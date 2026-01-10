Un agente federal disparó a dos personas tras acusarlas de tener vínculos con el Tren de Aragua. Esto es lo que pasó

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó a dos personas en Portland, Oregón, durante una parada de tráfico después de…

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó a dos personas en Portland, Oregón, durante una parada de tráfico después de que las autoridades afirmaran que estaban asociadas con una pandilla venezolana. Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos con las autoridades federales que han generado enojo y frustración entre los estadounidenses por la forma en la que el Gobierno de Trump está aplicando las leyes de control migratorio.

El hombre y la mujer se encuentran en estado estable después de que el agente les disparara el jueves en su auto, en un episodio que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó como en defensa propia debido a que el conductor habría intentado usar el vehículo como arma.

El incidente ocurrió un día después de que una mujer de 37 años muriera baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, lo que ha provocado protestas en todo el país por el uso de tácticas cada vez más arriesgadas o violentas por parte de los agentes.

El FBI lidera la investigación del tiroteo del jueves, al que calificó en un comunicado como “una agresión contra… agentes federales”. El fiscal general de Oregón también ha abierto una investigación sobre el tiroteo. Tras el desacuerdo entre Minneapolis y las autoridades federales, no está claro si las autoridades federales permitirán la participación de funcionarios de Portland.

Mientras Portland se enfrenta a otra ronda de escrutinio por parte de la administración Trump, esto es lo que sabemos sobre el tiroteo del jueves y la investigación subsiguiente:

A las 2:19 p.m., hora local, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a dos migrantes venezolanos vinculados a la pandilla Tren de Aragua, según informó el jueves la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, “el conductor usó su vehículo como un arma e intentó atropellarlos”, declaró McLaughlin. Un agente, “temiendo por su vida y seguridad”, disparó defensivamente y el conductor huyó con el otro pasajero, añadió.

Los agentes de policía de Portland acudieron poco después de las 2:15 p.m., hora local, al 10200 de Southeast Main Street tras recibir un reporte de tiroteo, según el jefe de policía de Portland, Bob Day, y un comunicado de prensa.

Varios minutos después, los agentes respondieron al reporte de un hombre que pedía ayuda cerca de la avenida Noreste 146 y East Burnside tras recibir un disparo. El hombre y la mujer, quien también fue alcanzada por disparos, fueron trasladados al hospital, según el comunicado.

El hombre que iba en el auto recibió un disparo en el brazo y la mujer en el pecho, informó el DHS el viernes.

Ambos permanecieron hospitalizados el viernes y el FBI asumirá la custodia tras su liberación, indicó el DHS.

Ningún agente resultó herido en el tiroteo, informó el DHS en un comunicado el viernes.

Day declaró el jueves por la noche que desconocía los hechos de este caso, ya que el FBI era quien estaba llevando a cabo la investigación, pero añadió que su departamento había ofrecido todos los recursos que las autoridades federales necesitaran.

El viernes, el DHS identificó al conductor y a la pasajera como Luis David Niño Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, dos migrantes venezolanos que, según las autoridades, ingresaron al país ilegalmente en los últimos años.

Nino Moncada “es un inmigrante ilegal de origen venezolano y presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua”, publicó el DHS el viernes en X.

“La pasajera, Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, es una inmigrante ilegal de origen venezolano y vinculada con Tren de Aragua”, declaró el DHS. “Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución de Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland”.

El Tren de Aragua es una famosa pandilla venezolana a la que el presidente Donald Trump ha acusado de cargos ligados al narcotráfico, de asesinato y de otros actos de violencia. Hasta ahora no se conocen los detalles de por qué las autoridades federales creen que ambos están vinculados al Tren de Aragua.

Niño Moncada ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y Zambrano Contreras en 2023, según informó el DHS en una publicación en X, en la que añadió que fueron “liberados en el país por la administración Biden”.

La agencia no proporcionó más detalles sobre ninguno de sus encuentros previos con las autoridades de inmigración.

En las primeras horas posteriores al incidente, un funcionario del DHS citó a CNN un informe del incidente que indicaba que los dos sospechosos estaban casados y eran miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua. El viernes, McLaughlin declaró a CNN que el hombre y la mujer no están casados.

Si bien el DHS no compartió más información sobre el tiroteo en el que supuestamente participó Zambrano Contreras, Day sí ofreció más detalles sobre la situación durante una conferencia de prensa el viernes.

Hubo un tiroteo en Portland el pasado julio, en el que una víctima, un inmigrante venezolano, afirmó que los sospechosos estaban asociados con el Tren de Aragua, según Day. El hombre y la mujer que recibieron los disparos el jueves fueron identificados como miembros de la pandilla, pero actualmente no son sospechosos del tiroteo de julio, añadió Day.

El hombre y la mujer también parecen estar involucrados en casos penales en el condado de Washington, Oregon, añadió.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está colaborando con el FBI en su investigación, según informó la agencia. El FBI declinó hacer comentarios cuando se le solicitaron más detalles sobre su investigación.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, anunció que su oficina iniciará su propia investigación el jueves por la noche, al afirmar que “investigará si algún agente federal actuó fuera del ámbito de su autoridad legal”.

“Hemos sido claros sobre nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland y a nivel nacional”, declaró Rayfield en un comunicado. “También hemos sido claros sobre nuestra intención de investigar las circunstancias que involucran a agentes federales para garantizar que rindan cuentas por actuar dentro del ámbito de sus funciones oficiales”, indicó.

La investigación incluirá entrevistas con testigos, pruebas en video y otros materiales, y podría ser remitida al Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah para un posible procesamiento.

No está claro si las autoridades federales están cooperando con la investigación estatal.

El tiroteo ha generado críticas tanto de los funcionarios electos como de la sociedad civil.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, instó al ICE a detener todas las operaciones en la ciudad, al afirmar que, si bien conoce lo que el gobierno federal dijo que sucedió, era demasiado tarde para creerles al pie de la letra.

“Portland no es un campo de entrenamiento para agentes militarizados”, declaró Wilson en una conferencia de prensa. “El gobierno habla de usar toda la fuerza de la que dispone, y nosotros vemos lo que eso significa en nuestras calles”.

“El fiscal general y otros líderes han sido claros sobre nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland, y el incidente de hoy solo intensifica la necesidad de transparencia y rendición de cuentas”, declaró la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, al tiempo que exigió una investigación exhaustiva. “Los oregonianos merecen respuestas claras”.

Incluso la senadora de Oregón, Kayse Jama, envió un mensaje contundente al pedirle a ICE que “salga de nuestra comunidad”, lo que refleja la indignación expresada por el alcalde de Minneapolis esta semana.

La Junta de Comisionados del Condado de Multnomah, que incluye parte de Portland, había extendido una declaración de emergencia el jueves en respuesta a la presencia continua de ICE incluso antes del tiroteo, según informó la presidenta del condado, Jessica Vega Pederson. La declaración se emitió originalmente en diciembre “en respuesta a los continuos impactos de las autoridades migratorias federales”, declaró Vega Pederson en aquel momento. El jueves por la noche, manifestantes salieron a las instalaciones locales del ICE, donde seis personas fueron arrestadas, según informó la Oficina de Policía de Portland en un comunicado. Un par de agentes resultaron levemente heridos, indicó Day.

Hubo un aumento de la energía e intensidad en las protestas, añadió Day, pero esperaba que los manifestantes se mantuvieran pacíficos durante todo el fin de semana.

“Seguiremos enfrentándonos a las diversas influencias que nos afectan, pero pido y animo a los habitantes de Portland a no perder la credibilidad que hemos construido, no solo a nivel local sino nacional”, declaró.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.