Una bandera pintada, un engaño ruso y una persecución de 18 días a través del Atlántico

El Bella 1 había sido seguido por un guardacostas de Estados Unidos a través del océano Atlántico durante casi dos…

El Bella 1 había sido seguido por un guardacostas de Estados Unidos a través del océano Atlántico durante casi dos semanas cuando la tripulación del barco empleó una táctica novedosa para evadir a los militares estadounidenses: pintar una bandera rusa en su casco.

El envejecido y oxidado petrolero también recibió un nuevo nombre: el Marinera. Moscú pronto envió una solicitud diplomática a Washington para que detuviera la persecución del buque.

Era la víspera de Año Nuevo, y el petrolero, sancionado por ser parte de una flota fantasma utilizada para mover petróleo ilícito por todo el mundo, navegaba hacia el norte, posiblemente rumbo a aguas rusas, al este de Finlandia.

Los funcionarios de Trump rechazaron la advertencia diplomática, diciendo que la bandera recién pintada era ilegítima y que el buque era “apátrida”, llamando efectivamente el farol de Rusia. Un guardacostas, llamado Munro, permaneció en persecución.

Cuando el petrolero se acercaba al Atlántico Norte entre el Reino Unido e Islandia, aviones militares de EE.UU. comenzaron a preposicionarse en bases aéreas en el Reino Unido. Fuerzas de Operaciones Especiales, incluidos los comandos SEALs de la Armada y una unidad de helicópteros del Ejército conocida como los “acechadores nocturnos”, se prepararon para una posible misión.

Finalmente, el miércoles, aproximadamente 190 millas al sur de Islandia, personal estadounidense descendió en rápel desde helicópteros y abordó el petrolero, tomando el control del mismo.

Un submarino ruso y un destructor estaban en la zona, pero “ambos se fueron muy rápido cuando llegamos”, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una entrevista con Fox News, el jueves.

La acción puso fin a una persecución de 18 días y aproximadamente 4.000 millas (casi 6.500 km), que comenzó cuando el petrolero tomó sus primeras medidas evasivas para evitar a la Guardia Costera de EE.UU. al aproximarse a Venezuela, la semana anterior a Navidad.

La persecución subraya hasta qué punto EE.UU. está decidido a hacer cumplir el “bloqueo total y completo” de Trump a los petroleros que entran y salen de Venezuela. Pero también plantea cuestiones interesantes sobre tácticas y estrategia, incluyendo por qué el Gobierno esperó tanto para incautar un petrolero que, según todos los informes, estaba vacío.

“La Guardia Costera de EE.UU. tiene alcance global en inteligencia y rastreo al asociarse no solo con la Armada de EE.UU., sino con la Comunidad de Inteligencia más amplia. Lo inusual es pasar tanto tiempo rastreando antes de atacar para detenerlo”, dijo el almirante retirado James Stavridis, ex comandante supremo aliado de la OTAN y analista militar sénior de CNN.

Exfuncionarios y analistas militares estadounidenses dijeron, en entrevistas con CNN, que la incautación parecía destinada a enviar un mensaje a otros petroleros sancionados que ahora huyen de Venezuela y que pudieran intentar adoptar una bandera rusa para evitar la captura.

Funcionarios con conocimiento del asunto dijeron que la administración Trump no quedó impresionada por el repentino cambio de bandera y había un deseo de enviar un mensaje más amplio de que tal maniobra no tendría efecto práctico.

“Hubiera sentado un mal precedente de muchas maneras, si este barco hubiera podido esencialmente cambiar de bandera a mitad del viaje y ‘convertirse en un buque ruso’”, dijo Joseph Webster, investigador sénior del Atlantic Council. “Querían evitar que se repitiera esta táctica en el futuro”.

Webster añadió que también había consideraciones mayores para los rusos. “No quieren revolver el avispero y comprometer su posición en una negociación mucho más importante con Washington sobre Ucrania”, dijo.

Estados Unidos ha incautado ahora cinco petroleros en el último mes —incluidos dos en el mar Caribe, el miércoles y el viernes, el Sophia y el Olina, después de que salieron de la costa venezolana. The New York Times informó que las fuerzas militares de EE.UU. están persiguiendo hasta 16 petroleros sancionados que partieron de Venezuela en un intento de evadir el bloqueo estadounidense.

Las acciones señalan hasta dónde está dispuesto a llegar ahora el Gobierno de Trump para hacer cumplir sanciones que han estado vigentes durante mucho tiempo contra países como Rusia, Irán y Venezuela, todos los cuales han logrado vender petróleo ilícito gracias a flotas fantasma que operan en todo el mundo.

