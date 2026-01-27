Un juez federal bloquea, por ahora, la posible deportación del niño de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre

Un niño de preescolar de Minnesota detenido en Texas con su padre no puede ser deportado de manera inminente, dictaminó…

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue apartado de la entrada de la casa de su familia en los suburbios de Minneapolis la semana pasada después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

La detención del niño —y una foto ampliamente difundida que mostraba a un agente sosteniendo a un asustado Liam por su mochila de Spider-Man— ha aumentado la furia de quienes se resisten a la masiva campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump en Minnesota, donde los agentes federales han detenido a varios niños y adolescentes.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el padre de Liam es un “extranjero ilegal” de Ecuador y dijo que los agentes llevaron al niño con ellos después de que el padre manifestara que quería que Liam permaneciera a su lado.

Pero un abogado de la familia de Liam dijo que Conejo no cometió ningún delito y siguió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo legalmente en EE.UU., incluyendo “presentarse a sus audiencias en la corte”.

Liam y su padre fueron trasladados al otro lado del país al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, una instalación de detención de ICE para familias.

El padre presentó una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios federales.

El lunes, un juez federal dictaminó “que cualquier posible o anticipada remoción o transferencia de los peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, queda INMEDIATAMENTE SUSPENDIDA hasta nueva orden de este tribunal”, según consta en un documento judicial.

Además, los funcionarios federales “NO DEBERÁN TRANSFERIR a los peticionarios Adrian Conejo Arias y L.C.R., un menor de edad, fuera de este distrito judicial durante la tramitación de este litigio y hasta nueva orden de este tribunal”, dice la decisión.

CNN se ha puesto en contacto con un abogado de la familia y con DHS para obtener algún comentario.

Liam y su padre fueron detenidos fuera de su casa en Columbia Heights cuando regresaban de la escuela preescolar del niño. Funcionarios del DHS dijeron que no tuvieron otra opción que llevárselo, alegando que su madre se negó a abrir la puerta y dejar entrar a Liam en la casa.

Amigos de la familia y los administradores de la escuela han rechazado esa versión.

La madre, que está embarazada y tiene un hijo adolescente, estaba “aterrorizada” por los agentes, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado apoyando a la madre desde que su esposo y su hijo fueron detenidos.

“Los agentes de ICE estaban tratando de usar al niño para que ella saliera de su casa, pero los vecinos… le aconsejaron que no lo hiciera”, por temor a que también fuera detenida, explicó Amezcua.

Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, dijo que los agentes llevaron a Liam hasta la puerta de su casa “y le ordenaron que llamara a la puerta y pidiera que le dejaran entrar, para ver si había alguien más en casa, utilizando esencialmente a un niño de cinco años como cebo”, señaló Stenvik.

ICE respondió, asegurando que “no usó, ni nunca ha usado, a un niño como cebo”.

Los funcionarios federales también dijeron que se llevaron al niño después de que su padre les dijera que quería que el niño se quedara con él.

Liam era un estudiante de “PreK 4” en la escuela primaria Valley View en Minnesota antes de que lo llevaran a Texas.

En el último mes, al menos otros tres niños del distrito escolar de Liam también han sido llevados por agentes de ICE, según informaron las escuelas públicas de Columbia Heights.

Otro caso, en el que una niña de dos años fue detenida, muestra notables similitudes con el caso de Liam. Esa menor fue llevada bajo custodia de ICE junto a su padre en Minneapolis la semana pasada y trasladada a Texas, a pesar de una orden judicial que exigía su liberación inmediata, según dijo un abogado de la familia. En menos de un día, la niña regresó a su madre, mientras que su padre, Elvis Tipan-Echeverría, permaneció bajo custodia.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

