testigo anónimo que presentó una declaración ante un tribunal federal en apoyo de un caso en curso contra el Departamento de Seguridad Nacional por su ofensiva contra la inmigración.

Ese testigo, un pintor de caras de niños que vive en el barrio Whittier de Minneapolis, donde ocurrió el tiroteo, describió que se estaba preparando para ir a trabajar cuando escuchó por primera vez los silbatos de los manifestantes alrededor de las 8:50 am, según muestran los registros.

En la presentación, el testigo relató que, al conducir hasta la esquina de la avenida Nicollet y la calle 26 Oeste, en dirección al lugar del incidente, vio a varios agentes federales y a unos 15 manifestantes reunidos, entre ellos Pretti, quien, según el testigo, estaba “actuando para facilitar la circulación”. Los agentes del ICE estaban “rodeando los vehículos y golpeando las ventanas”, escribió el testigo.

En una declaración en X, el DHS dijo que los agentes en el área “estaban llevando a cabo una operación específica en Minneapolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta”.

Nilson Barahona, otro testigo, declaró a CNN que se encontraba en Glam Doll Donuts, en la misma calle, cuando un agente federal que huía entró corriendo al restaurante. El personal de la tienda de donas cerró rápidamente las puertas con llave, y al no poder entrar, se concentraron en “los que estaban afuera, que habían venido a ayudar”, dijo Barahona. Afuera del restaurante, Barahona comentó que los observadores comenzaron a hacer ruido y a tocar sus silbatos.

Otro video filmado desde un automóvil en movimiento y analizado por CNN muestra a dos agentes federales cruzando la calle y confrontando a Pretti en casi el mismo lugar donde luego le dispararon y lo mataron.

Se ve a un agente, con chaqueta oscura y gorro marrón claro, colocando una mano sobre el torso de Pretti y empujándolo hacia atrás para sacarlo de la calle mientras Pretti graba con su teléfono. Pretti parece hablar animadamente con el agente que lo empuja, pero sus palabras son inaudibles.

No está claro en qué momento exacto se grabó el video en los minutos previos al tiroteo. El testigo anónimo escribió en la declaración judicial que, poco después de su llegada, un agente vino “y nos pidió que retrocediéramos”. Pretti, dijo el testigo, “se quedó en la calle, filmando”.

Unos dos minutos antes del tiroteo, otro video grabado desde un auto cercano muestra a agentes federales sujetando a alguien en medio de la calle y luego llevándoselo. Se puede ver a Pretti de pie al borde de la calle, aparentemente grabando la escena con su teléfono. El testigo describió haber visto a alguien siendo arrojado al suelo, aunque no está claro si se trata del mismo incidente.

Varias grabaciones de transeúntes muestran lo que sucedió después, según un análisis de siete videos realizado por CNN. Se ve a Pretti haciendo señas al tráfico en la calle antes de gritarle a un agente, quien se le acerca y empuja a otra mujer. Después de que Pretti se interpusiera entre el agente y la mujer, este lo roció con un irritante químico y lo puso de rodillas.

Al menos otros seis agentes se reúnen rápidamente. Los agentes se colocan junto a Pretti y lo empujan al suelo mientras parece resistirse, lo que provoca una pelea en la calle. El agente del gorro marrón claro que había empujado a Pretti en el video anterior se ve cerca.

Desde algunos ángulos de cámara se puede ver a otro agente, con chaqueta gris, metiendo la mano entre los otros agentes y sacando un arma que parece coincidir con la que, según el DHS, Pretti poseía, antes de alejarse. Aproximadamente un segundo después, se oye el primero de un total de 10 disparos, dejando el cuerpo de Pretti tendido en el suelo.

“Le dispararon muchísimas veces”, escribió el testigo en la declaración. “No sé por qué le dispararon. Solo estaba ayudando. Estaba a un metro y medio de él y simplemente le dispararon”.

En una declaración en X , el DHS dijo que “los médicos en la escena brindaron ayuda médica de inmediato”.

Sin embargo, los videos no parecen mostrar a agentes federales brindando asistencia médica a Pretti hasta más de un minuto después del tiroteo, aunque varios agentes parecen comenzar a registrar su cuerpo inmóvil después de unos 30 segundos.

Otro testigo que presentó una declaración judicial, un pediatra que vio el tiroteo desde la ventana de su apartamento y luego fue a la escena para ayudar, dijo que los agentes de ICE inicialmente se resistieron a permitirles evaluar a Pretti.

“Ninguno de los agentes de ICE que estaban cerca de la víctima le estaba realizando RCP, y pude ver que la víctima se encontraba en estado crítico”, escribió el pediatra en la declaración. “Insistí en que los agentes me permitieran evaluarlo… Sentí la obligación profesional y moral de ayudar a este hombre, especialmente porque ninguno de los agentes lo estaba ayudando”.

El pediatra escribió que un agente finalmente cedió tras cachearlos para comprobar si tenían armas. Pretti estaba acostado de lado, lo cual, según el pediatra, no es una práctica médica habitual para una víctima de tiroteo.

“Tomarle el pulso y administrarle RCP es una práctica habitual”, escribió el pediatra. “En lugar de hacer cualquiera de estas dos cosas, los agentes de ICE parecían estar contando sus heridas de bala”. Pretti tenía múltiples heridas de bala y no tenía pulso, escribió el pediatra, y añadió que comenzaron la RCP antes de que llegara el personal de emergencias médicas y se hiciera cargo.

El domingo, mientras los videos del incidente mortal circulaban por las redes sociales, los funcionarios de la administración Trump continuaron reiterando su afirmación de que el tiroteo de Pretti estaba justificado.

“Cuando un agente te dice que te retires y te da órdenes, debes obedecer”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en una entrevista con Fox News. “No deberías presentarte con armas… y sin ninguna indicación de cómo se usarán”. Quienes se oponen a los operativos migratorios en Minneapolis, dijo, “no son solo manifestantes, son alborotadores violentos”.

Pero los expertos policiales entrevistados por CNN cuestionaron si el uso de la fuerza fue legítimo, señalando la lluvia de balas una vez que Pretti ya estaba en el suelo y notando que Pretti no parecía amenazar activamente a los agentes.

Brian Higgins, profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice y jefe de policía retirado, señaló que “hay muchas preguntas que deben responderse” sobre el tiroteo, incluyendo cómo el arma de fuego de Pretti pudo haber influenciado la percepción de la situación por parte de los oficiales.

Aun así, “no me pareció que este individuo tuviera el arma en la mano en ningún momento”, dijo Higgins. “Así que, en realidad, no hay ninguna amenaza. Simplemente la lleva consigo”.

Kyung Lah, Jeff Winter y Audrey Ash de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.