La ofensiva es una parte clave de la campaña de presión de la administración Trump sobre el Gobierno venezolano para que coopere en la producción de petróleo —después de que EE.UU. capturó y llevó al líder del país, Nicolás Maduro, a Nueva York para enfrentar cargos— y para asegurar que las reservas de petróleo de Venezuela no se filtren a otros países.

Pero a diferencia de los otros cuatro petroleros incautados después de partir de Venezuela en el cercano mar Caribe, el Bella 1 viajaba hacia el país y no parecía tener petróleo a bordo.

“Envía una señal contundente a toda la ‘flota fantasma’, que suma cientos de cascos, de que no están seguros en ninguna parte del mundo, estén o no cargados con mercancía”, dijo Stavridis.

Durante años, flotas fantasma de petroleros han logrado mover con éxito millones de barriles de crudo sancionado desde Irán, Rusia y Venezuela. Gran parte ha terminado en China, proporcionando a estos países una fuente vital de ingresos a pesar de las que se supone son sanciones económicas paralizantes.

El Bella 1 fue sancionado en 2024 después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusara al barco de formar parte de una red de embarcaciones dedicadas al “transporte ilícito de petróleo y otras mercancías”. En ese momento, era propiedad de una empresa con sede en Panamá.

Petroleros sancionados como el Bella 1 a menudo intentan ocultar su identidad cambiando el país bajo cuya bandera navegan. El Bella 1 navegaba bajo una bandera guyanesa falsa cuando se acercaba a Venezuela, según funcionarios estadounidenses.

El petrolero fue observado por primera vez transportando crudo sancionado en 2020, según la firma de datos y análisis Kpler. El barco había visitado Venezuela por última vez en mayo de 2023, donde cargó aproximadamente dos millones de barriles de crudo con destino a Malasia bajo un alias.

A principios de septiembre, el petrolero cargó crudo en la isla Kharg, en Irán. El barco apagó su sistema de rastreo de ubicación en el estrecho de Ormuz, una táctica común para embarcaciones con crudo iraní sancionado, según Kpler. El Bella 1 permaneció oculto cerca de dos meses y comenzó a transmitir datos de ubicación nuevamente a fines de octubre en estado de “lastre”, lo que significa que ya no tenía petróleo a bordo. Las fotos del petrolero muestran que flotaba alto en el agua, otro indicador de que no estaba transportando crudo.

El barco viajó por el mar Rojo y el canal de Suez y luego por el estrecho de Gibraltar, dirigiéndose hacia el Caribe y Venezuela mientras intentaba ocultar su ubicación, según Kpler.

El 10 de diciembre, el Bella 1 estaba en medio de su travesía hacia el Caribe cuando EE.UU. incautó por primera vez un petrolero frente a la costa de Venezuela, el Skipper.

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera participaron en la operación para tomar el control del Skipper, un petrolero de crudo que había sido sancionado previamente por EE.UU., en 2022.

El Skipper, que transportaba crudo venezolano, había salido de una terminal petrolera venezolana y se dirigía a Cuba y luego a Asia, pero fue interceptado por EE.UU. en aguas internacionales, según un funcionario estadounidense.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump el 10 de diciembre después de la operación. “Petrolero grande, muy grande, en realidad el más grande jamás incautado”.

Cuando se le preguntó qué pasaría con el petróleo que transportaba el petrolero, Trump dijo: “Nos lo quedamos, supongo”.

El petrolero está ahora en la costa del Golfo, al sur de Texas, según el sitio web de seguimiento de barcos MarineTraffic.

Trump incrementó aún más la postura de EE.UU. la semana siguiente, diciendo en una publicación de Truth Social que estaba ordenando un “BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO” de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

Cuatro días después, EE.UU. incautó un segundo barco frente a la costa de Venezuela, el Centuries, un petrolero con bandera panameña que salía de Venezuela y se dirigía a Asia, según un funcionario estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco propiamente dicho no aparecía en una lista de embarcaciones sancionadas.

Al día siguiente, la Guardia Costera de Estados Unidos también intentó incautar el Bella 1 en aguas internacionales mientras se dirigía hacia Venezuela en el mar Caribe.

Se había emitido una orden judicial para la incautación del petrolero. Pero cuando la Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordar la embarcación, la tripulación del barco no cumplió. En cambio, el petrolero cambió de rumbo y siguió navegando hacia el norte para huir, comenzando la persecución de la Guardia Costera.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de una embarcación de la flota oscura sancionada que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”, dijo el mes pasado un funcionario estadounidense tras el intento de interceptación. “Está enarbolando una bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación”.

