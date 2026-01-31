Una serie de fotos de los archivos Epstein parecen mostrar al expríncipe Andrés en el suelo con una mujer

Fotografías que parecen mostrar al expríncipe Andrés en cuatro patas, inclinado sobre una mujer o niña tumbada en el suelo,…

Fotografías que parecen mostrar al expríncipe Andrés en cuatro patas, inclinado sobre una mujer o niña tumbada en el suelo, surgieron en la última publicación de archivos de Epstein del Departamento de Justicia de EE.UU. el viernes.

La publicación aumentó la presión política sobre el desacreditado miembro de la realeza, con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, pidiendo que Andrés Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, testifique ante el Congreso de EE.UU. sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Las víctimas de Epstein deben ser la primera prioridad”, dijo Starmer a los periodistas durante una visita a Japón el sábado, y agregó: “No se puede poner a las víctimas en el centro si no estás dispuesto a hacer eso”.

En una imagen sin fecha, Andrés Mountbatten-Windsor mira directamente a la cámara mientras se inclina sobre la figura completamente vestida, cuyo rostro está oculto.

Otra fotografía muestra la mano de Mountbatten-Windsor sobre el abdomen de la misma persona. Al fondo, otra persona no identificada tiene los pies apoyados sobre una mesa, sobre la que hay una pila de toallas.

Los últimos documentos de Epstein también contienen un intercambio de correos electrónicos entre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y Mountbatten-Windsor de agosto de 2010, en el que el desacreditado financiero invita al miembro de la realeza a cenar con una “amiga” en Londres.

Mountbatten-Windsor responde que estaría “encantado de verla” y le dice a Epstein que le dé sus datos de contacto.

Epstein la describe entonces como una rusa de 26 años que es “inteligente, hermosa y de confianza”, y confirma que tiene el correo electrónico de Mountbatten-Windsor.

Los mensajes se enviaron dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar sexo con una menor.

Más de un mes después, en otro conjunto de correos electrónicos, Epstein y Mountbatten-Windsor hacen planes para reunirse en Londres. Mountbatten-Windsor sugiere cenar en el Palacio de Buckingham, donde tendrían “mucha privacidad”. Epstein escribe que la pareja “necesitará/tendrá tiempo a solas”.

No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes; no hay subtítulos ni contexto para las fotografías con la publicación del documento. Ni las fotografías ni los mensajes de correo electrónico sugieren ninguna irregularidad. CNN ha intentado contactarse con Mountbatten-Windsor para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado todas las acusaciones en su contra e insistió en que nunca presenció ni sospechó de ninguno de los comportamientos de los que se acusaba a Epstein. En una entrevista de 2019 con la BBC, ahora infame, dijo que había roto todos los lazos con Epstein en 2010.

El Departamento de Justicia publicó el viernes su último lote de archivos relacionados con la investigación de Epstein, seis semanas después de la fecha límite del Congreso para hacerlo.

Las nuevas fotografías e intercambios de correos electrónicos han puesto bajo mayor escrutinio a Mountbatten-Windsor por sus vínculos con Epstein, lo que finalmente llevó al rey Carlos III a despojar a su hermano de su título de “príncipe” y desalojarlo de su mansión en Windsor en una medida extraordinaria el año pasado.

En noviembre, algunos demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. pidieron que Mountbatten-Windsor viajara a Washington para ser interrogado como parte de su investigación sobre Epstein y los presuntos cómplices del difunto delincuente sexual.

En una carta pública, los legisladores instaron al expríncipe a participar en una entrevista transcrita, diciendo que su testimonio podría arrojar luz sobre la red de Epstein y brindar justicia a las sobrevivientes.

Aunque Mountbatten-Windsor no ha respondido públicamente a la solicitud y los legisladores carecen de poder para obligarlo a comparecer, la medida indica una presión transatlántica continua para que rinda cuentas.

El llamado de Starmer para que testifique representa un cambio de postura para el líder británico, quien anteriormente había dicho que no se pronunciaría sobre si Mountbatten-Windsor debía cumplir con la solicitud del Congreso.

El Palacio de Buckingham no ofreció una nueva declaración cuando CNN se puso en contacto el sábado. En cambio, señaló su comunicado de octubre de 2025 en el que se detalla la decisión del rey Carlos III de Inglaterra de retirar el tratamiento, los títulos y los honores de Mountbatten-Windsor.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó otro lote de archivos de Epstein, que subrayaron la relación de Mountbatten-Windsor no solo con Epstein, sino también con la entonces novia de Epstein, la desacreditada exsocialité británica Ghislaine Maxwell.

En un correo electrónico, una persona identificada solo como “A” escribió desde la residencia escocesa de la familia real británica en 2001, preguntando si Maxwell había “encontrado algunos nuevos amigos inapropiados para mí”. Otro conjunto de correos electrónicos parece mostrar a Maxwell ayudando a planear un viaje a Perú para “A” que involucra a “chicas”.

