Un “malentendido” que hizo saltar las alarmas: qué se sabe de los incidentes de anoche en Caracas

En una Venezuela todavía bajo extrema tensión tras el sorpresivo ataque militar de Estados Unidos del fin de semana en Caracas, la zozobra volvió a instalarse en la capital la noche del lunes, con disparos oídos cerca de la sede del Gobierno, mientras fuerzas de seguridad continúan patrullando la ciudad.

Los tiros fueron registrados cerca de la Avenida Urdaneta, cerca del Palacio de Miraflores, según reportó un residente a CNN bajo condición de anonimato. En otros videos verificados por CNN se escuchan los disparos y se ve fuego antiaéreo sobre Caracas, lo que desató múltiples especulaciones a menos de tres días de la captura del presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela explicó que la Policía disparó contra drones que “volaban sin permiso” en la zona. “No se produjo ningún enfrentamiento, y todo el país está completamente en calma”, aseguraron las autoridades, que no dieron detalles sobre quién habría estado utilizando los dispositivos aéreos.

En paralelo, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que el Gobierno de Donald Trump estaba siguiendo de cerca los reportes, pero señaló que “Estados Unidos no está involucrado”.

Conversaciones entre grupos paramilitares vinculados a Maduro, escuchadas por CNN, indican que los disparos se debieron a una confusión entre diferentes grupos de seguridad que operan cerca del palacio presidencial. En los diálogos se puede escuchar a un miembro de estos grupos pidiendo refuerzos. Luego, otro miembro expresó que hubo un “malentendido” y confusión después de los disparos. Agregó que la situación ahora estaba tranquila.

Se trata de equipos de seguridad que quedaron diezmados tras el ataque militar del sábado: aunque Venezuela no ha dado cifras totales, reconoció la muerte de 32 “combatientes cubanos” que cumplían “tareas de protección y defensa institucional”.

Más tarde, la voz de quien parecer ser el primer orador dijo que un dron había estado volando la zona y fue atacado por la Policía y que la situación estaba bajo control, en línea con lo informado por el Ministerio.

Sin embargo, las aclaraciones no desactivaron las tensiones en Caracas.

Grupos de derechos humanos reportan la instalación de puntos de control y presiones contra la prensa, mientras las fuerzas de seguridad patrullan intensamente las calles.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, publicó casi a medianoche dos videos en las que se lo ve en diferentes puntos de la ciudad, acompañado de fuerzas de seguridad. “Total normalidad en la noche caraqueña”, dice la publicación. En las dos grabaciones, el grupo de hombres armados grita: “Leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición”.

El episodio ocurrió horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país, por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Ella aseguró durante la ceremonia que en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad” no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