No estaba del todo claro hacia dónde se dirigía el petrolero, aunque los analistas de Kpler en ese momento escribieron que Rusia y el mar Báltico eran ambas posibilidades.

El 30 de diciembre, un juez magistrado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia aprobó una orden de incautación para el Bella 1, válida hasta el 13 de enero. La orden fue develada el jueves, aunque una declaración jurada de 28 páginas, que respalda la incautación, fue completamente censurada.

Mientras la persecución continuaba en el Atlántico Norte, personal de la Guardia Costera divisó una bandera rusa en el barco el 31 de diciembre, la cual, según un funcionario estadounidense, había sido pintada de forma descuidada en su costado. Ese mismo día, Moscú envió a Estados Unidos una solicitud diplomática formal para detener la persecución del petrolero.

La embarcación apareció en el registro oficial de barcos de Rusia bajo un nuevo nombre, el Marinera.

Lloyd’s List, una publicación comercial de transporte marítimo, informó que 17 petroleros de la flota fantasma habían reclamado recientemente nacionalidad rusa el mes pasado cuando Estados Unidos incrementó su agresión hacia Venezuela.

“No es completamente inusual; tienes estos petroleros que pintan encima de sus nombres o los cambian o intentan ocultar cosas para que parezcan un petrolero diferente”, dijo Matt Smith, principal analista de Petróleo para América en Kpler. “Es inusual que esto fuera incautado mucho más allá de las aguas de Estados Unidos. Ese es el aspecto evolutivo de esto”.

Funcionarios estadounidenses dijeron previamente a CNN que la solicitud creó una posible complicación si EE.UU. capturaba el barco. Pero la administración Trump rechazó la afirmación de bandera rusa y consideró que la embarcación era apátrida, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, allanando el camino para la captura del barco.

Antes de la operación de EE.UU. para incautar el recién bautizado Marinera, las Fuerzas Armadas de EE.UU. posicionaron activos en el Reino Unido mientras el petrolero viajaba en aguas entre el Reino Unido e Islandia, incluyendo al menos 12 C-17s y dos aviones artillados AC-130.

Aviones de vigilancia P-8 de EE.UU., que volaban desde la base RAF Mildenhall, en Suffolk, Inglaterra, al parecer vigilaban el petrolero antes de su incautación, según datos de vuelo de código abierto. Al menos dos V-22 Ospreys estaban activos en el Reino Unido, incluyendo uno que realizaba entrenamiento de descenso rápido con cuerda, el cual permite a las tropas desembarcar rápidamente de la aeronave sin que esta aterrice, según video publicado en redes sociales y verificado por CNN.

El petrolero fue incautado en una operación antes del amanecer, según la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem.

Los comandos SEALs de la Armada de EE.UU. estuvieron entre las fuerzas estadounidenses que abordaron el petrolero, transportadas por el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de EE.UU., una unidad de helicópteros también conocida como los “acechadores nocturnos”, según dos personas informadas sobre la operación.

El Reino Unido brindó apoyo a la operación estadounidense, según el Ministerio de Defensa británico.

Dos aeronaves militares rusas sobrevolaron el buque de la Guardia Costera estadounidense un par de días antes, dijo el comandante de la Guardia Costera, el almirante Kevin Lunday, a ABC News en una entrevista el jueves. Pero dijo que “en ningún momento la Guardia Costera estuvo en absoluto preocupada por la presencia militar rusa interfiriendo con nuestra autoridad legal y nuestra operación que estaba en curso”.

Noem dijo en una publicación en redes sociales que el buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguió al petrolero “a través de alta mar y tormentas traicioneras, manteniendo una vigilancia diligente y protegiendo nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses”.

Aún no está claro hacia dónde se dirige el Bella 1. El buque se ha desplazado hacia el sur, hacia el centro del Atlántico, desde que fue incautado, según MarineTraffic. Trump dijo a Fox News el jueves que “el petróleo se está descargando ahora mismo” tras la incautación del barco, aunque el petrolero no parecía tener petróleo a bordo.

Con o sin petróleo, Estados Unidos podría llevar el petrolero para ser procesado y vendido en subasta, dijo Aaron Roth, ex asesor estratégico del comandante de la Guardia Costera durante las administraciones de Obama y el primer Gobierno de Trump.

“Supondría que, en función de los buques y su composición y de dónde se encuentran en términos de seguridad y confiabilidad general, probablemente habría un mercado para adquirir esos barcos”, dijo Roth. “Así que puede haber un proceso de venta en algún momento en el futuro”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.