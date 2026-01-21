Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, anuncia que está embarazada de su cuarto hijo

La familia vicepresidencial está de celebración. Este martes, Usha Vance y el vicepresidente J. D. Vance compartieron la noticia de…

La familia vicepresidencial está de celebración. Este martes, Usha Vance y el vicepresidente J. D. Vance compartieron la noticia de que se encuentran esperando un bebé, cuyo nacimiento está previsto para el próximo verano.

“Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé están bien, y todos estamos esperando con ansias darle la bienvenida a finales de julio”, dijeron en un comunicado conjunto publicado en las redes sociales.

Los Vance tienen tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel, quienes a menudo los han acompañado en viajes por todo el país y el mundo.

Esta será la primera vez que una segunda dama en funciones tenga un bebé mientras ocupa el cargo, aunque hay precedentes entre las primeras damas.

La primera dama Frances Cleveland, esposa del presidente Grover Cleveland, dio a luz a su hija Esther dentro de la Casa Blanca en 1893, y tuvo un segundo hijo, Marion, dos años después (nacida en Massachusetts).

La primera dama Jacqueline Kennedy tuvo un tercer hijo, Patrick Bouvier Kennedy, en 1963, quien nació prematuramente en Cape Cod y falleció a los dos días de enfermedad de la membrana hialina.

El mensaje de los Vance describió el momento como “emocionante y ajetreado” y expresó su agradecimiento a los doctores militares y su personal.

Usha Vance, de 40 años, dejó su trabajo como abogada pública de alto perfil cuando su esposo se convirtió en el segundo al mando del presidente Donald Trump, y ha aparecido frecuentemente a su lado durante su primer año en el cargo.

Ha formado un pequeño equipo de colaboradores, ha adaptado a sus hijos a la vida en el Observatorio Naval y se ha instalado en el rol. Ha asumido la alfabetización infantil como plataforma, lanzando un reto de lectura de verano el año pasado.

Se espera que la pareja lidere la delegación estadounidense en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán, Italia, el próximo mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.